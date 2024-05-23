В США высказались о планах ведущей военной арабской державы вступить в альянс под руководством Китая

В США прокомментировали намерение Алжира вступить в альянс под руководством Китая

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Ведущая военная держава арабского мира — Алжир — подал заявку на вступление в альянс под руководством Китая — Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), напоминают журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они раскрывают значение этого потенциального союза. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: http://kremlin.ru/events/president/news/57716/photos is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

22 мая было подтверждено, что Алжир подал заявку на получение статуса партнера по диалогу Шанхайской организации сотрудничества, что позволило стране получить право на полноправное членство после определенного периода в качестве партнера по диалогу и наблюдателя. К военному блоку, основанному Китаем и пятью государствами-преемниками Советского Союза в 2001 году, с тех пор присоединились Пакистан, Индия и Иран, и с конца 2010-х годов его участники все более тесно координировали совместные военные учения.

Алжир был одной из пяти арабских республик, тесно сотрудничавших с Советским Союзом во время холодной войны, и после перехода соседнего Египта на сторону Западного блока в 1970-х годах и военных нападений Запада на Ирак, Ливию и Сирию он остается единственным полностью дееспособным арабским государством вне сферы влияния Запада.. Страна удвоила инвестиции в свой военный потенциал, и особенно в воздушную войну и противовоздушную оборону, после нападения НАТО на соседнюю Ливию в 2011 году, после того как десятилетия недостаточных инвестиций Триполи в свои вооруженные силы привели к тому, что их численность была незначительной по сравнению с пиковым уровнем в 1980-х годах.

Алжирские вооруженные силы считаются самыми боеспособными в Африке и арабском мире, а среди стран с мусульманским большинством с ними могут соперничать только Пакистан и Иран — оба действующие члены ШОС. Несмотря на то, что все большая часть военной техники в страну поступает из Китая, начиная от систем радиоэлектронной борьбы и заканчивая крылатыми ракетами, Китай остается вторым по величине оборонным заказчиком России после Индии.

Основу ее бронетанковых подразделений составляют примерно 700 танков Т-90СА, в то время как основу парка боевой авиации составляют 72 тяжелых истребителя Су-30МКА, которые после сравнения с французскими Rafale в середине 2000-х годов получили высокую оценку за гораздо более мощный комплекс датчиков, большую выносливость и надежность, а также превосходные летные характеристики. Другое известное оборудование, находящееся на вооружении, включает в себя большой арсенал зенитных ракетных комплексов С-300ПМУ-2 и, как сообщается, С-400, ударные вертолеты Ми-28, комплексы баллистических ракет "Искандер-М" и термобарические реактивные артиллерийские системы ТОС-1А.

Алжирские вооруженные силы часто проводили крупные военные учения, демонстрирующие высокий уровень боевой готовности, что стало особенно важным, поскольку крупные военные учения под руководством США в Северной Африке, как представляется, имитировали нанесение ударов по стране. Алжир долгое время был приоритетным заказчиком новейшей российской военной техники, и, поскольку он первым приобрел у Советского Союза истребители-перехватчики МиГ-25, он приобрел системы ПВО "Панцирь-СМ" еще до того, как они поступили на вооружение российских Вооруженных сил. Сообщается также, что страна стала первым заказчиком российского истребителя пятого поколения Су-57, а рост цен на ископаемое топливо с 2022 года, как сообщается, способствует увеличению инвестиций в приобретение вооружений.