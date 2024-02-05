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Петр Ермилин
В США рассказали об усилении "самого быстрого в мире" истребителя ВС РФ

В США обратили внимание на модификацию "самого быстрого в мире" истребителя ВС РФ

3:52
Силовые структуры » Военные новости

Новый двигатель российского истребителя Су-57 обеспечит полет без форсажа со скоростью 2 Маха и выше, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О том, как будет улучшен "самый быстрый в мире суперкрейсер", они рассказали в своем новом материале. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

В США обратили внимание на модификацию "самого быстрого в мире" истребителя ВС РФ
Фото: wikimedia.org by Pavel Adzhigildaev is licensed under CC BY-SA 3.0

Планируется, что с 2025 года Военно-воздушные силы России начнут получать усовершенствованный новый вариант истребителя пятого поколения Су-57, Су-57М, который, как сообщалось в октябре 2022 года, приступил к летным испытаниям и будет оснащен новым двигателем, получившим обозначение АЛ-51Ф. Несмотря на то, что российская истребительная авиационная промышленность постоянно не соответствует объявленным прогнозам по вводу новых систем в эксплуатацию, поставки Су-57М почти наверняка начнутся до 2027 года.

Хотя многое о возможностях, которые новый двигатель привнесет в Су-57, остается неизвестным, недавние сообщения из российских источников указывают на то, что АЛ-51Ф позволит истребителю совершать полеты без использования форсажа не только на сверхзвуковых скоростях — способность, известная как суперкруиз, — но и на скоростях 2 Маха или более.

Единственным тактическим боевым реактивным самолетом, способным в настоящее время совершать полеты со скоростью 2+ Маха, является перехватчик МиГ-31 "Фоксхаунд", хотя для этого ему требуется форсаж, что позволяет Су-57 гораздо быстрее реагировать на угрозы и проводить патрулирование без ущерба для дальности полета. Использование форсажных камер сжигает топливо гораздо быстрее и, таким образом, делает полеты на сверхзвуке нежизнеспособными в течение длительного времени для подавляющего большинства истребителей, значительно сокращая их дальность полета.

В настоящее время единственным серийным истребителем пятого поколения, способным совершать сверхзвуковые полеты, является китайский J-20, хотя этого можно достичь только на низких сверхзвуковых скоростях, чуть превышающих 1 Маха. Американский F-35 не может летать на сверхзвуке без использования форсажа.

Известный на стадии разработки как "Сатурн-30", по названию фирмы, в первую очередь ответственной за программу "ОДК Сатурн", двигатель АЛ-51Ф представляет собой вторую попытку России разработать конструкцию пятого поколения после многообещающего АЛ-41Ф, который, хотя и был разработан до готовности к серийному производству, был признан слишком дорогостоящим для производства производить для истребителя МиГ 1.42.

Поскольку Су-57 стоит примерно вдвое дешевле, чем ожидалось от МиГ 1.42, сообщается также, что его двигатель АЛ-51Ф имеет более низкие эксплуатационные и производственные затраты. Новый двигатель хорошо оптимизирован для обеспечения малозаметности и имеет сходящиеся-расходящиеся сопла с зазубренными закрылками, уменьшающими его радиолокационное сечение. По оценкам, его тяга примерно на 8 процентов выше, чем у его ближайшего американского конкурента F-22 F119, хотя ожидается, что его основным преимуществом будут значительно меньшие требования к техническому обслуживанию и возможность трехмерного изменения вектора тяги для значительного улучшения маневренности на низких скоростях. Хотя дальность полета Су-57 уже более чем вдвое превышает дальность полета его американских конкурентов F-35 и F-22, AL-51F еще больше увеличит дальность полета истребителя почти на 10 процентов.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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