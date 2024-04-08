NZZ: раскрыты три сценария "как убивать русских на Украине" от Франции

Франция заявляет, что готова предоставить Украине военную помощь, Киев ждёт офицеров и солдат "учить ВСУ воевать", а французские же СМИ пишут о "галльском петухе, который нарывается на медведя".
Позиционирование Макрона как потенциального лидера военного времени в принципе выглядит странновато.
И на этом фоне внезапно Макрон заговорил об отправке своего контингента. Что ж, военные эксперты Neue Zürcher Zeitung решили выяснить — что всё-таки реально может Франция дать Украине?
Армия Франции по сути включает в себя воздушно-космические силы с её истребителями Rafale и Mirage, военно-морской флот и сухопутные войска. У Парижа также есть ядерное оружие — но оно "за скобками".
Теоретически партнёры по НАТО французам даже и не нужны. Хотя понятно, что одни они там не окажутся.
По данным проекта 3MV, секретную подготовку к отправке войск ведут:
По мнению военных аналитиков, корабль "Шарль де Голль" будет развёрнут в восточной части Средиземного моря для обеспечения поддержки и демонстрации военной мощи, а истребители Rafale будут находиться вблизи зоны боевых действий.
Плюс на Западе считают, что "маленькие армии могут победить за счёт информационных систем" и хотят проверить эту теорию.
Военные эксперты NZZ считают, что "убивать русских на Украине" Франция может по следующим сценариям:
Впрочем, всё это — упражнения ума и тренировки для военных аналитиков.
Не зря же в Совбезе России официально заявили — военные потенциалы России и НАТО несопоставимы, так что в случае войны с НАТО "она не будет вестись в окопах".
Вместо этого по войскам и странам НАТО "будет дан асимметричный ответ с применением ядерного оружия".
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