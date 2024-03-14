Эволюция ВС РФ. Что необычного в уничтожении американского РСЗО HIMARS

Уничтожение РСЗО HIMARS становится для армии РФ обычным делом

4:30 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На днях была уничтожена очередная пусковая реактивная система залпового огня M142 HIMARS.

Фото: dvidshub.net by Dean Johnson is licensed under Public domain

Характерно, что за неделю это был второй эпизод с поражением "Хаймарса". Такая же РСЗО несколькими днями ранее была уничтожена в посёлке Никаноровка в Покровском районе ДНР. После второго случая многие военные обозреватели стали подчёркивать, что количество уничтожений дорогостоящей натовской техники растёт в целом.

Эволюция ВС РФ

Но если анализировать всю ситуацию, то данный прогресс запущен российской армией даже не вчера. И пока идёт обсуждение эффективности попаданий ракет ВС РФ, давайте разберёмся, как удалось создать все необходимые условия для такой результативности.

На такое уничтожение американской пусковой установки серьёзно повлияло два фактора.

Во-первых, наконец, включились на полную мощность все силы и средства разведывательно-ударного контура российской армии. И если разведывательные возможности Вооружённых сил России были изначально, что называется, на уровне. То в результате "эволюции" немало времени ушло на отладку этого самого разведывательно-ударного контура и приведение его к "нормальным боям". Настройка и донастройка отдельных элементов и прояснение остальных процессов, включая вертикаль командования, оказались весьма непростым делом.

Вторым фактором оказалось ухудшение положения украинской армии в тылу, в её оперативной обороне. Проблемы в зоне боевых действий должны были привести Генштаб ВСУ к принятию целого ряда отрицательных решений. Всё это вкупе и стало причиной отправки зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot под Покровск и пусковой установки "Хаймарс" поближе к линии фронта. Там они немедленно были обнаружены российскими беспилотниками, после чего вступили в действие "Искандеры".

Паника ВСУ

По информации военкоров, механизм, конкретно повышающий рост возможностей разведывательно-ударного контура, был закреплён в структуре управления в начале прошлого года. Кстати, в это же время замечен всплеск видеороликов с уничтожением ЗРК и радиолокационных станций (РЛС) националистов. А когда в Интернете появилось видео поражения РСЗО "Хаймарс" кассетным боеснарядом, единичные кадры поражений западной техники превратились в информационный поток.

Кстати, очень весомые причины происходящего с этими американскими системами стоит отнести и неослабевающее желание бандеровцев поразить российские цели в тылу, а также стремление армии Украины сократить подлётное время реактивных снарядов в надежде, что хоть какая-то из ракет (Patriot или HIMARS) проскочит через российские системы ПВО.

"Точкой отсчёта текущих событий считается октябрь прошлого года. Тогда попытки ВСУ переломить ситуацию на поле боя вынудили украинскую армию перемещать всю доступную артиллерию ближе к линии фронта", — подтверждают эксперты из "Военной хроники".

Потеряв РСЗО и самоходные артиллерийские установки (САУ) советского и натовского производства, у ВСУ потребность в высокоточных средствах поражения подскочила в несколько раз, и за неимением планирующих фугасных бомб, к таким ударам стали привлекать расчёты РСЗО "Хаймарс".

А касательно прилёта "Искандера" в нескольких метрах от HIMARS, то это не имеет никакого значения при больших размерах осколочного поля и скорости поражающих элементов. Пусковая РСЗО после прилёта точно выведена из строя, а экипаж, скорее всего, там же погиб.

Досье

РСЗО HIMARS (M142 High Mobility Artillery Rocket System) — многозарядная ракетная установка, смонтированная на стандартном шасси грузовика M1140 армии США.

Способна запускать различные ракеты и снаряды, в том числе:

Шесть управляемых ракет системы залпового огня GMLRS,

Одну ракету тактического ракетного комплекса ATACMS.

Обладает высокой точностью и мобильностью.

Характеристики РСЗО HIMARS

Калибр: 227 мм,

Дальность стрельбы: GMLRS: от 15 до 84 км,

ATACMS: от 300 до 310 км.

Тип боеприпасов: GMLRS: управляемая ракета,

ATACMS: тактическая баллистическая ракета.

Количество направляющих: 6,

Время перезарядки: 5 минут.

Экипаж: 3 человека.