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Любовь Степушова
В НАТО паника: "Мы настолько сильны, что сейчас фактически всему миру показываем свою волю" — политолог

Дмитрий Таран об Украине: "Это наша территория, оккупированная НАТО"

4:55
Силовые структуры » Военные новости

Политолог, военный аналитик Дмитрий Таран рассказал Pravda.Ru о том, что происходит сейчас в Харьковской области, а также как будут дальше развиваться события на Украине.

Дмитрий Таран об Украине: "Это наша территория, оккупированная НАТО"
Фото: flickr.com by FinnishGovernment is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По словам политолога, перед ВС РФ сейчас стоит цель создать буферную зону, для чего нужно отодвинуть на северном направлении передовые рубежи украинских террористов, которые обстреливают мирные российские города.

Параллельно РФ решает геополитическую задачу, так как в связи с заявлениями о том, что F-16 будут восприниматься как носители ядерного оружия, они планируют стартовать с аэродромов стран НАТО, в частности Польши и Румынии. Разведка боем поможет проверить действенность Устава НАТО, по которому его члены не имеют права участвовать в боевых действиях на территории стран — не членов НАТО.

— За последнее десятилетие, начиная с 2014 года, например, с Крымской весны, когда многие действия российских вооружённых сил, учения, переброска различных средств ведения войны для западной стороны оказались как бы сюрпризом, несмотря на спутниковую группировку, которая нас смотрит. Несмотря на всякие их технические, информационные, социальные сети и другие возможности, тем не менее такие возможности есть. Мы берём не числом, а умением.

Мы не собираемся оккупировать Украину. Нас интересует смена режима, чтобы эта территория не была освоена инфраструктурой НАТО. Тем более, что Украина — с точки зрения преемственности бывшего Светского Союза это наша территория. Это наша территория, оккупированная НАТО, где, собственно говоря, все действия вооружённых сил делаются под управлением штабов НАТО.

— То есть основная задача сейчас — посмотреть на реакцию политиков, что они будут говорить, что делать?

— Если Польша, например, будет вовлекаться в этот конфликт, или Румыния, даже предоставляя дроны, то они фактически в нарушение уставных документов втягиваются в войну. И возникает вопрос: а если мы применим ядерное оружие в отношении Польши? Мы на протяжении долгих лет предупреждали: "Не делайте этого, не нужно ни F-16, не нужно советников, это наша территория, это преемственность Советского Союза, Россия — правопреемник. Вы не имеете права туда заходить".

Мы настолько сильны, что сейчас фактически мы всему миру показываем свою волю. По каким-то лекалам мы, оказывается, их опережаем по снарядам, по ракетам, по вооружениям, да, у нас личного состава вроде бы меньше для оккупационных действий, а мы таких целей и не ставим, у нас совершенно другие задачи, которые с той стороны либо замалчиваются, либо не понимаются.

— Прокомментируйте, пожалуйста, реорганизацию нашего министерства обороны. Можно ли сломить систему кумовства и коррупции?

— Министерство обороны — это как патрон со снаряжённой пулей. Там две функции.

  1. Первая функция — это экономика, логистика, энергетический снаряд, снабжение, производства, гособорозаказ. Это то, что касается гильзы.
  2. И пуля — это войска и управление войсками в зоне ведения боевых действий.

Насколько мы с вами понимаем, на сегодняшний день в Генеральном штабе, который курирует пулю, никаких изменений нет. А за два с небольшим года войны выявлено очень много вопросов. И на пост министра обороны поставлен человек, который курировал гособоронзаказ, экономику, логистику, причём логистику не только производственную, но и логистику, которая обеспечивает войска. И получается, что всё, что касается гильзы, этой функции министерства обороны, естественным путем перестраивается в такую систему управления, при которой компетентный человек, не военный, а именно экономист, сможет обеспечить вот это ядро нашей мобилизационной экономики, которое сейчас нарождается таким образом, чтобы вписать в экономику России и в то же время оптимизировать все расходы.

А Генеральный штаб продолжает планировать и осуществлять войсковые операции, разведку боем. Там всё без изменений.

Если выявлены какие-то правонарушения, преступления, коррупция и т. д., то сейчас этим занимаются компетентные органы и проводят оперативные мероприятия, и они точно разберутся.

Ни в коем случае не надо впадать в истерику: "Здесь Россию продали, дураки и дороги!" Всё далеко не так. И то, что мы сейчас видим, это естественный процесс преобразования экономики и армии на мобилизационные рельсы в военное время.

Смотрите видеоинтервью

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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