В США назвали страны, которые помогли Израилю отразить атаки Ирана

В США заявили, что Запад помог Израилю отразить атаки Ирана

США, Великобритания, Иордания и Франция помогли Израилю отразить удары иранских дронов и ракет, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале они рассказывают, за счет чего была оказана эта поддержка. Pravda.RU публикует перевод материала MWM.

Фото: snn.ir by Bahareh Asadi is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

13 апреля Корпус стражей Исламской революции нанес ракетные удары и удары с беспилотников по израильским военным объектам в рамках операции "Истинное обещание" в отместку за нападение Израиля на иранское дипломатическое здание в Сирии, в результате которого погибли два высокопоставленных генерала и девять других человек.

Иран впервые получил возможность наносить ракетные удары по территории Израиля в конце 1990-х годов, когда приобрел северокорейские баллистические ракеты "Хвасон-7". Расширение возможностей этих ракет и соседней Сирии привело к созданию Израилем плотной многоуровневой системы противовоздушной обороны при поддержке Соединенных Штатов. По словам бригадного генерала Армии обороны Израиля Рима Аминоаха, усилия страны по противовоздушной обороне обошлись примерно в 1,33 миллиарда долларов. Однако наряду с усилиями Израиля четыре ближайших партнера страны в области безопасности также оказали существенную поддержку, чтобы смягчить удар Ирана, а именно Соединенные Штаты, Соединенное Королевство, Франция и Иордания.

Сообщается, что Соединенные Штаты были ответственны почти за половину коллективных усилий по противовоздушной обороне 13-14 апреля, а стоимость операции превысила 1,1 миллиарда долларов. У страны есть не только многочисленные военные базы и объекты противовоздушной обороны на территории Израиля, но и другие объекты по всему Ближнему Востоку. Они подкрепляются эсминцами класса "Арли Берк", которые вооружены в основном для противовоздушной обороны, в том числе против самолетов и крылатых или баллистических ракет.

Уточняется, что в рамках операции эсминцы произвели первый в истории боевой пуск противоракеты SM-3. ВВС США заявили, что их истребители F-15E сбили более 70 иранских беспилотников, направлявшихся в сторону Израиля 13 апреля, в то время как американские источники сообщили, что два эсминца сбили три приближающиеся баллистические ракеты. США также были предоставлены важные данные наблюдения за запусками беспилотных летательных аппаратов и ракет из Ирана, которые помогли усилить противовоздушную оборону союзников, в то время как их зенитные и противоракетные возможности в регионе были значительно расширены с октября 2023 года в рамках более широкого увеличения американского военного присутствия.

Однако еще до массовых расходов на дорогостоящие зенитно-ракетные комплексы расходы на расширенное развертывание на Ближнем Востоке вынудили Пентагон пойти на значительные сокращения в других статьях своего бюджета, чтобы удовлетворить их потребности.

Наряду с американскими усилиями Министерство обороны Великобритании объявило, что истребители Королевских ВВС на Ближнем Востоке "будут перехватывать любые воздушные атаки в пределах досягаемости наших существующих задач, по мере необходимости".

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак впоследствии заявил, что "несколько беспилотников", запущенных Ираном, были сбиты британскими истребителями, которые базируются на военно-воздушных силах Великобритании в Акротири на Кипре. Британские вооруженные силы ранее оказывали значительную поддержку военным усилиям Израиля против группировок палестинских ополченцев, совершая разведывательные полеты над сектором Газа.

Сообщалось, что наряду с усилиями Великобритании французские системы противовоздушной обороны, развернутые в Иордании, сбили несколько иранских беспилотников над территорией страны, при этом израильские официальные лица заявили, что они не уверены в том, добились ли французские войска каких-либо успехов в сбивании иранских ракет.

Большую роль сыграла соседняя с Израилем Иордания, которая использовала свои собственные средства противовоздушной обороны, чтобы сбить десятки иранских беспилотников, летевших в Израиль через ее воздушное пространство. В арабском государстве также размещены системы ПВО армии США Patriot.

В конечном счете, хотя иранские и израильские источники существенно расходятся во мнениях относительно эффективности ударов, огромные затраты на противовоздушную оборону, составляющие около 2,5 миллиардов долларов, по сравнению со стоимостью самого удара, оцениваемой менее чем в 50 миллионов долларов, подчеркивают трудности, связанные с использованием очень дорогостоящих средств противовоздушной и противоракетной обороны, в частности когда сталкиваешься с оборонным сектором, который может производить сложное высокоточное оружие с высокой экономичностью.