Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин
В США обратили внимание на ответ Северной Кореи на американские учения в регионе

В США рассказали об ответе Северной Кореи на американские учения в регионе

3:41
Силовые структуры » Военные новости

Руководство Северной Кореи контролирует крупные артиллерийские учения в ответ на имитацию воздушного нападения в регионе под руководством США, пишет американский военный журнал Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале журналисты пишут о ситуации на Корейском полуострове. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

В США рассказали об ответе Северной Кореи на американские учения в регионе
Фото: flickr.com by jennybento from Jackson Heights, usa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Корейская народная армия 7 марта начала крупные артиллерийские учения с боевыми стрельбами, в ходе которых проверялась боеготовность подразделений вблизи межкорейской демилитаризованной зоны. По данным государственного Центрального информационного агентства Кореи, испытанные артиллерийские средства "поставили столицу противника в зону поражения", причем как реактивные артиллерийские системы, так и самоходные гаубицы были испытаны в западном портовом городе Нампо.

За учениями наблюдали многочисленные фигуры в северокорейском руководстве, включая председателя правящей Рабочей партии Ким Чен Ына, который, по данным государственных СМИ, "выразил свое большое удовлетворение" тем, что артиллерийские подразделения были "полностью готовы к постоянной мобилизации для сражений".

Северная Корея последовательно придерживается политики реагирования на предполагаемые провокации демонстрацией силы, обычно учениями или испытаниями ракет или ракетных систем, причем последние учения являются ответом на начало 11-дневных учений "Щит свободы" Соединенными Штатами и Южной Кореей. В учениях под руководством США участвуют американские штурмовики A-10 и истребители F-16 и F-35, а также южнокорейские истребители F-4, F-15, F-16 и F-35 и широкий спектр других средств ведения воздушной войны. Учения имитировали массированное совместное воздушное наступление против Северной Кореи, которая в последние годы вложила значительные средства в модернизацию своей противовоздушной обороны.

Северная Корея располагает крупнейшими артиллерийскими силами мирного времени в мире, которые были превзойдены по численности только из-за начала российско-украинского конфликта, который вынудил российскую армию снять с хранения несколько систем.

Корейская народная армия на протяжении десятилетий также эксплуатировала самую дальнобойную мобильную гаубицу в мире — 170-мм пушку "Коксан", варианты которой времен холодной войны имели дальность действия 70 километров, а современные варианты, по некоторым оценкам, способны поражать цели на расстоянии более 100 километров. Пхеньян уже давно осуждает совместные военные учения, последовательно настаивая на том, что они представляют собой учения по подготовке к вторжению в страну.

Соединенные Штаты ранее пытались вторгнуться в Северную Корею и свергнуть ее правительство, подчинив ее население правительству юга, поставленному у власти Вашингтоном, причем это было предпринято в сентябре 1950 года, через три месяца после начала Корейской войны. После многочисленных неудачных наступлений с целью захвата большей территории Северной Кореи в начале-середине 1953 года и угрозы нанесения ядерных ударов по Северной Корее и городам по всему Китаю военные действия в Корейской войне закончились перемирием в июле 1953 года, хотя технически конфликт остается продолжающимся. Многочисленные администрации США, включая четырех непосредственных предшественников нынешней администрации Джо Байдена — Билла Клинтона, Джорджа Буша, Барака Обаму и Дональда Трампа — все были близки к тому, чтобы начать атаки на страну.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы южная корея северная корея военные учения
Новости Все >
Александр Меркурис: Россия уничтожила на Украине ЗРК Patriot, поставленные Германией
Лазерная указка — опасная игрушка
Артемия Лебедева позабавили товары на маркетплейсах
В деревне под Ульяновском сектанты основали "Русское Царство"
Как приготовить необычный салат с курицей и овощами
На Украине заявили, что главком ВСУ Сырский мог попасть под удар армии РФ
Арестован начальник таможенного поста на границе с Литвой по обвинению в получении взяток на 11 млн рублей
Сообщается о ликвидации "очень больших военачальников ВСУ" в Красногоровке
Мнение большинства: 63% участников опроса поддерживают идею захвата Приднестровья и Гагаузии Россией
В ЦРУ заявили, что Украина потеряет новые территории
Популярное
Музыкальный критик Артур Гаспарян заявил, что слова Пугачёвой войдут в историю

Музыкальный критик Артур Гаспарян уверен, что слова Аллы Пугачёвой о Стасе Михайлове переживут века и станут классикой, наравне со строками из произведений Александра Пушкина.

Артур Гаспарян заявил, что слова Аллы Пугачёвой станут крылатыми
Татьяна Буланова опубликовала фото младшего сына
Певица Татьяна Буланова показала 17-летнего сына-красавца от футболиста Радимова: краш
Стало известно, кто стоит за исключением Кристины Орбакайте из концерта? Алла Пугачёва тут не при чем
Наконец-то достали на поверхность: немецким археологам удалось обнаружить вторую половину статуи фараона Рамзеса II в спальном районе Каира
В Пакистане ДАИШ* активно работает в связке с сепаратистами Александр Трубин Перед вторжением Наполеон заставлял генералов читать книги о России Сергей Лебедев В Госдуме РФ предложили отменить обязательную сдачу ЕГЭ Дмитрий Плотников
Толстянка будет радовать толстым стволом, если соблюдать эти правила ухода
Наконец-то это стало возможным: российские ученые впервые проведут всестороннее исследование акватории Азовского моря
Выяснилось, как не повредить коробку автомат при буксировке авто
Выяснилось, как не повредить коробку автомат при буксировке авто
Последние материалы
Доля юаня в расчётах за российский экспорт в январе
Иран готовится ко второму туру парламентских выборов
Почему мы выбираем нездоровую пищу: экспертные мнения о привлекательности сладкого, соленого и жирного
Директор нацразведки США Эврил Хейнс заявила, что Россия добивается успехов в СВО
Президент "Зенита" Медведев призвал "Спартак" доказать, что он является народной командой
Автоэксперт назвал главные ошибки водителей, из-за которых машина ржавеет
Гигантское исследование ДНК показало, откуда родом индийцы
Игрока в League of Legends оштрафовали на пять тысяч долларов
МИД Эстонии осудил освобождение Таллина от нацистской оккупации
Финансист Дмитрий Голубовский: Биткоин продолжит рост
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников