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Петр Ермилин
В США рассказали об использовании ВС РФ истребителя Су-57

В США обратили внимание на использование ВС РФ истребителя Су-57

3:34
Силовые структуры » Военные новости

Элитный российский полк перебросил истребитель-невидимку Су-57 для ракетного удара по Луганску, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале они рассказывают о главных особенностях "невидимого" истребителя ВС РФ. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

В США обратили внимание на использование ВС РФ истребителя Су-57
Фото: wikimedia.org by Pavel Adzhigildaev is licensed under CC BY-SA 3.0

Российские ВВС задействовали истребитель пятого поколения Су-57 для нанесения ударов по украинским объектам в спорной Луганской области. По неподтвержденным данным, самолет вошел в воздушное пространство Украины во время операции. Сообщается, что самолет использовал крылатые ракеты Х-59МК2 для поражения целей за пределами видимости. Однако ряд аспектов нового отчета остаются под вопросом, в том числе то, как был известен класс ракет, которые использовал самолет, и почему Су-57 вошел в воздушное пространство Украины, когда Х-69 мог поражать цели на территории Луганска из России.

Удары с использованием Х-59МК2 7-8 февраля были первыми, подтвержденными украинскими источниками, поскольку этот класс ракет ранее прошел боевые испытания в Сирии и хорошо оптимизирован для нейтрализации небольших защищенных целей. Несмотря на дальность поражения в 300 км, ракета достаточно компактна, чтобы поместиться во внутренних отсеках вооружения самолета, что позволяет Су-57 сохранять уменьшенную радиолокационную эффективность. Известно, что ни один другой класс истребителей пятого поколения не способен нести внутри себя ракеты аналогичного класса. 

Два батальона, составляющие единый полк, в настоящее время используют истребители Су-57, причем 22 самолета поступят на вооружение к концу 2023 года после того, как в том же году было  поставлено 12 самолетов - по сравнению с  шестью поставками в 2022 году . Ожидается, что 20 или более самолетов будут поставлены в 2024 году, в результате чего производство этого класса достигнет масштабов, превышающих производство любого другого класса истребителей российского или любого истребителя в мире, кроме американского F-35 и китайского J-10C. J-16 и J-20 .  

При стоимости разлета примерно в 35 миллионов долларов за самолет, в зависимости от курса рубля, приобретение Су-57 обходится вдвое дешевле, чем два других в мире истребителя пятого поколения, находящихся в производстве, китайский J-20 и гораздо более легкий одномоторный F-35 .

Первоначально планировалось, что эти самолеты составят основу ВВС России к середине 2020-х годов, а к 2025 году будет поставлено на вооружение более 200 самолетов, хотя серьезные задержки в программе означают, что 2024 год станет для нее первым годом высокоскоростного производства, а не чем в 2018 году, как первоначально предполагалось. Новый класс планирующей бомбы ПБК-500У "Дрель", разработанный специально для этого самолета, планируется запустить в серийное производство в 2024 году, что может значительно повысить вероятность развертывания самолета глубже в воздушном пространстве Украины для поражения целей с более близких дистанций. 

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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