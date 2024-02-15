В США восхитились боевой мощью новых танков Т-80БВМ ВС РФ

В США назвали главную особенность танка Т-80БВМ ВС РФ

4:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российская армия получила новые усиленные танки Т-80БВМ, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале они раскрывают ключевые особенности этой машины и объясняют, почему количество Т-80 в будущем будет только расти. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: Википедия

Российская армия пополнила свой парк основных боевых танков Т-80 поставкой новой партии модернизированных и усиленных бронированием танков Т-80БВМ, поставляемых заводом транспортного машиностроения "Омсктрансмаш". Пресс-служба единственного в России танкостроительного предприятия "Уралвагонзавод" сообщила 14 февраля о последней поставке:

"Омсктрансмаш отправил Министерству обороны новую партию танков Т-80БВМ. Модернизированные танки Т-80БВМ получили усиленную реактивную броню, которая значительно улучшает защиту экипажа. Кроме того, танки покидают территорию Омского завода транспортного машиностроения с дополнительным модулем защиты башни, который был представлен на военном форуме ”Армия-2023".

"Уралвагонзавод" и "Омсктрансмаш" были двумя крупнейшими из четырех заводов по производству танков, которые Россия унаследовала после распада Советского Союза, причем первый производил Т-72 и его производный Т-90, в то время как последний производил самый боеспособный класс танков Советской Армии — Т-80. Однако отсутствие спроса на Т-80 из-за его значительно более высоких производственных и эксплуатационных затрат привело к тому, что "Омсктрансмаш" быстро перестал быть экономически жизнеспособным, и в 2004 году он был поглощен своим конкурентом.

Быстрое расширение танковых подразделений российской армии с конца 2022 года, как для удовлетворения потребностей украинского фронта, так и для противостояния растущим силам НАТО на восточных, западных и северных границах России, привело к тому, что российский оборонный сектор быстро снял танки советского производства со складов. Затем эти старые машины были модернизированы с помощью средств управления огнем, брони и вооружения 21-го века.

Особенно большая доля танков Т-80 находилась на хранении, поскольку их высокие эксплуатационные расходы заставили Министерство обороны отдать предпочтение танкам Т-72 и Т-90 из-за их гораздо более низких эксплуатационных расходов. Однако этим более дешевым танкам не хватает дополнительной мобильности и высокой пригодности для экстремальных климатических условий, которыми обладает Т-80 благодаря использованию газотурбинного двигателя.

Такие двигатели, хотя и значительно увеличивают потребности Т-80 в техническом обслуживании, обеспечивают значительное преимущество в мобильности, поскольку только американский M1 Abrams также оснащен газотурбинным двигателем. Однако, будучи гораздо меньшим танком, чем "Абрамс", Т-80 обладает гораздо более высоким соотношением мощности и веса, при этом все еще имеет больший калибр орудия.

Что касается возможностей новых Т-80, то командующий российской армией, участвовавший в боевых действиях с подразделениями украинской армии, включая танки Leopard, поставленные Германией, заявил в январе в интервью местным СМИ:

"Мы получили совершенно новую машину. Машина оснащена принципиально новой системой связи... Ее невозможно заглушить, он работает очень хорошо. Звук у нее качественный, чистый, перебоев нет. Машина также оснащена совершенно новой системой защиты".

Он добавил, что "на танк были установлены дополнительные бронированные модули, позволяющие ему выдерживать удары беспилотников и противотанковых ракет". Министерство обороны России демонстрирует растущие признаки пересмотра своей предыдущей оценки экономической эффективности Т-80, а государственные СМИ объявили в сентябре, что на "Омсктрансмаше" начались работы по возобновлению производства этого класса танков, которые дополнят текущее производство Т-90М и следующего поколения Т-14 танки на Уралвагонзаводе.

Ожидается, что новые серийные модели будут иметь значительно улучшенный дизайн по сравнению с новейшими Т-80БВМ, потенциально напоминающий то, как конструкция Т-72 была глубоко модернизирована для разработки Т-90 в начале 1990-х годов.