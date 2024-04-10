В США порассуждали о мощи российских комплексов "Искандер-М"

В США заявили, что комплексы "Искандер-М" ВС РФ способны уничтожать оружие Запада

2:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Россия продолжает расширять производство тактических ракетных комплексов "Искандер-М", пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они раскрывают особенности этого типа оружия. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: минобороны.рф by Алексей Иванов is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Российское государственное предприятие "КБ Машиностроения", специализирующееся на ракетных системах, продолжило производство тактической баллистической ракеты малой дальности 9К720 для системы "Искандер-М" в значительно увеличенных темпах военного времени, поскольку страна продолжает расширять свой арсенал и в значительных количествах использовать это оборудование на украинском театре военных действий.

Главный конструктор Конструкторского бюро “КБ машиностроения” Валерий Кашин заявил по поводу расширения, что "ракеты производятся в гораздо больших количествах, чем в предыдущие годы". Поставки в 2023 году были в несколько раз выше, чем в предыдущие годы, и генеральный директор конструкторского бюро Сергей Питиков на форуме "Армия-2023" в августе того же года заявил, что "поставки выросли в несколько раз".

Баллистическая ракета "Кинжал", аналог 9К720 воздушного базирования, выпускаемая на тех же производственных линиях, была выпущена в пять раз быстрее. Увеличение поставок ракет 9К720 позволило российским подразделениям применять их гораздо шире и наносить "двойные удары", что значительно увеличило потери среди украинских передовых подразделений.

Каждая бригада "Искандер-М" состоит из 51 единицы техники, включая 12 транспортных пусковых установок, 12 перегрузочных машин, 11 командных машин, 14 машин поддержки персонала, одну машину для подготовки данных и одну машину для обслуживания и ремонта. Каждая из них может развернуть 48 ракет одновременно и быстро перевооружиться, если находится вблизи ракетных складов.

Бригады разделены на три батальона, в каждом из которых две батареи по две пусковые установки. Несмотря на то, что с начала боевых действий в феврале 2022 года "Искандер-М" широко использовался, он получил новую известность после того, как 9 марта был использован для уничтожения самого дорогостоящего военного актива Украины — американского ракетного комплекса MIM-104 Patriot, а также советской системы противовоздушной обороны С-300. оба были задействованы в спорной Донецкой области. Потеря этих очень ценных и дефицитных активов проложила путь к расширению использования российской авиации в регионе.