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Петр Ермилин
В США восхитились мощью российского танка Т-14 "Армата"

В США заявили об эффективности российского танка Т-14 "Армата"

Силовые структуры

Российский танк Т-14 "Армата" проходит финальные государственные и войсковые испытания, ожидается, что танк "Армата" поступит военным к концу году, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале они рассказывают, в чем заключаются особенности этого вида оружия. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

В США заявили об эффективности российского танка Т-14 "Армата"
Фото: T-14 Armata by Dmitriy Fomin is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

На новых кадрах с российского испытательного полигона видно, как личный состав тренируется управлять основными боевыми танками Т-14 "Армата" во время учений, что подтверждает предположения о том, что этот класс, возможно, с опозданием поступит на вооружение армии в обозримом будущем.

За публикацией видеозаписи последовало сообщение государственного СМИ ТАСС, в котором говорилось, что в настоящее время танк проходит государственные и войсковые испытания и должен поступить на вооружение армии до конца года.

"В настоящее время "Армата" проходит государственные и войсковые испытания, и, если они будут успешно завершены, танк может поступить на вооружение российской армии до конца 2024 года", — заявил один источник, другой подтвердил ТАСС эту информацию.

По словам второго источника, в ходе испытаний "особое внимание уделяется работе тех систем и механизмов, которые ранее вызывали критику со стороны заказчика", а именно Министерства обороны. Хотя Т-14 был впервые представлен в 2015 году и во многом основан на советском танке Т-95, который должен был поступить на вооружение в начале 2000-х годов, его разработке препятствовали очень значительные задержки.

Поскольку российские войска задействовали в Украине самые мощные в западном мире классы танков и противотанковых средств, официальные лица предложили множество объяснений того, почему Т-14 не были развернуты на театре военных действий.

22 февраля заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев пояснил, что "Армата" — это новый танк, который еще не прошел все испытания в полном объеме", а также "не самый дешевый из танков", при этом чиновник высоко оценил Т-90М, который в настоящее время находится на вооружении, как достаточно боеспособный.

В следующем месяце глава российского государственного оборонного концерна "Ростех" Сергей Чемезов заявил: "По своей функциональности он, безусловно, превосходит существующие танки, но он слишком дорогой, поэтому армия вряд ли будет использовать его сейчас. Им проще купить те же Т-90".

Тем не менее, по сообщениям, танк Т-14 использовался на Украине в ограниченных испытательных целях, а неназванный источник в российской оборонной промышленности, цитируемый государственным СМИ ТАСС 21 августа, заявил: "Танк "Армата" несколько раз использовался в зоне боевых действий на Украине. Основываясь на результатах его использования в специальной военной операции, в настоящее время машина дорабатывается".

Источник добавил, что танки будут усовершенствованы по результатам их использования в Украине, и что несколько танков Т-14 были развернуты боевой группой "Юг" для оценки их эффективности в реальной зоне боевых действий. На видеозаписи, опубликованной 16 мая того же года, якобы был показан танк Т-14, обстреливающий украинские позиции, что является первым свидетельством этих тестовых развертываний.

Считается, что по своим характеристикам Т-14 находится на другом уровне, чем существующие танки НАТО и России, а заявленная дальность поражения в три раза превышает дальность поражения лучших западных танков, в то время как его снаряды "Вакуум-1" обладают большей пробивной способностью, чем любые другие известные танковые снаряды.

В машине используется инновационная беспилотная турель, позволяющая разместить весь экипаж в отдельном отсеке с высокой степенью защиты. Его лобовая броневая защита толщиной более 900 мм в сочетании с взрывоопасной реактивной броней "Малахит" и системой активной защиты "Афганит" обеспечивают такую степень живучести, которая на бумаге не имела аналогов в других странах.

Башня танка Т-14 и места для сидения экипажа, где три члена экипажа защищены в бронированном отсеке, изготовленном из композитных материалов и изолированном от остальной части машины, являются ключевым элементом конструкции беспилотной башни, изолирующей стрелка от орудия и боеприпасов. Это также является ключевым фактором снижения веса машины, несмотря на большие размеры ее основного орудия и боеприпасов к нему, а также веса ее броневой защиты, поскольку отпадает необходимость в усиленной броне башни с экипажем для защиты стрелка.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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