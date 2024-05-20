В США прокомментировали расширение парка китайских истребителей J-20

В США заявили о расширении Китаем парка истребителей-невидимок J-20

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Новая китайская истребительная бригада развертывает истребители-невидимки J-20 по всей территории Тайваня, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале они утверждают, что эти ускоренные поставки расширяют парк J-20. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: commons.wikimedia.org by N509FZ is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Было подтверждено, что военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) развернут новую бригаду истребителей пятого поколения J-20 примерно в 2023 году, а именно в составе 41-й авиационной бригады, базирующейся на авиабазе Уишань в провинции Фуцзянь, и по меньшей мере шесть самолетов были получены этим подразделением в тот год. Новое подразделение является одиннадцатым, переоборудованным в новый класс истребителей, и третьим, переоборудованным в 2023 году, наряду с 97-й авиабригадой на авиабазе Дацзу в Чунцине недалеко от города Чэнду и 4-й авиабригадой на авиабазе Фошань недалеко от Шэньчжэня. Подразделение в Уишане ранее использовало истребители четвертого поколения J-11 с 2008 года, когда они заменили более старые J-7 третьего поколения. Как и J-20, J-11 был разработан как тяжелый двухмоторный истребитель превосходства в воздухе и, таким образом, является прямым предшественником J-20 в китайском воздушном флоте.

Расположение в Уишане особенно важно из-за его непосредственной близости к Тайваньскому проливу, где Гражданская война в Китае формально продолжается, поскольку правительство Китайской Республики, базирующееся в Тайбэе, продолжает претендовать на суверенитет над всей территорией Китая. Разработка материковой частью Китая истребителей пятого поколения стала ведущим фактором, изменившим баланс сил в ее пользу, в то время как военно-воздушные силы Китайской Республики, напротив, были вынуждены в значительной степени полагаться на американский F-16 для своей противовоздушной обороны — легкий истребитель четвертого поколения, который впервые поднялся в воздух более 50 лет назад. Попытки Тайбэя приобрести у Соединенных Штатов истребители пятого поколения F-35 с начала 2000-х годов неизменно заканчивались неудачей по целому ряду причин. Примечательно, что Уишань расположен всего в 200 километрах от Тайваньского пролива, хотя очень широкий боевой радиус J-20 — 2000-километровый позволяет подразделениям, дислоцированным гораздо дальше, участвовать в боевых операциях в случае конфликта в этом районе.

Сообщалось, что J-20 был запущен в серийное производство в гораздо больших масштабах в конце 2021 года, а поставки значительно ускорились в следующем году, в то время как в конструкцию планера и авионику продолжали вноситься значительные усовершенствования. Этот самолет является одним из двух в своем поколении, как находящихся в производстве, так и эксплуатируемых на уровне эскадрильи наряду с американским F-35, который представляет собой одномоторный самолет примерно на треть легче и лучше оптимизирован для выполнения задач "воздух-земля", а не для ведения боевых действий "воздух-воздух". Ожидается, что поставки J-20 приблизятся к 100 в 2024 году и, как сообщается, увеличатся до 120 самолетов в 2025 году, что на 250 процентов превысит показатели поставок F-35 в ВВС США. Было подтверждено, что к концу 2022 года J-20 были развернуты в восьми бригадах, и, хотя только три подразделения были перевооружены в 2023 году, еще две находятся под большим подозрением. J-20 во многих отношениях можно считать лучшим в мире истребителем для завоевания превосходства в воздухе, его дальность полета более чем в два раза превышает дальность полета любого западного истребителя, за исключением F-15, и он оснащен значительно большим радаром, а его авионика по своей сложности в целом не уступает F-35.