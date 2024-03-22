В США рассказали о мощи представленного Китаем первого в истории тяжелого ударного вертолета

В США восхитились силой первого в истории тяжелого ударного вертолета КНР

4:22 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Китай представил первый в истории тяжелый ударный вертолет, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале они объясняют что делает эту машину важной вехой в отрасли.

Фото: http://www.airliners.net/photo/China---Air/Changhe-Z-8KA/2197695/L by Allen Zhao is licensed under GNU Free Documentation License

Первые изображения первого в истории Китая тяжелого ударного вертолета этого класса (название машины остается неизвестным) были опубликованы 21 марта. Ожидается, что новый самолет обеспечит возможности, к которым давно стремились сухопутные войска Народно-освободительной армии (НОАК). Китайская авиация в 2010-х годах стала мировым лидером во все большем числе областей, сегодня располагая крупнейшим в мире производством военно-транспортных средств, широчайшим ассортиментом беспилотных летательных аппаратов-невидимок, единственным в мире гиперзвуковым самолетом на воздушной подушке и одним из двух ведущих истребителей пятого поколения в мире.

Долгое время ожидалось, что вертолетный парк будет доведен до аналогичного уровня с помощью новых разработок. Примечательно, что ударные вертолеты в прошлом не были приоритетом для НОАК, поскольку с начала 1990-х годов приоритетное финансирование выделялось на ведение войны за пределами восточного побережья страны, требующей крупных инвестиций в воздушные и военно-морские силы. Тем не менее, новый ударный вертолет потенциально может выполнять ряд важных функций в составе флота, включая оказание ключевой поддержки в защите территориальных претензий Китая в Южно-Китайском море, а также подготовку к непредвиденным ситуациям в Тайваньском проливе.

Конструкция нового ударного вертолета, по-видимому, в значительной степени основана на конструкции транспортного Z-20, который впервые поступил на вооружение флота в 2019 году, хотя и с гораздо более тонким корпусом и тандемной конфигурацией двухместных кресел. Хвостовая часть вертолета выглядит почти идентичной хвостовой части Z-20 с аналогичным горизонтальным стабилизатором без стреловидности, в то время как его крылья-заглушки также имеют очень похожий формат.

По некоторым неподтвержденным данным, новый вертолет использует ту же силовую установку, что и Z-20, или близкую к ней производную. Выхлопы двигателей направлены вверх, чтобы уменьшить инфракрасную заметность, поскольку ракеты с инфракрасным наведением являются основной угрозой для ударных вертолетов, которым особенно трудно противостоять из-за отсутствия у них радиолокационных признаков.

Единственный в Китае специализированный ударный вертолет предыдущего класса, среднего веса Z-10, поступил на вооружение в конце 2012 года и был признан крупным успехом благодаря постепенному совершенствованию возможностей и успешной конкуренции в тендере для пакистанской армии, которая ранее полагалась исключительно на западные вертолеты. Однако более тяжелые ударные вертолеты могут иметь значительно лучшую бронезащиту и более высокую полезную нагрузку на вооружение, включая более крупные костюмы радиоэлектронной борьбы, что позволяет использовать их для выполнения целого ряда задач, которые считались бы слишком опасными для более легких самолетов.

Чтобы обеспечить более тяжелое дополнение к Z-10, ранее предполагалось, что НОАК могла бы приобрести российские ударные вертолеты, скорее всего Ка-52, как для наземных операций, так и для операций с растущим парком вертолетоносцев класса Type 075. Type 075 — один из крупнейших кораблей такого рода в мире, водоизмещение которого оценивается в 35 000 тонн. Три из них в настоящее время находятся на вооружении, четвертый будет спущен на воду в декабре 2023 года и присоединится к ним в ближайшем будущем, причем ожидается, что каждый из них будет способен эксплуатировать более 15 тяжелых ударных вертолетов.

Разработка первого китайского тяжелого ударного вертолета является важной вехой, и ожидается, что новая конструкция будет быстро совершенствоваться и в конечном итоге получит множество преемников. Это закрывает, по сути, последнюю возможность России продавать боевые самолеты Китаю, который в первые годы после окончания холодной войны поглощал почти половину экспорта вооружений страны.