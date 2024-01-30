В США раскрыли судьбу отправленных на Украину западных танков

В США объяснили страх Вашингтона из-за отправки на Украину танков Abrams

4:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Россия нейтрализовала большую часть украинских немецких танков "Леопард-2", пишут журналисты американкого военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале они замечают, что при этом американские танки Abrams "держатся в стороне". Pravda.Ru публикует перевод материала MWM о судьбе западных танков на Украине.

Фото: https://cdn.builder.io/api/v1/image/assets%2F068e3e7817cb4351b71538fa2436cbc2%2F4d1807ab1df64f4fb091d24be1ac7c68?width=1600

Большинство танков Leopard 2 немецкого производства, находящихся на вооружении украинской армии, были выведены из строя в бою с российскими войсками: более четверти полностью уничтожены, а остальные повреждены настолько, что армия не в состоянии их отремонтировать. Foreign Affairs, журнал самого влиятельного аналитического центра по внешней политике Соединенных Штатов — Совета по международным отношениям — подчеркнул, что танки оказались “едва ли неуязвимым супероружием”.

"Из менее чем 100 "Леопардов-2", находящихся на вооружении Украины, по меньшей мере 26 были выведены из строя; другие не могут быть использованы из-за проблем с ремонтом и техническим обслуживанием", — добавляется в оценке.

В то время как Leopard 2 поставлялись несколькими европейскими государствами, Министерство иностранных дел добавило, что танки M1 Abrams, поставленные Соединенными Штатами, были отведены далеко от линии фронта, отметив, что украинская армия "усиливала свое вооружение, чтобы противостоять атакам российских беспилотных летательных аппаратов с видом от первого лица, начиненных взрывчаткой". Широко распространено предположение, что, отложив поставки до тех пор, пока летние наступательные операции на Украине не наберут обороты, Вашингтон также стремился гарантировать, что Abrams не будет задействован в боях высокой интенсивности, как это было с "Леопардом", чтобы избежать репутационного ущерба для своего оборонного сектора из-за потери одного из своих самых знаковых продуктов.

Ссылка Министерства иностранных дел на отсутствие у Украины необходимой вспомогательной инфраструктуры для поддержания своего автопарка последовала за сообщением ранее в этом месяце парламентария от правящей партии зеленых Германии Себастьяна Шафера о том, что только часть танков Leopard 2A6, наиболее боеспособных из поставленных вариантов, была доступна для обслуживания.

"К сожалению, приходится отметить, что только очень небольшое количество поставленных боевых танков сейчас может быть использовано Украиной", - заметил он тогда.

Ранее, в ноябре, Forbes сообщал, что украинская армия уже потеряла "четверть своих лучших танков немецкого производства". Долгое время ожидалось, что "Леопард-2" понесет очень тяжелые потери в боях с российскими войсками, основываясь на предыдущих характеристиках этого класса при развертывании турецкой армией против "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ. — Ред.) и курдских повстанцев в Сирии и Ираке. Высокопоставленные турецкие офицеры в то время говорили о том, что их войска испытывают "травму" из-за огромных потерь, понесенных против относительно легковооруженных ополченцев.

Впервые было замечено, что Leopard 2A6 понес многочисленные потери на Украине в начале июня, всего через несколько дней после того, как было подтверждено, что он участвует в наступлениях на российские позиции. Кадры захвата российскими войсками брошенной бронетехники американского и немецкого производства впервые появились примерно в то же время, и с тех пор неоднократно появлялись новые.

С тех пор кадры неоднократно показывали уничтожение Leopard 2, причем успешные поражения были достигнуты с использованием целого ряда видов оружия - от мин и переносных ракет "Корнет" до новых ракет "Викр-1", запущенных российскими боевыми вертолетами. Наряду с Leopard 2 и гораздо большими потерями, затронувшими устаревающие подразделения Leopard 1, британский танк Challenger 2 также стал свидетелем того, как две из двенадцати поставленных машин были уничтожены российскими войсками во время очень короткого развертывания этого класса вблизи линии фронта в августе.

Помимо проблем с уровнем броневой защиты и потребностями в техническом обслуживании, танки Leopard также плохо справлялись с зимней грязью в Украине — проблема, с которой, как известно, столкнулись их предшественники во время Второй мировой войны. Российские танки Т-80 с газотурбинными двигателями того же типа, что и американские M1 Abrams, оказались гораздо более пригодными для эксплуатации на такой местности.

Западные источники, в частности, широко стремились преуменьшить утверждения о том, что конструкции немецких танков имеют проблемы с эксплуатационными характеристиками и недостаточную живучесть, часто утверждая, что тактика украинских войск и их неспособность принять стандартные методы ведения боевых действий НАТО были основной причиной понесенных потерь.