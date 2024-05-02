В США заявили о рекордном росте цене обслуживания одного из популярных истребителей

В США заявили, что стоимость обслуживания истребителя F-35 выросла на 44%

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Затраты на содержание истребителя истребителя F-35 выросли на 44% за шесть лет, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О том, почему F-35 стал невыгодным с точки зрения содержания, авторы раскрыли в своей новой статье. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: afrc.af.mil by Senior Airman Ali Stewart is licensed under Public domain

На фоне растущих разногласий вокруг программы создания истребителя пятого поколения F-35 слушания в комитете Палаты представителей по вооруженным силам вызвали особенно серьезную критику в ее адрес. В центре обсуждений оказался недавний аудит, проведенный контрольно-счетной палатой правительства, который показал, что прогнозируемые расходы на содержание программы выросли на 44 процента с 2018 года, увеличившись с 1,1 триллиона долларов в 2018 году до 1,58 триллиона долларов в 2023 году в течение всего срока службы флота.

Это было сверх запланированных будущих расходов в размере 2 триллиона долларов на приобретение 1800 дополнительных корпусов самолетов. В отчете далее подчеркивается, что у истребителя особенно низкий "показатель полной боеспособности”, который находится в своем роде наравне с еще более проблемным F-22, поскольку он, безусловно, является самым бедным.

В отчете подчеркивалось, что показатель полной боеготовности варианта F-35B в том году был особенно низким даже среди других F-35, составив всего 14,9%, что является самым дорогим и сложным вариантом. В прошлом законодатели критиковали очень низкие показатели эксплуатационной готовности, поскольку ожидалось, что новые самолеты будут иметь гораздо более высокие показатели и будут иметь меньше проблем с техническим обслуживанием, чем изношенные самолеты времен холодной войны F-15 и F-16, многие из которых прослужили более трех десятилетий.

Новые результаты аудита Счетной палаты США последовали за подтверждением компании Lockheed Martin, которая производит самолеты, о том, что поставки в 2024 году будут на 27-50% ниже, чем ожидалось, и что пакет обновления Technology Refresh 3 (TR-3), который уже на год отстает от графика, вероятно, будет готов не ранее 2025 года.

На слушаниях министр обороны Ллойд Остин, в частности, опроверг мнение представителя Мэтта Гетца о том, что F-35 являются "пресс-папье стоимостью в сто миллионов долларов", ссылаясь на их низкую готовность и очень ограниченную жизнеспособность в боях высокой интенсивности.

"Если он не пригоден для выполнения полетов, можем ли мы просто смотреть на него и восхищаться?" — спрашивал Гетц, на что Остин ответил: “Мы продолжаем работать над тем, чтобы наш самолет был в рабочем состоянии".

Предшественники Остина на посту министра обороны были заметно более критичны по отношению к программе F-35, а его непосредственный предшественник министр обороны Кристофер Миллер назвал программу "монстром", созданным военными.