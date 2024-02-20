В США заявили, что страна усилит поддержку израильских и турецких воздушных флотов

В США рассказали об усилении поддержки израильских и турецких воздушных флотов

3:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

США усиливают поддержку израильских и турецких воздушных флотов, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). Они уточняют, что тысяча американских бомб МК-82 будут отправлены в Израиль. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: Pinterest

Нынешние и бывшие официальные лица США, опрошенные The Wall Street Journal, сообщили, что примерно 1000 неуправляемых гравитационных бомб МК-82 весом 227 килограммов рассматриваются для доставки в Израиль, среди целого ряда другого военного оборудования, предназначенного для дальнейшего укрепления ближневосточного государства.

Силы обороны Израиля продолжают операции против сил палестинского ополчения в секторе Газа и против ливанской политической партии и группировки ополченцев "Хезболла". Израильские военно-воздушные силы также нанесли многочисленные авиаудары по соседней Сирии, которые значительно усилились после начала боевых действий в Газе в октябре. В оценке, подготовленной посольством США в Израиле, говорилось, что страна запросила ускоренный перевод для защиты от "сохраняющихся и возникающих региональных угроз", при этом в американских оценках подчеркивалось, что израильские военные операции были направлены "на предотвращение грубых нарушений прав человека" и что страна была "прозрачным партнером", где были высказаны опасения по поводу возможного неправильного использования американского оборудования.

В конце 2023 года американские официальные лица сообщили, что Соединенные Штаты поставили Израилю 100 бомб BLU-109 для уничтожения бункеров, причем 15 000 бомб были отправлены в страну в течение двух месяцев после начала военных действий в начале октября. Поставки очень большого количества боеприпасов для использования в израильских операциях вызвали серьезные споры, особенно за пределами западного мира, поскольку международные наблюдатели широко обвиняли израильские вооруженные силы в военных преступлениях, а иногда даже в геноциде против палестинского населения.

Наряду с Израилем Соединенные Штаты также ускорили поставки оружия своему второму крупному региональному партнеру в области обороны Турции, члену НАТО, а администрация Джо Байдена стремится ускорить передачу истребителей F-16, систем авионики и оружия воздушного базирования на сумму 20 миллиардов долларов. Параллельно с израильскими военно-воздушными силами турецкие военно-воздушные силы также продолжали наносить удары по сирийским объектам и в прошлом также неоднократно атаковали объекты "Хезболлы".

Турции также было предложено возобновить свое партнерство по программе F-35, и она является единственным государством региона, кроме Израиля, которому было разрешено приобретать истребители пятого поколения, которые в настоящее время вносят важный вклад в военные усилия Израиля. Параллельно с прямым вооружением Израиля и расширением американского военного присутствия на Ближнем Востоке укрепление военной мощи Турции предоставило Соединенным Штатам ключевое средство противодействия основным противникам Израиля.