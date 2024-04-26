ВПК Турции создаёт аналог американского истребителя F-35 — США им крылатую машину не продают

Догнать и перегнать США: Турция создаёт аналог американского F-35

2:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Американский истребитель-невидимку F-35 на Западе принято считать самым современным и мощным самолетом в своем классе. Многие страны стоят в многолетней очереди, чтобы его приобрести. Среди таковых и Турция.

Фото: afrc.af.mil by Senior Airman Ali Stewart is licensed under Public domain

Правда, большинство из ожидающих уже стали "счастливыми" обладателями этого чудо-оружия, и даже заказывают эти самолёты уже по второму кругу, ну а Турции всё не везет и не везёт. И, видимо, гордые турки решили больше не ждать милости Вашингтона, а взялись сами создать боевой самолёт такого класса.

Турция — это про помидоры и курорты?

Наверное, это покажется неожиданным. Ведь большинство в России и не подозревают, что в Турции есть авиационная промышленность. У нас Турция часто снисходительно воспринимается в комичной форме поставщика помидоров, а недавно ещё и яйца в дело пошли. Что дало повод российским острякам побалагурить в стиле "Были ножки Буша — стали яйца Эрдогана". Что поделать — с яйцами в России были кратковременные проблемы.

Ну и турецкие курорты — это для российского туриста "наше всё", это второе, о чём мы вспомним, думая о Турции. Среднестатистическому российскому туристу турецкий берег всё ещё нужен. Привыкли за почти тридцать лет. А объём турпотока за 2023 год сопоставим с Крымом — порядка 5-6 млн человек.

Ну и после таких бытовых ассоциаций Турция в образе авиационной державы как-то не вырисовывается. Хотя мы все, конечно, слышали про знаменитый турецкий беспилотник "Байрактар". Да, он дал жару в Карабахской войне 2020 года. Засветился и в Донбассе, но, слава богу, никакой хорошей погоды для противника он не сделал.

Ну и "Байрактар" всё-таки не боевой сверхзвуковой истребитель. Иран тоже создает передовые беспилотники, но с созданием собственных самолётов у него пока туго. Тегеран тоже замахивался на создание боевого самолёта по технологии "стелс", но до реального воплощения дело не дошло. Хотя, возможно, у иранцев что-то и получилось, и они держат это в секрете, надеясь при случае преподнести сюрприз.

И вот Турция, из ничего — и сразу такая заявка на победу. Да такая, что даже Украина проявила заинтересованность в перспективном турецком истребителе. Такой резкий технологический скачок удивляет.

Турецкая "оборонка": штрихи к портрету

Принято считать, что создание боевых самолётов, да ещё мирового уровня, — это сложная комплексная задача, которая под силу только мировым гигантам авиаотрасли: России, Китаю, США, Великобритании. Тем более с претензией на аналог F-35. Должны пройти десятилетия, смениться несколько поколений, прежде чем сформируются сильная инженерно-конструкторская школа и передовая научно-производственная база.

В то время как у турецкой авиаотрасли бэкграунд довольно слабенький. Да, турки серьёзно занимаются этой отраслью и военно-промышленным комплексом в целом. Более того, местные оборонщики ставят перед собой весьма амбициозную задачу — войти в десятку ведущих производителей вооружений в мире. Но некоторые факты заставляют сомневаться в достижении такой высокой цели.

Например, Турция до сих пор не может начать поставки в войска первого танка собственной разработки под названием Altay. Опытный образец танка был представлен ещё в 2011 году. С тех пор сроки запуска его испытаний, производства и принятия на вооружение постоянно сдвигались. По последний данный, танк ожидается в войсках в следующем году. Что ж, посмотрим.

И кстати, о названии танка. Может показаться, что название "Altay" — это такая глубоко символичная претензия Турции на российский Алтай, который считается одной из прародин тюрков. Но по официальной версии первый танк назван в честь турецкого генерала по имени Фахреттин Алтай. Хотя кто его знает, какой реальный символизм закладывали в название создатели танка.

Так вот, с танком заминка, а с самолётом, выходит, получается? Самолет всё-таки "немного" посложнее будет. Но в случае с этим самолетом, который получил обозначение TAI TF Kaan, что трактуют в переводе как "хан" или "каган", тоже пока всё туманно.

В марте 2023 года рабочий прототип выкатили на так называемый "такси-тест", и это не шутка, а профессиональный термин для обозначения этапа испытаний, при котором самолет проверяется в движении и рулении по аэродромной площадке. То есть как машина, по сути такси. А в феврале этого года был совершён уже первый испытательный полет опытного истребителя.

Объяснение успеха

Так как же у Турции получилось реализовать такой сложный проект?

Сделаем небольшой экскурс в историю турецкой авиационной промышленности. Головная компания TAI — Turkish Aerospace Industries, судя по названию с прицелом на космос, возникла в далёком 1973 году.

Хотя, говоря об истории производства самолетов в Турции, также ссылаются на открытый ещё в 1925 году авиазавод в провинции Кайсери. Предприятие собирало немецкие самолеты "Юнкерс". В 30-е годы перешли на сборку американских самолетов. А в 1950 году производство закрылось, и на его базе был создан авиационный центр по ремонту и обслуживанию американских самолетов.

Казалось бы, вот эти несколько поколений, тот эволюционный путь который нужно. Но обслуживая и ремонтируя самолеты, трудно получить опыт их конструирования.

Реальные сдвиги в авиаотрасли Турции произошли, когда в начале 80- годов страна включилась в многочисленные программы по производству и модернизации американского истребителя F-16.

Затем последовало сотрудничество по другим моделям самолетов и вертолетов. В Турции было даже открыто лицензионное производство итальянских вертолетов огневой поддержки "Мангуста".

И не сказать, что Турция выполняла какую-то простую операционную роль в этом процессе. Напротив, турецкие инженеры активно разрабатывали и создавали высокотехнологичное радиоэлектронное оборудование.

Так, например, в новом самолете TAI TF Kaan электроника преимущественно турецкая. Но прежде чем перейти к разработкам истребителя 5-ого поколения, Турция успела создать две модели самолетов собственной разработки:

турбовинтовой учебно-тренировочный самолёт TAI Hürkuş;

суперзвуковой рекактивный учебно-боевой самолет TAI Hürjet.

Первый был запущен в производство в 2016 году, ну а второй пока на испытаниях. Первый полёт он совершил практически ровно год назад 25 апреля 2023 года.

Как мы видим, все эти проекты реализованы совсем недавно. Видимо Турция всерьёз взяла высокий старт, и хочет потолкаться локтями в гонке за авиационное лидерство.

Да, конечно, рано говорить о самостоятельности Турции в производстве самолетов. Перспективный TAI TF Kaan разрабатывается в тесном взаимодействии с британским военно-промышленным концерном BAE Systems. Двигатели планируются тоже от британцев — фирмы Rollse-Royce. Хотя на первом опытном экземпляре он установлен от General Electric.

Что тут говорить про самолёты, если даже с двигателями для танков у Турции возникла заминка? Но лиха беда начало, темпы взяты высокие. И если Турция не испортит отношения со своими основными техническими партнёрами по НАТО, то вполне может выбиться в лидеры оружейного рынка.

Впрочем, даже если рассорится, то Анкаре всегда есть к кому обратиться — к более надёжному партнеру и поставщику — России.

Не случайно в статье турецкого издания Haber7, посвященной амбициозным планам турецкого ВПК, в качество заглавного используется изображение российского вооружения. Что это? Ошибка автора, редактора, или оговорка по Фрейду? Видимо, в глубине души Турция всё-таки понимает, на кого надо ориентироваться.