В США порассуждали о последствиях гибели президента Ирана

В США проанализировали последствия гибели президента Ирана Раиси

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В гибели президента Ирана Эбрагима Раиси в результате крушения вертолета может быть вовлечено иностранное вмешательство, пишут журналисты американского военного журнала MIlitary Watch Magazine (MWM). О том, кто может за этим стоять, и какими могут быть последствия гибели иранского президента, они пишут в своей новой статье. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: commons.wikimedia.org by Mostafameraji is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

19 мая 2024 года президент Ирана Ибрагим Раиси и министр иностранных дел Хосейн Амир-Абдоллахиан погибли в результате крушения вертолета близ города Варзакан. Семь других пассажиров, включая генерал-губернатора провинции Восточный Азербайджан Малека Рахмати и представителя Верховного лидера в Восточном Азербайджане Мохаммада Али Аль-Хашима, также погибли в результате инцидента, о котором сначала сообщалось как о жесткой посадке, прежде чем спасательные команды подтвердили, что вертолет полностью сгорел. В результате инцидента исполняющим обязанности президента стал вице-президент Мохаммад Мохбер, который занимает второй по значимости политический пост в стране после поста верховного лидера, занимаемого Али Хаменеи с 1989 года. Смерть президента Раиси вызвала широкое распространение слухов об иностранном вмешательстве и последовала за последовательными убийствами западными противниками страны и Израилем многочисленных фигур в политическом и военном руководстве страны за последние пять лет. Крушение вертолета произошло в период особенно высокой напряженности в отношениях между Ираном, западным миром и Израилем, а также спустя месяц после обмена воздушными и ракетными ударами между иранскими и израильскими вооруженными силами.

Президент Раиси остается одной из двух наиболее значимых фигур, которые были убиты за последние годы, поскольку его смерть последовала за убийством самого высокопоставленного военного чиновника страны генерала Касема Сулеймани, который был убит в результате удара беспилотника ЦРУ 4 января 2020 года. Американская операция проводилась при поддержке израильской разведки, и в ответ на нее были нанесены ракетные удары по военным объектам США в Ираке, в результате которых погибло более 100 американцев. В то время как генерал Сулеймани считался второй по влиятельности фигурой в Иране, несмотря на отсутствие политической позиции, аналитики стали называть президента Раиси аналогичным образом после его избрания в июне 2021 года. Учитывая, что верховному лидеру Хаменеи сейчас 85 лет, потеря более молодых фигур в иранском руководстве представляет собой особенно серьезный удар. Среди других известных примеров убийств иранских лидеров - бригадный генерал Корпуса стражей Исламской революции Ирана Сейед Рази Мусави, один из самых высокопоставленных военачальников страны, который был убит в результате израильского авиаудара 25 декабря, и ведущий ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде-Махавади, который был убит 27 ноября 2020 года.

Слухи о покушении на президента Ирана были связаны с необычным прибытием самолета C-130 ВВС США в Азербайджан, которое почти совпало с отъездом Раиси, при этом источники утверждают, что для крушения его вертолета могли быть использованы средства радиоэлектронной борьбы. Поскольку президент летал на американском самолете Bell 212, который Иран приобрел в значительном количестве в 1970-х годах, в этих спекулятивных оценках подчеркивалась высокая осведомленность Пентагона об этом самолете и его авионике. Эта авария, безусловно, является самой громкой в истории самолета Bell 212, который в остальном имеет один из самых безупречных показателей безопасности, несмотря на длительный срок эксплуатации. Однако Иран не выдвигал подобных обвинений, поскольку обстоятельства, связанные с крушением, остаются весьма неопределенными. Смерть Ибрагима Раиси имеет особое значение, поскольку она произошла не только в период обострения конфликта, но и на фоне продолжающихся вопросов о преемственности Али Хаменеи. Раиси считался ведущим кандидатом на вступление в должность, поскольку сам Хаменеи занимал пост президента в 1981-1989 годах при своем предшественнике верховном лидере Рухолле Хомейни.

Смерть главного потенциального преемника Хаменеи, последовавшая за убийством самого титулованного военного офицера страны четырьмя годами ранее, может также глубоко потрясти иранское руководство и способствовать приходу к власти лидеров с политическими взглядами, более благоприятными для интересов Запада. Хотя полные последствия смерти иранского президента остаются весьма неопределенными, как и многое в отношении ее обстоятельств, ожидается, что это будет один из самых значительных инцидентов в многолетнем конфликте страны со странами Западного блока во главе с США и с их региональным противником Израилем.