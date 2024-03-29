В США прокомментировали предостережение России в сторону НАТО из-за КНДР

MWM: Россия предупредила НАТО из-за угроз КНДР

2:21 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Россия предостерегла членов НАТО от ядерного запугивания Северной Кореи, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале они раскрывают контекст ситуации. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: www.kremlin.ru by Эскиндер Дебебе

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя 28 марта предостерег Соединенные Штаты и другие государства-члены НАТО от продолжения военного запугивания Северной Кореи, в частности от использования их ядерных средств.

"Особую озабоченность вызывает все более откровенное вовлечение ядерного потенциала Вашингтона в маневры союзников. Такое опасное развитие событий в регионе затрагивает основные интересы национальной безопасности России", — заявил он, подчеркнув, что Вашингтон и другие государства-члены НАТО, "расположенные за десятки тысяч километров от Северной Кореи", быстро милитаризируют регион, окружающий страну. "В этом контексте очевидно, что в последние годы санкции не способствовали достижению целей, поставленных международным сообществом, и не привели к нормализации ситуации вокруг полуострова. Эта ситуация не способствует диалогу, особенно после того, как Вашингтон продемонстрировал нечестную игру на глазах у всего мира", — добавил он.

Критика российским представителем политики государств западного блока в отношении своего восточноазиатского соседа последовала за блокированием Москвой 28 марта подготовленной США резолюции о санкциях, направленной на дальнейшую эскалацию усилий Запада по ведению экономической войны против страны. Это также следует за значительным расширением военного присутствия Америки в Восточной Азии и меньшим, но все же значительным расширением присутствия других членов НАТО.

Северная Корея имеет долгую историю решительной поддержки государств, ведущих войну против членов НАТО или их партнеров по безопасности, начиная от Кубы и Вьетнама, которые получили значительную поддержку в 1950-х и 1960-х годах, до Сирии, Ирана и ливанской группировки боевиков "Хезболла", которые продолжают полагаться на корейскую поддержку от сетей туннелей до технологий баллистических ракет в их продолжающаяся конфронтация с Соединенными Штатами и европейскими членами НАТО.