"Планов взятия Харькова на сегодня у российской армии нет". Город будем брать завтра

Зеленский сам создаст условия для освобождения Харькова русской армией

Операция российской армии на Харьковском фронте — вина украинской власти, и это ответ на обстрелы регионов Российской Федерации.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Об этом сегодня заявил президент России Владимир Путин.

И связана эта операция с созданием буферной зоны, отметил российский лидер.

"Планов взятия Харькова на сегодняшний день нет", — подчеркнул Путин.

При этом, рассказывая об операции на Харьковщине, президент отметил, что российские войска добиваются успехов каждый день.

Завтра, завтра, не сегодня...

Итак, кому же это сказал президент РФ? Да и вообще о чём это?

Здесь Путин показал себя тонким дипломатом и хитрым военным стратегом. Этим тезисом он продемонстрировал, что весь ход спецоперации — не более, чем ответ России на враждебные террористические действия Киева. Поэтому мы ведём не ВОЙНУ с Украиной, а специальную военную операцию, дал он понять. Это что касается дипломатии.

А хитрость слов нашего Верховного Главнокомандующего в том, что он прекрасно понимает, что киевский режим, подуськиваемый Западом, не остановит обстрелы российских регионов. Не для того им Соединённые Штаты передали и продолжают передавать столько нового вооружения и снарядов. А это значит, что в ответ на дальнейшие удары ВСУ по территории России, мы "будем вынуждены" расширить круг задач СВО.

И если СЕГОДНЯ планов взятия Харькова у нас (по заявлению президента) нет, то они появятся ЗАВТРА. А также к Харькову мы приплюсуем Одессу, Запорожье, Николаев, Сумы. Пардоньте, господа — это будет наш дальнейший ОТВЕТ на обстрелы бандеровцев.

Тем более, Путин, как стратег не может не понимать, что буферная зона в 20, 40, даже 100 километров сегодня ничего не даёт, учитывая новые американские ракеты ATACMS, доставленные Киеву. Дальность действия у них — 300 километров, а при желании, они могут бить и на 450 км.

Вот и выходит, что мы там вроде бы и создаём санитарную зону, а по сути, организуем сплошной фронт для дальнейшего продвижения вперёд.

Детская неожиданность Запада

Плюс это хороший посыл, нет, не Зеленскому — его западным кураторам. Или вы сажаете свою карманную собачку на цепь переговоров, или Российская Федерация продолжит прирастать черноземьем раздербаненной Украины. Правда, очень подозреваю, что прирастать плодородной землёй русских городов, непонятно как оказавшихся на Украине, РФ будет в любом случае. О том говорят наши победы на фронте.

Об этом грустно констатируют и наши оппоненты с Запада, поскольку продвижение российской армии в Харьковской области для всех стало сюрпризом. Даже от американской разведки не было предупреждения, сетует корпусный генерал авиации Вооружённых сил Франции Брюно Клермон.

Он не может точно сказать, были ли американские спецслужбы в курсе наступления армии Российской Федерации, но то, что сегодня ситуация благоволит России, это неоспоримый факт, подытожил французский военный.

Обречённая Украина

А тем временем, газета всё из той же Франции — Pais пишет, что Генштаб ВСУ перебрасывает в Харьков подразделения: несколько батальонов резервистов и две бригады с Донецкого направления.

Сегодня главком армии Украины Александр Сырский наконец-то признал, что русская армия расширила зону активных боевых действий на 70 км. По его словам, главные усилия русские сосредоточили на захвате Волчанска и имеют целью двинуться к Белому Колодезю, чтобы потом начать наступление в тыл ВСУ.

Ну а там и Харьков стоит на пути...