В США назвали страны, которые помогли Израилю отразить атаки Ирана

США, Великобритания, Иордания и Франция помогли Израилю отразить удары иранских дронов и ракет, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале они рассказывают, за счет чего была оказана эта поддержка. Pravda.RU публикует перевод материала MWM.

Фото: snn.ir by Bahareh Asadi is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International