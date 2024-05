В США прокомментировали обстрел на израильско-египетской границе

На границе Израиля и Египта произошла перестрелка на фоне авиаударов по лагерю беженцев Рафах в Газе, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они раскрывают, что стало причиной эскалации. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: wikidata.org by Ali Hamad of APAimages, for Wafa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license