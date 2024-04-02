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Петр Ермилин
В США рассказали о последствиях убийства двух иранских генералов Израилем

В США заявили, что убийство двух иранских генералов Израилем усиливает напряженность

4:50
Силовые структуры » Военные новости

Два иранских генерала убиты в результате удара израильских F-35 по дипломатическому зданию в Дамаске, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале они рассказывают о контексте этих инцидентов. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

В США заявили, что убийство двух иранских генералов Израилем усиливает напряженность
Фото: commons.wikimedia.org by Tomás Del Coro is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В результате израильского авиаудара по дипломатическому зданию Ирана в Дамаске 1 апреля погиб бригадный генерал элитных сил "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции Мохаммад Реза Захеди, который играл центральную роль в руководстве и поддержке военизированных операций в поддержку сирийского государства, а также в координации с ливанским ополчением группировка "Хезболла". В результате израильского нападения погибли еще десять человек, в том числе несколько дипломатов и заместитель генерала Захеди Хаджи Рахими. По неподтвержденным данным, третий генерал, бригадный генерал Хоссейн Амиролла, который занимает должность начальника генерального штаба сил "Кудс" в Сирии и Ливане, также мог быть либо среди жертв, либо среди предполагаемых целей удара.

Атака, по-видимому, была специально приурочена к нейтрализации высокопоставленных иранских военных руководителей и была проведена с использованием ракет большой дальности, выпущенных из-за пределов воздушного пространства Сирии, что стало нормой для израильских атак с 2018 года после потери истребителя F-16 сирийскими средствами ПВО в феврале того же года.

После нападения посол Ирана в Сирийской Арабской Республике Хоссейн Акбари заявил, что консульство в сирийской столице было поражено шестью ракетами, выпущенными истребителями F-35, и в то время среди обломков все еще опознавались тела погибших. Он пообещал, что реакция Ирана на это нападение будет "такой же масштабной и жесткой", не раскрывая дальнейших подробностей. С октября израильские истребители F-35 получили особенно большое количество запасных частей и другую поддержку от партнеров НАТО по программе F-35, в первую очередь от Нидерландов и Соединенных Штатов, что позволило подразделениям поддерживать нехарактерно высокий темп операций.

Сообщается, что истребители F-35 нанесли удары по объектам Сирии и "Хезболлы", а также по целому ряду гражданских и военных объектов в палестинском секторе Газа. Запуск ракет из-за пределов Сирии не стал испытанием малозаметности F-35 против сирийских средств ПВО, хотя в отличие от других израильских истребителей, использующих почти устаревшие радары с механическим сканированием и гораздо более старые каналы передачи данных, новый самолет был хорошо оптимизирован для проведения срочных операций и поддержания при этом очень высокой ситуационной осведомленности.

Последний израильский удар по сирийским объектам был нанесен на фоне того, что поддерживаемые Ираном военизированные формирования в регионе добиваются все больших успехов, нанося удары беспилотниками, артиллерией и ракетами по целому ряду израильских и американских объектов.

1 апреля иракские ополченцы также успешно нанесли удар беспилотником по израильской военно-морской базе. Нападение на Дамаск также последовало за израильскими авиаударами 29 марта по силам Сирийской арабской армии в провинции Алеппо недалеко от турецкой границы, в результате которых погибло около 40 человек. Эти нападения совпали с активизацией наступательных действий поддерживаемых Турцией исламистских группировок ополченцев против сирийских войск в регионе, что позволило джихадистским формированиям на местах усилить свои наступательные действия в рамках общей тенденции параллельных нападений на Сирию, которые предпринимают Израиль и Турция.

Оказывая непосредственную воздушную поддержку спонсируемым Турцией повстанцам, израильские удары были направлены на нейтрализацию ключевых военных и политических лидеров. Недавние нападения такого рода включали убийство бригадного генерала Корпуса стражей Исламской революции Сейеда Рази Мусави, давнего советника местных сил в Сирии, в результате точечного удара по Дамаску 25 декабря.

Это также включало убийство 2 января в результате удара беспилотника заместителя лидера ХАМАС Салеха Аль-Арури в столице Ливана Бейруте. Израиль также оказал разведывательную поддержку операции ЦРУ по убийству самого высокопоставленного и титулованного военного чиновника Ирана генерала Касема Сулеймани 2 января 2020 года, причем разведывательным службам страны и ее военно-воздушным силам было приписано множество успешных убийств в период между этим периодом и эскалацией региональных военных действий в октябре 2023 года.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы иран израиль
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