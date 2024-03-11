В США обратили внимание на ответ Северной Кореи на американские учения в регионе

В США рассказали об ответе Северной Кореи на американские учения в регионе

3:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Руководство Северной Кореи контролирует крупные артиллерийские учения в ответ на имитацию воздушного нападения в регионе под руководством США, пишет американский военный журнал Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале журналисты пишут о ситуации на Корейском полуострове. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: flickr.com by jennybento from Jackson Heights, usa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Корейская народная армия 7 марта начала крупные артиллерийские учения с боевыми стрельбами, в ходе которых проверялась боеготовность подразделений вблизи межкорейской демилитаризованной зоны. По данным государственного Центрального информационного агентства Кореи, испытанные артиллерийские средства "поставили столицу противника в зону поражения", причем как реактивные артиллерийские системы, так и самоходные гаубицы были испытаны в западном портовом городе Нампо.

За учениями наблюдали многочисленные фигуры в северокорейском руководстве, включая председателя правящей Рабочей партии Ким Чен Ына, который, по данным государственных СМИ, "выразил свое большое удовлетворение" тем, что артиллерийские подразделения были "полностью готовы к постоянной мобилизации для сражений".

Северная Корея последовательно придерживается политики реагирования на предполагаемые провокации демонстрацией силы, обычно учениями или испытаниями ракет или ракетных систем, причем последние учения являются ответом на начало 11-дневных учений "Щит свободы" Соединенными Штатами и Южной Кореей. В учениях под руководством США участвуют американские штурмовики A-10 и истребители F-16 и F-35, а также южнокорейские истребители F-4, F-15, F-16 и F-35 и широкий спектр других средств ведения воздушной войны. Учения имитировали массированное совместное воздушное наступление против Северной Кореи, которая в последние годы вложила значительные средства в модернизацию своей противовоздушной обороны.

Северная Корея располагает крупнейшими артиллерийскими силами мирного времени в мире, которые были превзойдены по численности только из-за начала российско-украинского конфликта, который вынудил российскую армию снять с хранения несколько систем.

Корейская народная армия на протяжении десятилетий также эксплуатировала самую дальнобойную мобильную гаубицу в мире — 170-мм пушку "Коксан", варианты которой времен холодной войны имели дальность действия 70 километров, а современные варианты, по некоторым оценкам, способны поражать цели на расстоянии более 100 километров. Пхеньян уже давно осуждает совместные военные учения, последовательно настаивая на том, что они представляют собой учения по подготовке к вторжению в страну.

Соединенные Штаты ранее пытались вторгнуться в Северную Корею и свергнуть ее правительство, подчинив ее население правительству юга, поставленному у власти Вашингтоном, причем это было предпринято в сентябре 1950 года, через три месяца после начала Корейской войны. После многочисленных неудачных наступлений с целью захвата большей территории Северной Кореи в начале-середине 1953 года и угрозы нанесения ядерных ударов по Северной Корее и городам по всему Китаю военные действия в Корейской войне закончились перемирием в июле 1953 года, хотя технически конфликт остается продолжающимся. Многочисленные администрации США, включая четырех непосредственных предшественников нынешней администрации Джо Байдена — Билла Клинтона, Джорджа Буша, Барака Обаму и Дональда Трампа — все были близки к тому, чтобы начать атаки на страну.