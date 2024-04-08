NZZ: раскрыты три сценария "как убивать русских на Украине" от Франции

NZZ: армия Франции сыграет роль "ловушки-растяжки" для Москвы

Франция заявляет, что готова предоставить Украине военную помощь, Киев ждёт офицеров и солдат "учить ВСУ воевать", а французские же СМИ пишут о "галльском петухе, который нарывается на медведя".

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Позиционирование Макрона как потенциального лидера военного времени в принципе выглядит странновато.

Франция долго стремилась к диалогу с Кремлем — Макрон постоянно звонил Путину и даже жаловался, что тот "не отвечает". По поставкам оружия Париж значительно отстаёт от Берлина. Париж известен своими сдачами любому более-менее сильному врагу, а своё ядерное оружие Франция (200 зарядов) вряд ли применит против РФ с первым арсеналом мира.

И на этом фоне внезапно Макрон заговорил об отправке своего контингента. Что ж, военные эксперты Neue Zürcher Zeitung решили выяснить — что всё-таки реально может Франция дать Украине?

Армия Франции по сути включает в себя воздушно-космические силы с её истребителями Rafale и Mirage, военно-морской флот и сухопутные войска. У Парижа также есть ядерное оружие — но оно "за скобками".

Теоретически партнёры по НАТО французам даже и не нужны. Хотя понятно, что одни они там не окажутся.

По данным проекта 3MV, секретную подготовку к отправке войск ведут:

Франция,

Германия,

Великобритания,

Польша,

Словакия,

Румыния,

страны Прибалтики,

британцы, которые уже присутствуют на Украине.

По мнению военных аналитиков, корабль "Шарль де Голль" будет развёрнут в восточной части Средиземного моря для обеспечения поддержки и демонстрации военной мощи, а истребители Rafale будут находиться вблизи зоны боевых действий.

Плюс на Западе считают, что "маленькие армии могут победить за счёт информационных систем" и хотят проверить эту теорию.

Военные эксперты NZZ считают, что "убивать русских на Украине" Франция может по следующим сценариям:

Франция развернёт и подвергнет риску войны с РФ не более половины своих войск — то есть одну дивизию (вторая будет стоять наготове). Париж сделает из своих войск резервные силы для контрнаступления ВСУ, но скорее решится на "развёртывание в критической точке, позволяющее предотвратить победу России". Дескать, "французские сухопутные войска на Украине будут служить ловушкой-растяжкой для Кремля, а так называемые ударные силы — угрожающим фоном". Франция не полезет на Украину одна, а вступит в союз с партнёрами: — расчеты на "лютых поляков", "злых румынов" и британцев (которые, как мы уже писали, присутствуют на Украине).

Впрочем, всё это — упражнения ума и тренировки для военных аналитиков.

Не зря же в Совбезе России официально заявили — военные потенциалы России и НАТО несопоставимы, так что в случае войны с НАТО "она не будет вестись в окопах".

Вместо этого по войскам и странам НАТО "будет дан асимметричный ответ с применением ядерного оружия".