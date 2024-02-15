Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин
В США восхитились боевой мощью новых танков Т-80БВМ ВС РФ

В США назвали главную особенность танка Т-80БВМ ВС РФ

4:35
Силовые структуры » Военные новости

Российская армия получила новые усиленные танки Т-80БВМ, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале они раскрывают ключевые особенности этой машины и объясняют, почему количество Т-80 в будущем будет только расти. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

В США назвали главную особенность танка Т-80БВМ ВС РФ
Фото: Википедия

Российская армия пополнила свой парк основных боевых танков Т-80 поставкой новой партии модернизированных и усиленных бронированием танков Т-80БВМ, поставляемых заводом транспортного машиностроения "Омсктрансмаш". Пресс-служба единственного в России танкостроительного предприятия "Уралвагонзавод" сообщила 14 февраля о последней поставке:

"Омсктрансмаш отправил Министерству обороны новую партию танков Т-80БВМ. Модернизированные танки Т-80БВМ получили усиленную реактивную броню, которая значительно улучшает защиту экипажа. Кроме того, танки покидают территорию Омского завода транспортного машиностроения с дополнительным модулем защиты башни, который был представлен на военном форуме ”Армия-2023".

"Уралвагонзавод" и "Омсктрансмаш" были двумя крупнейшими из четырех заводов по производству танков, которые Россия унаследовала после распада Советского Союза, причем первый производил Т-72 и его производный Т-90, в то время как последний производил самый боеспособный класс танков Советской Армии — Т-80. Однако отсутствие спроса на Т-80 из-за его значительно более высоких производственных и эксплуатационных затрат привело к тому, что "Омсктрансмаш" быстро перестал быть экономически жизнеспособным, и в 2004 году он был поглощен своим конкурентом.

Быстрое расширение танковых подразделений российской армии с конца 2022 года, как для удовлетворения потребностей украинского фронта, так и для противостояния растущим силам НАТО на восточных, западных и северных границах России, привело к тому, что российский оборонный сектор быстро снял танки советского производства со складов. Затем эти старые машины были модернизированы с помощью средств управления огнем, брони и вооружения 21-го века.

Особенно большая доля танков Т-80 находилась на хранении, поскольку их высокие эксплуатационные расходы заставили Министерство обороны отдать предпочтение танкам Т-72 и Т-90 из-за их гораздо более низких эксплуатационных расходов. Однако этим более дешевым танкам не хватает дополнительной мобильности и высокой пригодности для экстремальных климатических условий, которыми обладает Т-80 благодаря использованию газотурбинного двигателя.

Такие двигатели, хотя и значительно увеличивают потребности Т-80 в техническом обслуживании, обеспечивают значительное преимущество в мобильности, поскольку только американский M1 Abrams также оснащен газотурбинным двигателем. Однако, будучи гораздо меньшим танком, чем "Абрамс", Т-80 обладает гораздо более высоким соотношением мощности и веса, при этом все еще имеет больший калибр орудия.

Что касается возможностей новых Т-80, то командующий российской армией, участвовавший в боевых действиях с подразделениями украинской армии, включая танки Leopard, поставленные Германией, заявил в январе в интервью местным СМИ:

"Мы получили совершенно новую машину. Машина оснащена принципиально новой системой связи... Ее невозможно заглушить, он работает очень хорошо. Звук у нее качественный, чистый, перебоев нет. Машина также оснащена совершенно новой системой защиты".

Он добавил, что "на танк были установлены дополнительные бронированные модули, позволяющие ему выдерживать удары беспилотников и противотанковых ракет". Министерство обороны России демонстрирует растущие признаки пересмотра своей предыдущей оценки экономической эффективности Т-80, а государственные СМИ объявили в сентябре, что на "Омсктрансмаше" начались работы по возобновлению производства этого класса танков, которые дополнят текущее производство Т-90М и следующего поколения Т-14 танки на Уралвагонзаводе.

Ожидается, что новые серийные модели будут иметь значительно улучшенный дизайн по сравнению с новейшими Т-80БВМ, потенциально напоминающий то, как конструкция Т-72 была глубоко модернизирована для разработки Т-90 в начале 1990-х годов.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Новости Все >
Ученые обнаружили, что за последние 29 лет число заболеваний раком увеличилось на 79%
Врач Еделев поделился способами защиты от цитомегаловируса, убивающего иммунитет
Почему сохнут губы
Эксперты рассказали об опасности долгого прогрева двигателя
Зеленский легализовал на Украине медицинскую марихуану
22-летняя девушка оштрафована в Тюмени за занятие проституцией в спа-салоне
Дизайнер дала советы по визуальному расширению прихожей
Глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело по факту смерти ребенка в детском саду
Президент Байден намерен вывести вопрос о космическом вооружении РФ на высший уровень
Микропластик повреждает наши лёгкие?
Популярное
Тайны под льдом: обнаружение древнего поселения в Антарктиде вызывает волнение научного мира

Исследователь огласил захватывающую находку: обнаружение древнего города в Антарктиде.

Археолог обнаружил в Антарктиде оттаивающий древний город
Сорт огурцов "F1 любимый внучок" идеален для консервации
Идеальные огурцы для засолки: этот сорт компактный, вкусный и хрустящий
Грязь на авто как защита: 5 причин, почему не стоит спешить с поездкой на мойку
Рассказываем, как ухаживать за крыжовником, чтобы радовал долгие годы
Руководство 3-й штурмовой бригады ВСУ сравнило Авдеевку с Бахмутом Любовь Степушова Российская армия получила новые усиленные танки Т-80БВМ Дмитрий Плотников Пить — ребёнку вредить. Немного об истории запретов на алкоголь Сергей Лебедев
Перцы по вырастут весом по 200 граммов каждый: этот сорт идеален для теплицы и открытого грунта
Пять декоративных растений, которые сделают участок оригинальным
В огороде можно растить не только овощи и фрукты, но и грибы. Рассказываем как
В огороде можно растить не только овощи и фрукты, но и грибы. Рассказываем как
Последние материалы
Зеленский легализовал на Украине медицинскую марихуану
22-летняя девушка оштрафована в Тюмени за занятие проституцией в спа-салоне
Дизайнер дала советы по визуальному расширению прихожей
Президент Байден намерен вывести вопрос о космическом вооружении РФ на высший уровень
Глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело по факту смерти ребенка в детском саду
Микропластик повреждает наши лёгкие?
В США назвали ситуацию в Авдеевке "критической"
Американское издание публикует сведения о сдаче Авдеевки
Science: извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай ускорило подводное течение до 122 км/ч
ТОП-3 малых города для зимнего отдыха
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников