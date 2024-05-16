Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин
В США отметили усиление ударов российскими Су-57 по Украине

В США заявили, что Россия усилила удары истребителями Су-57 по Украине

3:23
Силовые структуры » Военные новости

Единственная в России истребительная эскадрилья пятого поколения, оснащенная передовыми Су-57, усиливает удары по Украине, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они раскрывают, что это значит для хода спецоперации. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

В США заявили, что Россия усилила удары истребителями Су-57 по Украине
Фото: Sukhoi Design Bureau, 054, Sukhoi Su-57 by Anna Zvereva is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Единственный полк ВВС России, оснащенный истребителями пятого поколения Су-57, активизировал операции на украинском театре военных действий и, по сообщениям украинских источников, с 15 апреля по 15 мая нанес более шести ударов крылатыми ракетами. Это последовало за появившимся в конце февраля сообщением о том, что один из самолетов нанес удар по украинским объектам в спорной Луганской области.

Сообщается, что в большинстве этих операций использовалась крылатая ракета Х-59МК2, уклоняющаяся от радаров. Этот класс ракет был разработан в качестве основного вооружения истребителя класса "воздух-земля" и оптимизирован для нейтрализации небольших укрепленных целей на дальних дистанциях, близких к 300 км. Ракета имеет боеголовку весом 320 кг, но также может быть оснащена боеголовкой меньшего размера, предназначенной для поражения целей на большей площади. Ракеты нового класса имеют короткое оперение и могут размещаться во внутренних оружейных отсеках самолета. Сообщается, что Су-57 обычно сопровождались истребителями Су-35 во время выполнения ударных задач, хотя это остается неподтвержденным.

Сообщается, что в настоящее время на вооружении находятся двадцать два истребителя Су-57, которые составляют полк неполного состава, причем в 2023 году будет поставлено 12 истребителей по сравнению с шестью в 2022 году. Ожидается, что в 2024 году поставки составят более 20 самолетов, а в 2027 году планируется сформировать три полных полка по 24 самолета в каждом.

Такие темпы поставок сделают производство Су-57 на сегодняшний день самым масштабным среди всех российских истребителей. С тех пор, как в марте 2022 года впервые стало известно об участии истребителя пятого поколения Су-57 в российско-украинском конфликте, появилось несколько сообщений о том, какую роль он выполнял.

Первоначально сообщалось, что самолет участвовал в ударных операциях, а затем в операциях по подавлению противовоздушной обороны. Первоначальное сообщение о том, что Су-57 были развернуты для ведения боевых действий класса "воздух-воздух", было подтверждено более поздним сообщением Министерства обороны Великобритании от января 2023 года о том, что истребители запускали ракеты большой дальности класса "воздух-поверхность" или "воздух-воздух-воздух" по территории Украины, причем истребители, по сообщениям, участвовали в операциях.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу
Обсудить
Новости Все >
Эксперт: в России вырастет спрос на микрозаймы
Врач-терапевт рассказала, как собрать дорожную аптечку
Ветеринары назвали лучший вид корма для кошек
В Иркутске новорождённому сделали переливание крови с нулевым резус-фактором
Россияне на отдыхе больше всего боятся мошенников и краж
Mash: Сергей Шнуров должен ФНС 4,5 млн рублей
Россиянам рассказали, как сдать квартиру подороже
Зачем Россия наступает на Харьков и Волчанск? Озвучена реальная цель
Дмитрий Медведев объяснил причины покушения на Роберта Фицо
Прожиточный минимум в России вырастет в 2025 году до 17 733 рублей
Популярное
Всплеск русофобии в "Яндекс.Такси": запрет на российские флаги и репрессии водителей

Telegram-каналы сообщают о новом всплеске русофобии в компании "Яндекс", о которой наше агентство уже не раз рассказывало.

"Яндекс.Такси" начал штрафовать водителей за флаг России
Яна Поплавская не отрицает, что шоу "Звёзды" могло не выйти в эфир из-за её критики
"Люди отказываются жрать это": стало известно, почему очередной выпуск шоу "Звёзды" не появился в эфире
Агентство США по международному развитию заказало у украинского завода ОМЗ "Карпаты" 300 вагонов-зерновозов
"Не Цой и не герой": Оскар Кучера прошёлся по Шаману
"Словакия находится на грани гражданской войны" — предупредил глава МВД страны Любовь Степушова Россия должна выборочно интегрировать новых граждан с Украины Дмитрий Плотников Чтобы быть большим оригиналом, надо писать большую литературу Сергей Лебедев
Станислав Садальский высказался о наряде Лены Лениной на Каннском фестивале
Что делать, если на дачном участке подмёрз виноград?
Юлиана Караулова объяснила необходимость обнажённых фотосессий для звёзд
Юлиана Караулова объяснила необходимость обнажённых фотосессий для звёзд
Последние материалы
Новгородцы за год потратили на страхование жизни 888 млн рублей
ЕЦБ усилил давление на кредитные организации, сохранившие бизнес в РФ
Сценарии от Politico и Lidovky: ВС РФ берут Киев, Харьков или весь Донбасс
Ветеринары рассказали о том, можно ли давать коту есть мух
Верховный Суд РФ изменяет правила оформления ДТП при левом повороте
Вооружаемся к летнему отдыху: топ-5 косметологических процедур для идеальной фигуры
5 традиций в США, которые шокируют иностранцев
Дочь Виктории Бони вышла в свет на каблуках в шубе
Готовим вкусный ванильный бисквит к чаю
Таролог Абравитова предсказала разрыв отношений Никиты Преснякова с женой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников