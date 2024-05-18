Новое судно российского ВМФ "Воевода": грозное имя, секретное назначение. Спасательное. Но так ли это?

Грозный "Воевода" вышел в море пугать корабли НАТО своим непонятным назначением

"Воевода" — таким воинственным именем названо новое вспомогательное судно российского морского флота. Судно не боевое, но всё же… Видимо, в данном случае придерживались принципа "как вы яхту назовёте, так она и поплывет".

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И, кстати, о яхтах. Информация об этом судне сразу вызвала ухмылки читателей в сети. Вернее ухмылки вызвал внешний облик этого корабля. Действительно, может показаться, что это супер яхта какого-нибудь миллиардера.

Такое мнение можно конечно было бы списать на обывательское непонимание тонкостей морского дела. Но вот есть мнение профессионала на момент начала строительства корабля.

"Данное судно по архитектуре и описанным функциональным возможностям больше напоминает популярный сейчас тип Expedition Yacht. На представленной картинке присутствуют все характерные атрибуты. Дизайн, правда, уж очень утилитарный, до полноценной яхты для частного заказчика недотягивает, но, возможно, это сделано намеренно. Полагаю, есть все основания считать, что истинное назначение судна не соответствует заявленным целям, и оно будет использоваться для специфических нужд очень высокопоставленных государственных чинов", — высказался ещё в 2017 году Александр Богдашевский, директор ООО "Амета", специализирующегося на строительстве малотоннажных яхт для частных заказчиков.

Годом позже строитель судна, завод "Янтарь", опубликовал заявку на поиск подрядчиков на выполнения работ по оборудованию помещений повышенного класса комфортности. Среди таковых фигурировали:

восемь жилых блоков, каждый из которых включает спальню, санузел и кабинет;

конференц-зал;

кают-компания для пассажиров с буфетной зоной.

Что тоже косвенно подтверждает легкомысленную функцию судна.

По официальным же сообщениям, это судно предназначено для обеспечения аварийно-спасательных работ. И будет находиться в ведении Федерального агентства по морскому и речному транспорту.

Из его характеристик:

водоизмещение — 7500 тонн;

длина — 111 м;

ширина — 24 м;

скорость — 22 узла;

дальность плавания — 5000 миль.

Впрочем, ещё при закладке этого судна некоторые эксперты выдвигали предположение, что это судно может выступать и как корабль двойного назначения. А вот какого? Вопрос интересный.

Вообще в мире вооружений наблюдается очень сильный тренд на мимикрию военной техники под гражданские машины. Многие разработчики создают новые образы техники, например, ракетные установки, внешне неотличимые от гражданской фуры, и даже исполненные в виде стандартного грузового контейнера. И, кстати, Россия в этой сфере один из пионеров такой маскировки.

Правда, всё это были опытные и демонстрационные экземпляры, до реального применения на поле боя пока дело не дошло. Впрочем, возможно, мы об этом просто не знаем.

Что ж, посмотрим, каким окажется "Воевода" на самом деле. Пока он только начинает свои первые ходовые испытания. И если в море он вызовет пристальный интерес у кораблей НАТО, то вероятно внутри "Воеводы" действительно может быть интересная начинка. Учитывая, что планета Земля стала абсолютно открытой для спутников-шпионов, не исключено, что лет через 10-15 многие боевые корабли будут внешне будут мало отличаться от прогулочных яхт и торговых судов.