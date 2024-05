"Планов взятия Харькова на сегодня у российской армии нет". Город будем брать завтра

Операция российской армии на Харьковском фронте — вина украинской власти, и это ответ на обстрелы регионов Российской Федерации.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0