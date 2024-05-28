В США прокомментировали обстрел на израильско-египетской границе

В США заявили об обстреле на границе Израиля и Египта на фоне авиаударов по Газе

3:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

На границе Израиля и Египта произошла перестрелка на фоне авиаударов по лагерю беженцев Рафах в Газе, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они раскрывают, что стало причиной эскалации. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: wikidata.org by Ali Hamad of APAimages, for Wafa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

26 мая израильские и египетские вооруженные силы "обменялись огнем" через границу, что, по-видимому, является единичным инцидентом, который привел к неизвестному числу жертв. Вооруженные силы Египта подтвердили, что они проводят расследование случившегося, поскольку страна заняла нейтральную позицию в продолжающемся конфликте между Израилем и различными палестинскими группировками ополченцев. Ряд источников предполагают, что египетские вооруженные силы приняли израильские подразделения за палестинских ополченцев или же что египетский персонал на местах открыл огонь без приказа.

Общественное мнение в Египте решительно поддерживает Палестину, несмотря на официальный нейтралитет государства. Этот инцидент произошел после июньской операции египетского полицейского по проникновению в Израиль, в результате которой погибли три израильских солдата, и после неоднократных предупреждений Каира о том, что он не потерпит действий Тель-Авива по перемещению палестинского населения из Газы на Синайский полуостров в Египте.

Исторически сложилось так, что Египет и Израиль вели многочисленные войны с середины 1940-х по начало 1970-х годов, прежде чем новая египетская администрация во главе с президентом Анваром Садатом изменила внешнюю политику страны в отношении Западного блока и стала сотрудничать с Тель-Авивом в области безопасности. Впоследствии Каир окажет значительную поддержку военным усилиям Израиля против его бывшего союзника Сирии. После смерти президента Садата в 1981 году отношения значительно охладели, и последующие десятилетия широко описывались в Израиле как период "холодного мира".

Предполагаемая угроза израильских военных операций, направленных на вытеснение населения Газы на территорию Египта, угрожает вновь усилить напряженность в отношениях между двумя государствами. Однако, поскольку египетские вооруженные силы сегодня в подавляющем большинстве полагаются на западную, а не советскую технику, они остаются весьма уязвимыми перед эмбарго на поставки оружия со стороны партнеров Израиля по безопасности. Западное оборудование, приобретенное за последние 45 лет, также было очень сильно модернизировано, чтобы гарантировать преимущество Израиля.

Перестрелка на границе практически совпала с началом израильских авиаударов по лагерю беженцев Рафах недалеко от египетской границы, причем одно ночное нападение, привлекшее особое внимание, по сообщениям, привело к гибели более 100 гражданских лиц. Пожары, быстро распространившиеся по палаткам и временным помещениям, нанесли значительный ущерб расположенному неподалеку полевому госпиталю Красного Креста.

Очевидцы описывали "нереальный" пожар и "детей, которых разорвало на куски", а также огромную плотность населения, поскольку более 85% жителей Газы укрылись в Рафахе, что привело к особенно большому числу погибших. Очевидцы сообщают, что в результате взрыва были оторваны конечности и головы, что вызвало значительное международное осуждение. Впоследствии израильские власти заявили, что последствия авиаудара не были преднамеренными.