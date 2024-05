В одной из стран ЕС раскрыли истинное отношение к идее отправки своих войск на Украину

Генеральный директор по оборонной политике в Минобороны Финляндии Янне Куусела заявил, что в Хельсинки без удовольствия восприняли идею отправить воинский контингент НАТО в зону конфликта на Украине, пишет американского издание Breaking Defense. В своей статье журналисты раскрывают причины такого отношения Финляндии.к отправку военных Североатлантического альянса.

Фото: flickr.com by FinnishGovernment is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic