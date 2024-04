Лариса Шеслер: Россия упустила партизанское движение на Украине

В 1941 году в Москве был создан центр по работе с партизанским движением. Почему Россия после начала СВО так и не наладила работу партизан на Украине, как Киеву удалось организовать диверсии в российском тылу, зачем нужна информационная работа с украинцами, Pravda.Ru рассказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.

Фото: http://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/photo/gallery.htm?id=60832@cmsPhotoGallery by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Licence