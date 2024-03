Чем будет полезно для СВО и безопасности России создание Днепровской речной флотилии

Итак, свершилось! Российское Минобороны наконец-то приняло решение о создании Днепровской речной флотилии. Конечно, приятно ощущать себя неким пророком, предсказывающим будущее, поскольку я писал о необходимости такого шага в самом начале СВО.

Фото: Wikipedia by By U.S. Navy photo by Ron Newsome