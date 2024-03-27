В США рассказали о заскреченной разработке танка В КНДР

MWM: КНДР может массово развернуть секретный танк M2020

4:26 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Северокорейское руководство инспектирует элитное танковое подразделение, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале они оценивают, насколько эффективна новая бронетехника страны, в частности засекреченный танк M2020. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: kcna.kp by Unknown is licensed under public domain

Сеульская гвардейская 105-я танковая дивизия Корейской народной армии Рю Ген Су 24 марта прошла инспекцию политических лидеров страны, включая председателя правящей Трудовой партии Кореи Ким Чен Ына. Это подразделение было первым сформированным в Северной Корее для ведения бронетанковой войны и получило свое название потому, что оно первым достигло столицы Южной Кореи Сеула в первые дни Корейской войны в июне 1950 года. Позже было добавлено имя Рю Ген Су в честь первого командира дивизии.

Председатель Ким похвалил 105-ю дивизию как "подразделение с гордой историей и традициями оккупации вражеской столицы", добавив, что "если бы все части и подразделения всей армии были хорошо подготовлены, как подразделения 105-й танковой дивизии, которые участвовали в матче, он бы никогда не беспокоился о том, что подготовка к войне."

Председатель давал указания по улучшению боевой подготовки подразделения и модернизации его оборудования, и в других случаях его видели беседующим с офицерами подразделения и наблюдающим за техникой во время учений. Это вторая инспекция, которая была в элитном подразделении в течение марта, поскольку ранее оно также участвовало в более крупных танковых учениях 13 марта с участием техники из нескольких подразделений.

Северокорейские танковые подразделения недавно начали получать новый класс основного боевого танка, название которого неизвестно, но который на Западе называют M2020, поскольку он был получен в октябре 2020 года. Ожидается, что этот класс будет интегрирован в состав 105-й танковой дивизии в ближайшем будущем, поскольку в настоящее время подразделение эксплуатирует более старый танк Сонгун-915 — сильно усовершенствованную производную советского Т-62, модернизированную с такими функциями, как пусковые установки ракет класса "земля-воздух" и реактивная броня взрывного действия.

Более старый класс танков, известный также как Pokpung Ho, был самым боеспособным в стране до тех пор, пока M2020 не поступил на вооружение, и после первого представления в 2002 году было подтверждено, что на нем установлена башня из композитной брони. Технологическое несоответствие между Сонгун-915 и M2020 является значительным, однако новые видеозаписи M2020 во время учений выявили значительную новую информацию о его возможностях, поскольку машина существенно отличается от тех, которые производятся где-либо в мире, в том числе в соседней России, что ранее оказало значительное влияние на конструкцию северокорейских танков.

В M2020 встроены тепловизионные прицелы как для стрелка, так и для командира, что уже ставит его впереди большинства эксплуатируемых сегодня транспортных средств, многие из которых не имеют тепловизионных прицелов или имеют их исключительно для стрелка. Танк также оснащен как взрывоопасной активной броней, так и пусковыми установками системы активной защиты: на опубликованных кадрах видно, как последние работают над перехватом летящих снарядов. В него также встроены лазерные сигнальные приемники, предупреждающие экипаж о том, что на него нацелены лазерные дальномеры или боеприпасы с лазерным наведением, в то время как в задней части башни, где размещаются боеприпасы, используются противовзрывные панели (как у американского M1 Abrams) для повышения живучести экипажа.

Танк в значительной степени оптимизирован для действий в горной местности Кореи, а его массовое производство потенциально способствует очень широкому развертыванию в бронетанковых подразделениях страны. Однако остается неопределенным, насколько широко был развернут M2020, сколько подразделений в настоящее время его используют и в каких масштабах он в настоящее время находится в производстве.