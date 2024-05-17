В одной из стран ЕС раскрыли истинное отношение к идее отправки своих войск на Украину

В Финляндии без энтузиазма восприняли идею отправки войск НАТО на Украину

Генеральный директор по оборонной политике в Минобороны Финляндии Янне Куусела заявил, что в Хельсинки без удовольствия восприняли идею отправить воинский контингент НАТО в зону конфликта на Украине, пишет американского издание Breaking Defense. В своей статье журналисты раскрывают причины такого отношения Финляндии.к отправку военных Североатлантического альянса.

Фото: flickr.com by FinnishGovernment is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Pravda.Ru публикует перевод материала Breaking Defense. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Несмотря на предложение некоторых европейских лидеров рассмотреть возможность отправки войск поддержки в Украину, высокопоставленный финский чиновник заявил, что не видит особого "аппетита" в отношении этого шага в Хельсинки.

Как заявил на прошлой неделе генеральный директор по оборонной политике Министерства обороны Финляндии Янне Куусела, эта идея "не вызвала у нас большого энтузиазма".

"Я думаю, что эта политика широко разделяется странами НАТО, насколько я понимаю, мы делаем все, что в наших силах, чтобы поддержать Украину, но я не вижу большого энтузиазма в том, чтобы привлекать НАТО непосредственно к действиям на местах".

Куусела отметил, что решение, возможно, не такое "черно-белое", как кажется, поскольку страны НАТО уже вооружают Украину, консультируют и помогают Киеву — настолько, что Россия уже рассматривает конфликт как борьбу с НАТО.

"Они вроде как не поднимают такого большого шума по этому поводу", — сказал он, имея в виду линию, которую западные столицы определили для себя в отношении этой идеи.

Тем не менее, по его словам, "я не испытываю большого желания вмешиваться в происходящее там", добавив, что чувства всегда могут измениться.

"Очень многое зависит от того, как будет развиваться этот конфликт дальше, и останется ли он в пределах Украины или перейдет за ее пределы?"

Посол США в Финляндии Дуглас Хикки, который занял этот пост в апреле 2022 года после начала спецоперации России, но до вступления Финляндии в НАТО, заявил, что он тоже не видит большой поддержки идее размещения финских войск на Украине.

Хикки сказал в интервью Breaking Defense в ходе видеоконференции в среду, что Вашингтон явно не согласился с предложением президента Франции Эммануэля Макрона в феврале о том, что западные силы должны быть открыты для отправки войск. Однако он понимал, что, находясь в Хельсинки, примерно в 150 милях от материковой части России, "я должен сказать, что, находясь недалеко от границы, страны Балтии, очевидно, очень остро реагируют на этот вопрос. Я могу понять каждого, кто пытается найти творческие пути решения проблемы".

“Но, — сказал он, — честно говоря, я не видел такой уж большой поддержки в том, чтобы по-настоящему взяться за дело в любом качестве".

Куусела, который выступил с этими замечаниями в беседе с представителями Фонда государственной службы Каплана в посольстве США, затронул этот вопрос, поскольку он возник в европейских столицах в последние недели после противоречивых высказываний Макрона.

После комментариев французского лидера высшие должностные лица США, Германии и Великобритании выступили против того, что, по их прогнозам, Россия расценила бы как значительную эскалацию конфликта. Буквально на этой неделе министры обороны Канады и Швеции резко осудили эту идею.

Напротив, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила Financial Times, что она готова направить литовские войска в Украину для обучения там киевских сил.

Многие страны, возможно, сталкиваются с противоречивым и сложным вопросом, как это недавно произошло с Эстонией. На прошлой неделе агентство Breaking Defense сообщило, что глава министерства обороны Эстонии генерал Дж. Мартин Херем сказал, что несколько недель назад ходили разговоры о возможной отправке эстонских военнослужащих на медицинские, логистические или противовоздушные работы в тылу, чтобы высвободить украинские войска для фронта, но, по словам Херема, дискуссия утихла после того, как она стала политическим громоотводом. Высокопоставленный представитель эстонской администрации сказал, что серьезное обсуждение продолжается, но позже преуменьшил значение этих замечаний, а министр обороны Эстонии сказал, что в последнее время такие разговоры ни к чему не привели.

На данный момент официальные лица в Финляндии сосредоточены на том, чтобы делать все возможное для Украины издалека, одновременно укрепляя свою собственную оборону в ожидании того, что Москва обратит свое внимание на север, независимо от исхода текущего конфликта.