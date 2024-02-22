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Петр Ермилин
В США заявили о мощи российского бомбардировщика Ту-160М

В США рассказали о мощи российских бомбардировщиков Ту-160М

3:29
Силовые структуры » Военные новости

Президент России Владимир Путин возглавил делегацию высокого уровня для проверки новых стратегических бомбардировщиков Ту-160М, после чего совершил 30-минутный полет на истребители, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале они описывают особенности этого самолета. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

В США рассказали о мощи российских бомбардировщиков Ту-160М
Фото: Openverse by aeroman3 is licensed under Public Domain Mark 1.0

Президент России Владимир Путин во главе делегации высокого уровня посетил Казанский авиазавод для осмотра четырех новых стратегических бомбардировщиков межконтинентальной дальности Ту-160М. Хотя первый недавно построенный бомбардировщик Ту-160М был поставлен Военно-воздушным силам России в декабре 2022 года, существующий в стране парк базовых советских Ту-160М также модернизируется по тем же стандартам на казанском заводе.

Первый Ту-160М совершил свой первый полет в январе 2022 года. Усовершенствования включали интеграцию совершенно новой авионики, двигателей NK-32-02 для снижения затрат на техническое обслуживание, превосходные летно-технические характеристики и долговечность, а также ряд новых вооружений, в первую очередь крылатых ракет Х-101/102. В настоящее время для самолета разрабатывается несколько классов гиперзвуковых ракет.

Приведение старых корпусов Ту-160 в соответствие с этим стандартом предполагает замену примерно трех четвертей их систем и механизмов, при этом авионика будет полностью новой. Россия осуществила три параллельных инвестиции в модернизацию своих ведущих стратегических бомбардировщиков межконтинентальной дальности, включая модернизацию старых Ту-160, производство 50 новых самолетов, начиная с 2021 года, и разработку преемника следующего поколения в рамках программы ПАК ДА. В декабре стало известно, что Министерство обороны заказало создание нового объекта, предназначенного специально для разработки и испытаний ПАК ДА.

В состав делегации высокого уровня, сопровождавшей президента России, вошли заместитель председателя Правительства, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр обороны Сергей Шойгу, глава Татарстана Рустам Минниханов, генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов и генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсар, а также управляющий директор Туполева Константин Тимофеев. Во время визита президент Путин поднялся на борт одного из самолетов и провел в кабине около десяти минут. Тот факт, что посетила столь многочисленная делегация высокого уровня, является показателем важности, придаваемой программе стратегических бомбардировщиков российским гражданским населением и руководством, и происходит во время особенно высокой напряженности в отношениях между Москвой и западным миром.

По мере того как поддерживаемые Западом военные усилия Украины демонстрируют растущие признаки срыва, западные официальные лица все чаще предупреждают о потенциальном возникновении прямого конфликта между Россией и НАТО из-за Украины. Напряженность в Тихом океане, Арктике, на Ближнем Востоке и в Африке также значительно возросла по мере того, как и Россия, и Западный блок ускоряют шаги по укреплению своих военных позиций.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы владимир путин
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