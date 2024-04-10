В США порассуждали о мощи российских комплексов "Искандер-М"

Россия продолжает расширять производство тактических ракетных комплексов "Искандер-М", пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они раскрывают особенности этого типа оружия. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.
Российское государственное предприятие "КБ Машиностроения", специализирующееся на ракетных системах, продолжило производство тактической баллистической ракеты малой дальности 9К720 для системы "Искандер-М" в значительно увеличенных темпах военного времени, поскольку страна продолжает расширять свой арсенал и в значительных количествах использовать это оборудование на украинском театре военных действий.
Главный конструктор Конструкторского бюро “КБ машиностроения” Валерий Кашин заявил по поводу расширения, что "ракеты производятся в гораздо больших количествах, чем в предыдущие годы". Поставки в 2023 году были в несколько раз выше, чем в предыдущие годы, и генеральный директор конструкторского бюро Сергей Питиков на форуме "Армия-2023" в августе того же года заявил, что "поставки выросли в несколько раз".
Баллистическая ракета "Кинжал", аналог 9К720 воздушного базирования, выпускаемая на тех же производственных линиях, была выпущена в пять раз быстрее. Увеличение поставок ракет 9К720 позволило российским подразделениям применять их гораздо шире и наносить "двойные удары", что значительно увеличило потери среди украинских передовых подразделений.
Каждая бригада "Искандер-М" состоит из 51 единицы техники, включая 12 транспортных пусковых установок, 12 перегрузочных машин, 11 командных машин, 14 машин поддержки персонала, одну машину для подготовки данных и одну машину для обслуживания и ремонта. Каждая из них может развернуть 48 ракет одновременно и быстро перевооружиться, если находится вблизи ракетных складов.
Бригады разделены на три батальона, в каждом из которых две батареи по две пусковые установки. Несмотря на то, что с начала боевых действий в феврале 2022 года "Искандер-М" широко использовался, он получил новую известность после того, как 9 марта был использован для уничтожения самого дорогостоящего военного актива Украины — американского ракетного комплекса MIM-104 Patriot, а также советской системы противовоздушной обороны С-300. оба были задействованы в спорной Донецкой области. Потеря этих очень ценных и дефицитных активов проложила путь к расширению использования российской авиации в регионе.
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