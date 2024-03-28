Чем будет полезно для СВО и безопасности России создание Днепровской речной флотилии

Суда новой Днепровской флотилии должны стать уничтожителями вражеских брандеров

Итак, свершилось! Российское Минобороны наконец-то приняло решение о создании Днепровской речной флотилии. Конечно, приятно ощущать себя неким пророком, предсказывающим будущее, поскольку я писал о необходимости такого шага в самом начале СВО.

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Однако кроме меня о необходимости иметь на Днепре мощное соединение кораблей и катеров писали и другие военные публицисты, а к чувству удовлетворения в моей душе примешивается изрядная толика горечи. Ведь очевидно, что если бы боеспособная речная флотилия имелась в нашем распоряжении в 2022 году, то, возможно, российской армии не пришлось бы отступить из Херсона.

По понятным причинам все цели создания (точнее сказать — воссоздания) флотилии на Днепре наше военное руководство не озвучивает. Хотя конечные цели вырисовываются вполне определённо: обеспечение форсирования этой широкой и полноводной реки, а также высадка десанта под Николаевым или Одессой. Впрочем, эти операции требуют тщательной подготовки и возможны лишь через определённый промежуток времени. Пока же, на мой взгляд, первоочередной задачей флотилии должна стать борьба с вражескими безэкипажными катерами-брандерами и установление контроля над северной, самой мелководной частью Чёрного моря, то есть активная поддержка Черноморского флота.

Эффективность использования флота зависит в первую очередь от правильной концепции его применения, наличия достаточного количества боевых сил и средств, укомплектованности соответствующими требованиям современной войны кораблями, а также профессиональной подготовки личного состава. Сейчас ни для кого не секрет, что наш Черноморский флот оказался в очень сложном положении, поскольку подвергается непрекращающимся ударам вражеских ракет, воздушных и морских беспилотников. Причём интенсивность действий противника только нарастает, поскольку ВСУ обеспечиваются самой современной натовской техникой и исчерпывающей разведывательной информацией.

В медийном пространстве Украины и Запада спорадически возникает бурное ликование по поводу якобы уничтожения очередного российского корабля. Наши же военные публицисты и эксперты (в том числе диванные), комментирующие ход боевых действий на море, условно разделились на злопыхателей, фантазёров и реалистов.

Первые называют корабли ЧФ не иначе как оскорбительно. И клеймят позором всех подряд моряков, но особенно "безынициативных" адмиралов, как будто не замечая, что этой неумной и яростной критикой только подыгрывают вражеской пропаганде. Фантазёры придумывают самые экзотические способы спасения нашего флота, предлагая усеять всё Чёрное море гидроакустическим буями (идея вполне осуществимая и небесполезная), использовать для наблюдения дирижабли и аэростаты, защитить корабли какими-то противодроновыми "кольчугами", поставить на них водомётные пушки и т. д.

Замечу, что чем фантастичнее предлагаемый способ, тем он неосуществимей. Реалисты же предлагают целый ряд вполне очевидных мер и средств противокатерной и противодиверсионной обороны, которые прекрасно известны нашим морякам, поскольку развивались и совершенствовались на протяжении более чем столетия.

Потенциал Черноморского флота вырос

Оценивая же боевую эффективность и причины потерь нашего флота, реалисты и злопыхатели расходятся кардинально. Пессимисты мрачно предрекают, что скоро все наши корабли окажутся на дне, если, конечно, их не уведут куда-нибудь на Каспий или Балтику. Однако следует отметить, что вражеские атаки приходятся, как правило, на устаревшие и малоценные боевые единицы, в первую очередь большие десантные корабли, чьё применение по назначению сейчас возможно разве что против вооружённых луками и палицами диких племён. Таковые, как известно, на берегах Чёрного моря не проживают.

Ещё раз подчеркну: Черноморскому флоту России ныне противостоят лучшие в мире специалисты в области применения штурмовых средств и противокорабельных ракет. Речь идёт, разумеется, не об украинцах, хотя они тоже показали себя как достойные морские бойцы, а об англичанах и американцах.

