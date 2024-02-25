В США раскрыли эффективность планирующих бомб ВС РФ

В США рассказали об использовании ВС РФ планирующих бомб под Купянском

4:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские ударные истребители Су-34 применили управляемые планирующие бомбы для нейтрализации подразделений украинской армии под Купянском, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале они анализируют эффективность подобного вооружения. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: https://cs8.pikabu.ru/post_img/2016/02/03/8/og_og_1454504102231878286.jpg

Согласно сообщению Министерства обороны России от 26 февраля, российские военно-воздушные силы развернули ударные истребители Су-34 для нанесения высокоточных ударов по украинской пехоте и бронетанковым подразделениям близ Купянска. Самолет использовал глиссадные бомбы большого диаметра с точным наведением, включая возможность корректировать курс во время полета. Министерство подчеркнуло, что способность бомб к скольжению позволяла Су-34 наносить удары из-за пределов досягаемости средств ПВО противника, при этом все Су-34 возвращались на базу после атаки.

Использование планирующих бомб подвергает самолеты гораздо меньшему риску, чем обычные гравитационные бомбы, которые должны сбрасываться значительно ближе к цели, обеспечивая гораздо менее дорогостоящую альтернативу использованию крылатых или баллистических ракет воздушного базирования, на которые традиционно полагались, чтобы держаться подальше от средств ПВО противника. Точное наведение не только позволяет таким бомбам уничтожать цели гораздо эффективнее, значительно сокращая количество требуемых самолето-вылетов, но и позволяет сбрасывать бомбы с больших высот, где самолеты не только безопаснее от наземных систем ПВО малой дальности с инфракрасным наведением, но и их бомбы могут летать значительно дальше, вплоть до 70 километров.

Су-34 обладает особенно высокой выносливостью, что означает, что он не только обладает большей дальностью полета, чем любой другой класс истребителей в мире, но и может нести полезную нагрузку, более сопоставимую с полезной нагрузкой ранних бомбардировщиков с ядерным вооружением, чем современных истребителей. Он был основным образцом российских военно-воздушных сил с начала боевых действий на Украине, и, по оценкам западных источников, за двухлетнюю кампанию было потеряно около двух десятков самолетов, в среднем около одного самолета в месяц.

Все они были потеряны либо в результате несчастных случаев, либо из-за наземных средств противовоздушной обороны. Все более широкое применение планирующих бомб российскими военно-воздушными силами было отмечено с растущей озабоченностью западными и украинскими источниками в 2023 году, когда российский оборонный сектор значительно расширил свои возможности по производству таких боеприпасов.

Представитель ВВС Украины полковник Юрий Игнат предупредил 2 мая об угрозе, которую представляет это оружие: "Эти бомбы могут пролететь около 70 километров и могут быть нацелены на объекты критически важной инфраструктуры, детские сады, жилые районы, образовательные и медицинские учреждения, и мы не можем противостоять этому типу боеприпасов. Наша противовоздушная оборона неэффективна против самих бомб, но мы скорее должны попытаться сбить Су-34, несущие эти боеприпасы".

Многочисленные украинские военнослужащие в январе 2024 года сообщили New York Times, что новая волна российских авиаударов с использованием планирующих бомб привела к "дополнительной разрушительной мощи", дополняющей почти постоянные артиллерийские обстрелы с весны. Они подчеркнули, что эти бомбы содержали до 500 кг взрывчатки каждая и, таким образом, могли уничтожить их подземные бункеры.

Один военнослужащий сравнил воздействие российских планирующих бомбовых ударов с "вратами ада", подчеркнув, что "это звучит так, словно на вас падает реактивный самолет”. Неспособность Украины обеспечить поддержку пилотируемыми боевыми самолетами, за исключением тех, которые развертывают крылатые ракеты дальнего радиуса действия иностранного производства, которых крайне мало, поставила ее сухопутные войска в значительно невыгодное положение, дополняя растущие расхождения в артиллерии и средствах баллистических ракет в пользу российских войск.

Новейшая российская планирующая бомба класса PBK-500U "Дрель" поступит в массовое производство до конца года и, скорее всего, дебютирует в боевых действиях на театре военных действий. Сообщается также, что производство ударного истребителя Су-34 будет расширено с 2023 года, а планеры, поставляемые с середины 2022 года, будут построены по усовершенствованному стандарту Су-34М.