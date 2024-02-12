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Петр Ермилин
В США раскрыли реальную ситуацию в рядах ВСУ

"Фронт трещит": в США раскрыли бедственное положение ВСУ

3:46
Силовые структуры » Военные новости

Украинские офицеры сокрушаются о постепенном развале армии после огромных потерь, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале они раскрывают реальное положение дел в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

"Фронт трещит": в США раскрыли бедственное положение ВСУ
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По словам нескольких офицеров, недавно опрошенных The Washington Post, украинская армия продолжает сталкиваться с растущим дефицитом личного состава на передовой, и серьезность проблемы повышает вероятность того, что линия фронта вскоре может рухнуть. Нехватка рабочей силы вызывает "истощение и снижение морального духа", поскольку многие подразделения не могут проводить ротацию с фронта, согласно данным изданию, что усугубляется все более серьезной нехваткой боеприпасов.

Заместитель командира одного пехотного батальона, назвавшийся Никитой, сообщил The Post по этому поводу: "У нас очевидные проблемы с личным составом… Я разговариваю со своими друзьями, также офицерами в других подразделениях, и с теми, кто служит в пехоте; везде почти одинаковая ситуация".

41-летний командир взвода, воюющий в Авдеевке, представившийся Сергеем, сказал, что большинству его бойцов было за 40 лет, и они чувствовали растущее напряжение.

"Вы можете это почувствовать; люди истощены как морально, так и физически", — сказал он.

"Почти дюжина" офицеров и солдат, с которыми беседовала газета, скрывали свои личности, опасаясь возмездия на родине за разоблачение все более отчаянного состояния вооруженных сил страны.

Последние заявления, подчеркивающие нехватку персонала, следуют за заявлениями как российских, так и украинских официальных лиц, подчеркивающих экстремальные показатели потерь, понесенных украинскими вооруженными силами в 2023 году.

Старший офицер по призыву в Полтавской области Украины подполковник Виталий Бережной, например, заявил 15 сентября: "Из 100 человек, которые присоединились к подразделениям прошлой осенью, осталось 10-20, остальные мертвы, ранены или стали инвалидами", указывая на уровень потерь в подразделениях срочной службы в 80-90 процентов.

Неназванный командир батальона механизированной бригады сообщил The Washington Post, что его подразделение было сокращено на 80 процентов, а численность с 200 человек сократилась до менее чем 40 пехотинцев. Другой командир батальона, назвавшийся Александром, сказал, что его пехотные роты были укомплектованы примерно на 35 процентов, а его коллега из штурмовой бригады заявил, что эта ситуация была "типичной" для боевых подразделений.

The Wall Street Journal в мае была одним из многочисленных источников, сообщивших, что украинская армия отправляет призывников в интенсивные боевые действия практически без подготовки, что еще больше увеличивает число жертв. Совсем недавно командир батальона Александр посетовал, что нехватка личного состава была основной проблемой на передовой, подчеркнув, что за последние пять месяцев в его батальон было отправлено пять пополнений, которые были настолько плохо обучены, что офицеры сомневались, можно ли их отправлять в бой.

Это помешало ротации подразделений, и командир заметил: "Их некому заменить, поэтому они больше сидят там, их моральный дух падает, они болеют или получают обморожения. Они на исходе… Фронт трещит. Фронт рушится [...] Куда мы идем? Я не знаю. Нет никаких позитивных перспектив. Абсолютно никаких… Это закончится большим количеством смертей, глобальным провалом", — заключил он.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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