Очевидно, что к началу СВО наш флот на Черноморском театре не мог иметь соответствующую стремительно изменившейся в результате вмешательства НАТО обстановке доктрину применения. Иначе не был бы осуществлён переход на Чёрное море отряда БДК, ставших главными, причём почти беззащитными, целями противника, а в составе ЧФ не появились бы патрульные корабли, из-за своего слабого вооружения окрещённые "голубями мира".

Что же касается боевой подготовки моряков-черноморцев, то здесь следует сказать вполне определённо: мастерство приходит с опытом, поэтому наши корабли не прячутся в базах, а выполняют достаточно широкий круг различных операций. Именно по этой причине, на мой взгляд, потенциал ЧФ, несмотря на потери, не только не уменьшился, но даже вырос!

Кроме того, при определении реального соотношения сил на Черноморском театре почему-то редко учитываются возможности нашей Береговой (пограничной) охраны. А между тем это весьма солидное соединение, насчитывающее 74 боевые единицы. В нулевые и десятые годы нынешнего века в его состав вошло множество современных кораблей и катеров, которые могут очень пригодиться в морских баталиях, в особенности в борьбе с катерами-брандерами (так называемыми БЭКами). Для этой цели подходят и 7 сторожевиков проекта 22460 "Охотник", и 8 прекрасно вооружённых сторожевиков проекта 10410 "Светляк", но особенно 9 катеров типа "Соболь" со скоростью 48 узлов и 24 катера типа "Мангуст", развивающие 52 узла. Вероятно, какая-то часть этих боевых единиц может быть передана в состав Днепровской флотилии.

Главная задача на Днепре

Как я уже отмечал, в нынешней ситуации первоочередной задачей этой флотилии должно стать предотвращение действий вражеских брандеров. Борьба с ними при наличии подходящих сил и средств может оказаться вполне эффективной. И у нас есть катера, способные стать "уничтожителями" БЭКов. Это в первую очередь "Рапторы" (проект 03160) и БК-16 (проект 02510). Они имеют водоизмещение порядка 20 тонн, мореходность 4 балла (больше и не требуется, поскольку брандеры ещё менее мореходны), скорость более 40 узлов и неплохое вооружение, состоящее из 3 — 5 пулемётов.

Очевидно, что "уничтожители" должны быть дооснащены в соответствии с задачей борьбы с быстроходными малоразмерными целями, а поскольку они будут уязвимы для атак воздушных дронов, то на них необходимо установить автоматические крупнокалиберные дробовики или картечницы.

В перспективе же нашим кораблестроителям необходимо в срочном порядке спроектировать универсальный, частично бронированный катер увеличенного размера, который будет нести на борту автоматизированные системы вооружения: малокалиберные пушки, пулемёты, гранатометы, реактивные бомбомёты, зенитные ракеты. Без всех этих видов оружия в условиях современного боя даже быстроходный и высокоманеврённый катер выжить не сможет.

Очевидно, что действия Днепровской флотилии должны быть тесно связаны с операциями сухопутных войск и надёжно прикрываться береговыми средствами ПВО. Здесь следует заметить, что ни одна страна в мире даже близко не может сравниться с Россией по опыту использования речных флотилий.

Очень обидно, что до 2022 года мы не разработали и не построили ни одного специализированного речного боевого корабля! Даже у Незалежной имелся отряд речных бронекатеров. Два из них стали нашими трофеями и наверняка войдут в состав российский Днепровской флотилии. Сейчас не имеет смысла фантазировать насчёт того, каким должен быть универсальный речной боевой катер, поскольку время упущено. Помимо "Рапторов", "Мангустов" и БК-16 в состав нашей речной флотилии войдут многочисленные (речь идёт о сотнях единиц) штурмовые лодки типа БК-9 и БК-10. Это небольшие (6 — 8 тонн), быстроходные (40 узлов) единицы, способные высаживать десант, перевозить грузы и при необходимости поддерживать своих бойцов огнём пулемётов или гранатомётов.

А поскольку эти лодки могут пересечь Днепр за несколько минут и обладают приемлемой мореходностью, то именно они (а также их модернизированные варианты) и заменят тихоходные и крайне уязвимые десантные корабли, которые свой век отжили.

В заключение замечу, что без наличия речной флотилии переправа наших войск на правый берег Днепра и десант под Одессой были бы попросту невозможны. Поэтому создание Днепровской флотилии даёт надежду на то, что такие операции планируются. И рано или поздно будут осуществлены.