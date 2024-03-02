Уникальный АЗТК "Пенициллин" вскрывает артиллерию врага в спецоперации

Автоматизированный звукотепловой комплекс "Пенициллин" в спецоперации

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Автоматизированный звукотепловой комплекс 1Б75 "Пенициллин" был принят на вооружение ВС РФ несколько лет назад.

Фото: yuotube

Предназначается он для контрбатарейной борьбы. С 2022 года АЗТК активно применяют на СВО, и с его помощью российские бойцы находят орудия врага, а затем поражают их.

Гроза артиллерии врага

"Пенициллин" разрабатывали еще в 10-12 лет назад в НИИ "Вектор" государственной корпорации "Ростех". Впервые АЗТК показан на военно-техническом форуме "Армия-2018", после чего он вышел в серийное производство, и в 2020 году его стали поставлять армию РФ.

Сейчас "Пенициллин" выполняет свою работу на спецоперации, однако первые сообщения о комплексе поступили лишь осенью 2022 года. За время СВО он успел продемонстрировать свой высокий потенциал.

С его помощью ВС РФ ведут слежку за артиллерией ВСУ и выявляют огневые позиции неприятеля для последующего подавления. При боевой работе комплекс выдает целеуказание различным огневым средствам: ствольной и реактивной артиллерии. Зачастую АЗТК работает в связке с дальнобойным "Гиацинтом", который отличается хорошими характеристиками, соответствующими рабочим дальностям "Пенициллина". За счёт этого удаётся с максимальным результатом использовать данный тандем.

АЗТК 1Б75 "Пенициллин" имеет потенциал для модернизации. На днях "Ростех" сообщил, что разработчики поддерживают постоянную связь с бойцами: собирается опыт, ищутся пути развития и повышения характеристик комплекса.

Новый принцип работы

1Б75 "Пенициллин" представляет собой мобильный комплекс звукотепловой разведки, предназначенный для длительного боевого дежурства и обнаружения позиций артиллерии противника. Также он способен засекать разрывы снарядов своих орудий и обеспечивать корректировку огня. По функциям и основным возможностям современный АЗТК 1Б75 похож на другие отечественные средства контрбатарейной разведки, однако отличается от них более высокими характеристиками и иными принципами работы.

1Б75 "Пенициллин" также способен устанавливать место разрывы снарядов своих орудий, обеспечивая огневую корректировку. По основным функциям комплекс похож на другие российские средства контрбатарейной разведки, но имеет более высокие характеристики.

Построен АЗТК на четырехосном шасси КамАЗа. На грузовике монтируются мачта для аппаратуры, кабина с приборами и местами для личного состава. Полное развёртывание и свёртывание для смены позиции занимают несколько минут.

"Пенициллин" использует комбинированный звукотепловой принцип поиска позиций огня и разрывов. В этом ему помогает оптико-электронная станция с видеокамерами и тепловизорами.

Также в состав АЗТК входят 4 звукоприемных устройства, которые по схеме размещают вокруг автомобиля и принимают звуковые волны. Данные сигналы поступают на аппаратуру для обработки. В свою очередь, звукоприёмник устройства фиксируют звуковую волну по грунту.

Комплекс способен засекать позиции вражеской артиллерии и разрывы снарядов на расстоянии до 38 километров и определять их координаты. Расчёт данных занимает всего 5 секунд.

Преимущества

От более старых систем современный "Пенициллин" отличается комбинированным принципом: работа со звуковыми волнами дополнена обработкой информации от оптики, а это, разумеется, повышает точность расчётов. Есть у АЗТК преимущества и перед РЛС: во время работы он не излучает зондирующие сигналы, также его средства обнаружения не подвержены воздействию комплексам РЭБ.

На данный момент ВС РФ получили неназванное количество "Пенициллинов". Отличная характеристика этого вооружения подтверждена практикой в местах боевых действий специальной военной операции.