В США отметили усиление ударов российскими Су-57 по Украине

В США заявили, что Россия усилила удары истребителями Су-57 по Украине

3:23 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Единственная в России истребительная эскадрилья пятого поколения, оснащенная передовыми Су-57, усиливает удары по Украине, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они раскрывают, что это значит для хода спецоперации. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: Sukhoi Design Bureau, 054, Sukhoi Su-57 by Anna Zvereva is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Единственный полк ВВС России, оснащенный истребителями пятого поколения Су-57, активизировал операции на украинском театре военных действий и, по сообщениям украинских источников, с 15 апреля по 15 мая нанес более шести ударов крылатыми ракетами. Это последовало за появившимся в конце февраля сообщением о том, что один из самолетов нанес удар по украинским объектам в спорной Луганской области.

Сообщается, что в большинстве этих операций использовалась крылатая ракета Х-59МК2, уклоняющаяся от радаров. Этот класс ракет был разработан в качестве основного вооружения истребителя класса "воздух-земля" и оптимизирован для нейтрализации небольших укрепленных целей на дальних дистанциях, близких к 300 км. Ракета имеет боеголовку весом 320 кг, но также может быть оснащена боеголовкой меньшего размера, предназначенной для поражения целей на большей площади. Ракеты нового класса имеют короткое оперение и могут размещаться во внутренних оружейных отсеках самолета. Сообщается, что Су-57 обычно сопровождались истребителями Су-35 во время выполнения ударных задач, хотя это остается неподтвержденным.

Сообщается, что в настоящее время на вооружении находятся двадцать два истребителя Су-57, которые составляют полк неполного состава, причем в 2023 году будет поставлено 12 истребителей по сравнению с шестью в 2022 году. Ожидается, что в 2024 году поставки составят более 20 самолетов, а в 2027 году планируется сформировать три полных полка по 24 самолета в каждом.

Такие темпы поставок сделают производство Су-57 на сегодняшний день самым масштабным среди всех российских истребителей. С тех пор, как в марте 2022 года впервые стало известно об участии истребителя пятого поколения Су-57 в российско-украинском конфликте, появилось несколько сообщений о том, какую роль он выполнял.

Первоначально сообщалось, что самолет участвовал в ударных операциях, а затем в операциях по подавлению противовоздушной обороны. Первоначальное сообщение о том, что Су-57 были развернуты для ведения боевых действий класса "воздух-воздух", было подтверждено более поздним сообщением Министерства обороны Великобритании от января 2023 года о том, что истребители запускали ракеты большой дальности класса "воздух-поверхность" или "воздух-воздух-воздух" по территории Украины, причем истребители, по сообщениям, участвовали в операциях.