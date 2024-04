В США восхитились мощью российского танка Т-14 "Армата"

Российский танк Т-14 "Армата" проходит финальные государственные и войсковые испытания, ожидается, что танк "Армата" поступит военным к концу году, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале они рассказывают, в чем заключаются особенности этого вида оружия. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: T-14 Armata by Dmitriy Fomin is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic