В США заявили, что новая ракета КНДР "меняет правила игры"

MWM: ракета КНДР Hwasong-16B "меняет правила игры"

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Баллистическая ракеты средней дальности "нового типа" Hwasong-16B Северной Кореи "меняет правила игры", пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале они утверждают, что новая разработка трансформирует динамику безопасности в Восточной Азии. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: kcna.kp by Unknown is licensed under public domain

Северная Корея 2 апреля произвела первый в истории испытательный пуск баллистической ракеты средней дальности нового класса с гиперзвуковым планирующим носителем Hwasong-16B, целью которого было подтвердить разработанные технические характеристики и проверить ее надежность. Это испытание было проведено в непосредственной близости от первого запуска гиперзвуковой ракеты ВВС США с острова Гуам в центральной части Тихого океана, который был испытан с бомбардировщика B-52H, способного нести ядерное оружие, 19 марта.

Hwasong-16B является прямым преемником Hwasong-12, которая поступила на вооружение в 2017 году, и Hwasong-10, которая поступили на вооружение страны в предыдущие годы, и которые позволили стране нанести удар по американским военным объектам на Гуаме. Поскольку США вложили значительные средства в расширение своих возможностей противоракетной обороны на этой территории, использование Hwasong-16B в качестве гиперзвукового планирующего летательного аппарата значительно затруднит перехват корейских ракет и, в зависимости от характеристик машины, потенциально сделает невозможным их эффективное сбивание.

Что касается последнего испытания, государственное Центральное информационное агентство Кореи сообщило: "Оно было проведено с целью проверки характеристик планирующей орбиты и возможности маневрирования на большой дальности гиперзвукового планирующего аппарата (боеголовки), при этом радиус его действия был ограничен менее чем 1000 километрами с учетом соображений безопасности, и принудительное управление скоростью и высотой полета путем задержки запуска двигателя второй ступени и быстрого изменения орбиты полета в активной области".

Разработка ракет нового класса высоко ценится Пхеньяном, поскольку страна официально остается в состоянии войны с Соединенными Штатами, и напряженность в отношениях между ней и западной сверхдержавой растет по мере того, как Вашингтон значительно расширяет свое военное присутствие в Восточной Азии. Баллистические ракеты, некоторые из которых оснащены ядерными боеголовками, являются для Северной Кореи эффективным средством сдерживания американских военных действий против нее и, при необходимости, нейтрализации сил США и союзников на большей части Тихого океана. Это стало особенно важным приоритетом Пхеньяна после окончания холодной войны.

Основным преимуществом Hwasong-16B по сравнению со старыми поколениями баллистических ракет средней дальности является использование в ней твердотопливных композитов, что позволяет хранить ее полностью заправленной и, таким образом, запускать гораздо быстрее с мобильных транспортно-монтажных пусковых установок. Это высоко оцениваемая способность, которая сводит к минимуму уязвимость к уничтожению на земле воздушными и ракетными средствами Запада и союзников в случае конфликта на Корейском полуострове.

14 января Северная Корея провела первое в истории испытание твердотопливной баллистической ракеты средней дальности с гиперзвуковым планирующим носителем, хотя считается, что эта разработка была временной мерой для достижения технологического уровня ракеты Hwasong-16B. Это произошло после того, как в ноябре 2023 года появились сообщения о том, что двигатели первой и второй ступеней твердотопливной баллистической ракеты средней дальности уже начали наземные испытания в Северной Корее.

Северная Корея начала развертывать твердотопливные тактические баллистические ракеты малой дальности в 2000-х годах, а в феврале 2018 года представила первую ракету нового поколения с такими двигателями, позже получившую на Западе обозначение KN-23. За этим последовала успешная разработка Hwasong-18 в качестве первой в стране стратегической баллистической ракеты на твердом топливе, которая была успешно испытана 13 апреля, 12 июля и 19 декабря 2023 года.

Ракеты средней дальности "убийцы Гуама" являются последней крупной категорией баллистических ракет в северокорейском арсенале, где на смену старым классам пришли новые конструкции на твердом топливе. Ожидается, что за разработкой Hwasong-16B последуют новые усилия по созданию гиперзвукового планирующего летательного аппарата, способного вести боевые действия на межконтинентальной дальности, сопоставимого с российской системой "Авангард", которая поступила на вооружение в 2019 году.

Северная Корея — единственная страна, кроме России и Китая, которая, как считается, в настоящее время располагает ракетами с гиперзвуковыми планирующими аппаратами, а Соединенные Штаты ускорили разработку с конца 2010-х годов, но столкнулись с неудачами из-за многочисленных неудачных испытаний. Параллельно со значительным ожидаемым расширением сети спутников наблюдения Северной Кореи, Hwasong-16B потенциально может быть использована в качестве основы для разработки класса противокорабельных баллистических ракет большой дальности, которые могут воспрепятствовать американским поставкам через западную часть Тихого океана и представлять серьезную асимметричную угрозу для военных кораблей США и союзников.