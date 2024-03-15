В США оценили разработку бомбардировщика-невидимки H-20

В Military Watch оценили перспективу разработки бомбардировщика-невидимки H-20 в Китае

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Командующий ВВС Китая Ван Вэй рассказал о скором появлении межконтинентального бомбардировщика-невидимки H-20, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале они анализируют перспективы подобной разработки. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: commons.wikimedia.org by N509FZ is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ожидается, что Народно-освободительная армия Китая представит первый в истории страны стратегический бомбардировщик межконтинентальной дальности H-20 в середине-конце 2024 года. Заместитель командующего вооруженными силами Ван Вэй представил новую информацию о программе. Бомбардировщик, по его словам, оправдает ожидания и будет стоить того ажиотажа, который окружал его предстоящее открытие, поскольку программа не столкнулась с техническими трудностями при разработке.

Он сделал эти комментарии на второй сессии 14-го Национального комитета Народной политической консультативной конференции Китая, когда гонконгская газета Commercial Daily задала вопрос о программе.

"Трудных мест нет, и все проблемы могут быть решены. Наши научные исследователи хорошо продвигаются вперед, они полностью дееспособны", — добавил заместитель командующего, заявив, что вскоре он будет представлен общественности и что его ввод в эксплуатацию и массовое производство последуют непосредственно за испытательными полетами.

О разработке бомбардировщика межконтинентальной дальности говорили давно, и впервые это подтвердил глава военно-воздушных сил Ма Сяотянь в 2016 году. Впоследствии было подтверждено, что самолет был построен по схеме "летающее крыло-невидимка", аналогичной беспилотнику GJ-11 или американскому бомбардировщику B-2.

Значимость разработки H-20 возросла как по мере того, как напряженность в отношениях между Китаем и западным миром продолжала расти, так и по мере того, как Соединенные Штаты впервые совершили полет на своем собственном бомбардировщике-невидимке межконтинентальной дальности B-21 Raider 10 ноября 2023 года.

Поскольку его первый полет отстает от графика более чем на три года, а Соединенным Штатам в прошлом требовалось более чем в два раза больше времени между началом летных испытаний и вводом в эксплуатацию своего пилотируемого самолета-невидимки, остается неопределенным, что поступит на вооружение первым — B-21 или H-20, несмотря на то, что первый возглавил начало летных испытаний.

В то время как все предыдущие американские бомбардировщики межконтинентальной дальности разрабатывались в первую очередь с учетом потенциального конфликта с Советским Союзом, B-21 был разработан специально для удовлетворения требований к способности наносить удары по ракетно-ядерным шахтам в Западном Китае и другим целям на материковой части Китая.

Китай и Соединенные Штаты, безусловно, находятся в наилучшем положении для реализации программ создания бомбардировщиков-невидимок и являются единственными двумя странами, имеющими собственные истребители-невидимки пятого поколения численностью до эскадрильи. Поскольку Китай обогнал США по расходам на оборонные закупки в 2020 году, китайские истребители J-20 в настоящее время приобретаются военно-воздушными силами страны более чем в два раза быстрее, чем ВВС США приобретают свой ближайший технологический аналог F-35.