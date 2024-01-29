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Петр Ермилин
В США заявили, что ВСУ недовольны американскими Bradley

В США заявили о недовольстве Украины одним из видов американских поставок

3:22
Силовые структуры

Украина высказала недовольством переданными Вашингтоном Киеву боевыми машинами пехоты (БМП) Bradley после огромных потерь на фронте, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале они рассказывают о ситуации. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

В США заявили о недовольстве Украины одним из видов американских поставок
Фото: https://t.me/RVvoenkor/47569

После нескольких месяцев сообщений о все более тяжелых потерях, понесенных подразделениями украинской армии, эксплуатирующими боевые машины Bradley, которые были поставлены Соединенными Штатами с апреля 2023 года, CNN сообщил, что украинский персонал выразил растущее недовольство действиями этого подразделения против российских войск. CNN описал эти транспортные средства как послужившие "острием копья во время прошлогоднего злополучного украинского контрнаступления", которое началось в начале июня 2023 года. В нем подчеркивалось, что из-за того, что "десятки" машин были "повреждены и уничтожены в бою", это оставило транспортные средства "в ограниченном количестве вдоль фронта".

Сообщается, что украинские экипажи особенно критически отнеслись к ограниченной "способности автомобиля выдерживать суровую украинскую зиму", а также к "состоянию некоторых старых автомобилей, поставляемых из США". Bradley снят с производства в Соединенных Штатах с 1995 года.

Из примерно 200 боевых машин Bradley, поставленных Украине, более 80, по оценкам, были потеряны в боях в течение пяти месяцев, из которых западные источники подтвердили более 50. Кадры, опубликованные российскими источниками 22 июля, показали особенно тяжелые потери и "кладбище" новой техники вблизи населенного пункта Работино в Запорожской области. Первые изображения машин, понесших тяжелые потери, наряду с поставленными Германией танками Leopard 2A6, появились в июне, после чего Вашингтон пообещал поставить новые партии.

Проблемы с боевыми характеристиками Bradley, и, в частности с его очень ограниченной броневой защитой для ведения боя против крупных вооруженных сил государства, усугублялись растущей нехваткой боеприпасов, сказывающейся на подразделениях, эксплуатирующих их. Интервью с личным составом 47-й механизированной бригады были одними из источников, освещающих эту проблему, которая затронула наземные подразделения по всей украинской армии.

На фоне продолжающихся вопросов относительно боевых характеристик Bradley привлек дополнительное внимание средств массовой информации, когда на видеозаписи, на которой украинский экипаж ремонтирует одну из машин на передовых позициях в спорных районах Донбасса, были видны нацистские символы на их броне — факт, который быстро был широко освещен российскими государственными СМИ.

Нацистская символика часто была замечена в вооруженных силах Украины еще до эскалации боевых действий с российскими войсками в феврале 2022 года. В правительственных отчетах США постоянно подчеркивается известность, которую приобрели в стране нацистская идеология и отряды народного ополчения. Бронетехника, поставленная Германией, также появилась с нацистской символикой, как видно из репортажей немецкого телевидения.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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