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Петр Ермилин
В США оценили уничтожение поставленного ВСУ Вашингтоном второго танка Abrams

В США отреагировали на уничтожение второго поставленного Киеву танка Abrams

Силовые структуры » Военные новости

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили на Украине второй танк Abrams, поставленный Вашингтоном Киеву, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). Причины подобного события на украинском театре военных действий авторы материала раскрыли в своей новой статье. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

В США отреагировали на уничтожение второго поставленного Киеву танка Abrams
Фото: https://wp-s.ru/wallpapers/7/15/446930125738825/tank-abrams-na-boevom-xodu.jpg

Второй танк украинской армии M1A1 Abrams был уничтожен в бою с российскими войсками, и это подтверждается кадрами, опубликованными 3 марта. Это произошло через девять дней после того, как кадры с беспилотника, опубликованные 23 февраля, впервые подтвердили, что класс танков был задействован в боевых действиях, за чем три дня спустя последовало подтвержденное уничтожение первого танка. Российские источники также утверждают, что наряду со вторым уничтожением была также уничтожена гусеничная машина для разминирования на базе шасси "Абрамс".

1 марта командир экипажа российского беспилотника сообщил государственному СМИ ТАСС, что в последнюю неделю февраля был уничтожен еще один танк "Абрамс", заявив: "Первый "Абрамс" был полностью уничтожен с помощью беспилотника FPV. Затем была подбита бронированная эвакуационная машина на платформе "Абрамс". Чуть более чем за сутки третий "Абрамс" был сбит беспилотником. На этот раз экипажу удалось выбраться", — сказал он, добавив, что эти американские танки было легко нейтрализовать с помощью артиллерии или беспилотных летательных аппаратов.

Кадры, опубликованные 23 февраля, показали, что один танк "Абрамс" остался неподвижным вдоль дороги недалеко от линии фронта, что вызвало широко распространенные предположения о том, что он, возможно, был выведен из строя в бою и брошен, что, возможно, и было той машиной, о которой говорил неназванный командир беспилотника. Это привело бы к общим потерям трех танков и одной бронированной эвакуационной машины. Также возможно, что на опубликованных 3 марта кадрах было запечатлено уничтожение второго танка, уничтоженного в феврале, о котором упоминал оператор беспилотника, и что просто произошла некоторая задержка с публикацией отснятого материала.

В ходе первого подтвержденного успешного обстрела "Абрамса" 23 февраля машина была выведена из строя одноразовым дроном-камикадзе и уничтожена попаданием из переносного противотанкового гранатомета. Остается неясным, как была уничтожена вторая машина, хотя некоторые источники указывают, что причиной также стал удар беспилотника. Тридцать один танк Abrams был доставлен на Украину после некоторой задержки, начавшейся в последнюю неделю сентября, что означает, что в отличие от других единиц техники, таких как немецкие танки Leopard 2 и американские боевые машины M2 Bradley, которые понесли тяжелые потери в 2023 году, американские танки не участвовали в летних наступлениях против российских позиций.

Танки эксплуатируются в составе 47-й отдельной механизированной бригады. Российские источники широко освещали уничтожение “Абрамса” как последнюю из многих побед в области связей с общественностью в продолжающихся военных усилиях страны, а пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил 26 февраля: "С самого начала наши солдаты говорили, что эти танки будут гореть так же, как и любые другие".

Ранее долгое время высказывались предположения, что танки "Абрамс" быстро начнут нести потери, если их развернуть вблизи линии фронта против российских войск, учитывая, что M1A1 продемонстрировал лишь очень ограниченную живучесть при развертывании армиями Ирака и Саудовской Аравии в условиях гораздо меньшей интенсивности против легковооруженных повстанцев.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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