Новое судно российского ВМФ "Воевода": грозное имя, секретное назначение. Спасательное. Но так ли это?

"Воевода" — таким воинственным именем названо новое вспомогательное судно российского морского флота. Судно не боевое, но всё же… Видимо, в данном случае придерживались принципа "как вы яхту назовёте, так она и поплывет".

Фото: Скриншот видео Rutube-канала "Ремонтные вдохновения в действии" by Rutube-канал "Ремонтные вдохновения в действии" is licensed under https://rutube.ru/channel/33918060/