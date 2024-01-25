В ЕС рассказали о главной уязвимости ВСУ

В ЕС раскрыли военные уязвимости ВСУ

6:28 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В ходе военной кампании 2023 года западной общественности стали очевидны уязвимости Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет Густав Грессель, автор Европейского совета по международным отношениям (ECFR). Грессель написал большое исследование для аналитического центра, в котором он поразмышлял о будущем ВСУ после попытки контрнаступления. В своем материале он выделил отдельную главу, посвященную слабостям ВСУ.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website

Pravda.Ru публикует перевод фрагмента исследования ECFR "Украинские военные недостатки". Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. В тексте допустимы лексические замены в соответствии с требованиями Роскомнадзора и российского законодательства.

Украина нуждается в наступательном потенциале, но она довольно далека от его достижения. В 2023 году были выявлены некоторые критические недостатки, которые необходимо устранить, чтобы следующие усилия были более успешными.

Во-первых, быстрое расширение вооруженных сил Украины с февраля 2022 года создало некоторые проблемы для сплоченности сил. До начала конфликта на Украине было 25-27 постоянных маневренных бригад (бронетанковые, механизированные, пехотные, военно-морские и аэромобильные пехотные бригады) и 11 бригад резерва. У нее было четыре региональных командования, выполнявших функции штабов корпусов и координировавших различные бригады. На бумаге у украинских военных также было 23 бригады сил территориальной обороны, но по-настоящему эти силы появились только после начала мобилизации в военное время. Спустя почти два года конфликта армия насчитывает по меньшей мере восемь корпусов или группировок войск размером с корпус и до 127 бригад. Примерно 70 бригад участвуют в боевых операциях; остальные охраняют северную границу, проходят подготовку или находятся в процессе формирования.

Не все эти силы были созданы равными. Бригады теробороны не предназначались для ведения маневренной войны. Первоначально они предназначались преимущественно для обеспечения безопасности в тылу, охраны объектов и контрольно-пропускных пунктов. Как таковые, бригадные и даже батальонные эшелоны выполняли только административные функции. Их оперативные задачи требовали действий только в составе взвода или роты. Как только начался конфликт, украинское верховное командование использовало бригады теробороны в основном в качестве легкой пехоты для ведения статичных оборонительных боев с укрепленных позиций в формированиях размером не более батальона. Эти усилия уже довели их подготовку до предела.

Далее, проблемой оказалось боевое руководство. Во время мобилизации около 400 000 ветеранов военных действий в Донбассе присоединились к украинским военным. Эти опытные ветераны обеспечили прочную основу для нижних и средних чинов недавно мобилизованных сил. Но найти офицеров более высокого уровня для укомплектования командных структур новых бригад и корпусов оказалось более сложной задачей. Украина начала реформировать и совершенствовать свою офицерскую подготовку в рамках последовательных реформ, начиная с 2015 года, но многие офицеры, мобилизованные после февраля 2022 года, завершили свою подготовку до этих реформ и остались верны советской доктрине и культуре, которые украинская армия хотела оставить позади.

Украинская армия сформировала по меньшей мере двенадцать новых штурмовых бригад зимой 2022 года, используя личный состав как из существующих формирований теробороны, так и из недавно мобилизованного персонала. Но это расширение еще больше увеличило потребности Украины в обучении. Механизированная война намного быстрее, чем пешая. Командирам необходимо быстрее и точнее координировать подразделения и системы вооружения, в противном случае подразделения либо бездействуют, либо отстают. Развертывание механизированной бригады также является огромной логистической задачей по сравнению с обеспечением легкой пехоты в условиях статической обороны. Для того чтобы командиры подразделений и штабные офицеры перешли от управления задачами по обеспечению безопасности в тылу к руководству механизированным наступлением, требуется большая подготовка и адаптация.

Весной 2023 года некоторые из этих подразделений одновременно стремились перейти от легких к механизированным силам и тренироваться на новом западном оборудовании. Эти двойные усилия еще больше усугубили проблему подготовки. Оглядываясь назад, украинским военным было бы лучше, если бы они передали новую технику сформированным механизированным подразделениям, которые уже имели опыт ведения механизированных сражений.

У новых бригад Украины также возникли проблемы с кооперацией сил и координацией действий формирований размером больше роты (примерно 120 солдат). Чтобы возглавить механизированную атаку, требуется гораздо больше, чем храбрость. Механизированная война — это, в основном, проблема координации и материально-технического обеспечения, требующая опыта и подготовки, которых недавно мобилизованной и расширенной украинской армии не хватало в достаточном количестве.

В целом, украинские военные недооценили требования к боевой подготовке вновь сформированных бригад. Например, на ранних этапах контрнаступления “старая” 81-я воздушно-десантная бригада продвигалась против российских позиций быстрее, чем недавно сформированная 47-я воздушно-десантная бригада. В конце концов, однако, ни одна из них не смогла добиться прорыва. Конечно, новые бригады улучшили свои боевые навыки, но ценой человеческих жизней.

Украина по-прежнему сталкивается с серьезными проблемами в восстановлении и поддержании хорошо подготовленных сил в ходе длительного конфликта. Опытные инструкторы добровольно отправились на фронт в начале спецоперации и поэтому больше не обучают новых солдат. Многие из них, а также многие офицеры, имевшие довоенный опыт работы на Донбассе, погибли за последние 18 месяцев. Чем дольше длится конфликт, тем острее будут становиться эти проблемы и тем сложнее будет восстановить маневренность на поле боя.