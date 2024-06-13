Неизбежна ли война с НАТО? Выход есть

Для снятия риска ядерной войны СВО нужно закончить в сжатые сроки

12:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Военно-политическое напряжение вокруг военных событий на Украине неуклонно нарастает, усиливаясь по мере успехов российской армии, прочно удерживающей инициативу на линии боевого соприкосновения.

Фото: flickr.com by FinnishGovernment is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Фронт постепенно отползает на запад, и под наш контроль переходят всё новые населенные пункты Донбасса и Харьковской области.

Однако, как и предсказывали наиболее реалистичные военные комментаторы, ВСУ продолжают сохранять боеспособность и оказывают ожесточённое сопротивление. Очевидно, что киевский режим сейчас делает ставку на упорную оборону и нанесение ударов по нашей инфраструктуре, выступая провокатором если не глобального общемирового конфликта, то, по меньшей мере, войны в Европе, в которую будут вовлечены десятки стран.

В этом плане особенно показательны демонстративно наглые удары по нашим системам предупреждения о ракетном нападении, обеспечивающим паритет в стратегически вооружениях России и НАТО. Ежедневно от ударов вражеских беспилотников, систем залпового огня и артиллерии гибнут мирные граждане, наши приграничные области превращаются в "серую зону", где любой житель подвергается постоянной опасности. Украинские дроны долетают не только до Новороссийска, Геленджика и Туапсе, но и до Татарстана и Оренбургской области.

После каждой новой вражеской атаки нашей территории российское высшее руководство, демонстрируя "добрую волю" и миролюбивые намерения, заявляет о том, что не собирается в ответ применять ядерное оружие и проводить дополнительную мобилизацию.

Очевидно, что такая политическая позиция продиктована здравым смыслом и желанием избежать дальнейшей эскалации, поскольку дальнейшее развитие событий по нынешней траектории неизбежно ведёт к неуправляемому разрастанию военного конфликта. К сожалению, явное намерение руководителей России локализовать боевые действия воспринимаются и на Украине, и на Западе как проявление слабости и только провоцирует наших бывших "дружков" и "партнёров (определения Владимира Путина) на прямое вооружённое столкновение с нашей армией.

Отрезвления украинцев не наступило

Даже после провала "контранаступа" ВСУ и потери ими важных укреплённых районов большинство населения Незалежной, подстрекаемое бесконечными финансовыми вливаниями и поставками оружия с Запада, по-прежнему готово и дальше сражаться с москалями, мечтая вернуть утраченные территории и получить от нас репарации.

И вряд ли стоит рассчитывать на то, что боевой дух майданутой публики внезапно рухнет, и российская армия дойдёт победным маршем хотя бы до Днепра. Тем более что многие европейские страны НАТО ясно дают понять, что в случае нашего стратегического прорыва введут свои войска на Украину. И вовсе неспроста так встревожился президент Венгрии Орбан, не желающий вовлекать свою страну в глобальный конфликт, который вполне может завершиться невиданной в истории человечества катастрофой.

В таких условиях крепнет хор встревоженных голосов не только российских, но и западных аналитиков, предрекающих войну в Европе в 2026 или 2027 году. Мне приходилось читать материалы, в которых эта "прекрасная" дата сдвигается даже на лето нынешнего года! И если пару лет тому назад такое развитие событий представлялось почти фантастическим, то по мере очевидной подготовки НАТО к большой войне с Россией оно становится всё более вероятным. Многие аналитики уверены в том, что руководители НАТО уже приняли роковое решение и только ждут удобного момента, чтобы нанести России внезапный обезоруживающий удар, а наши политики и военные якобы стараются использовать оставшееся время для лучшей подготовки к грядущему вооружённому конфликту.

Вовсю подсчитывается и сравнивается совокупная военная мощь РФ и стран Европы, готовых начать новый "дранг нах остен". При этом почему-то прогнозируется, что США, скорее всего, постараются не участвовать в европейской бойне, извлекая из неё финансовую и политическую выгоду, а сама война будет вестись без применения ядерного оружия.

Читая подобные измышления, так и хочется воскликнуть: "Блажен, кто верует!" Кажется, любому ответственному политику понятно, что столкновение НАТО с нашей армией рано или поздно приведёт к обмену сокрушительными ударами стратегических ядерных сил, в результате которых в первую же неделю, по вполне "оптимистическим" подсчётам специалистов, погибнет около миллиарда жителей нашей планеты.

Надо ли говорить, что большинство из них составит население "небольших по территории, но густонаселённых стран" (опять же, выражение нашего президента)? Беда в том, что некие силы на Западе вовсе не боятся такой перспективы, напротив, они готовы рискнуть и ввергнуть человечество в третью мировую войну в надежде уничтожить противостоящие им страны и установить свой "глобальный порядок".

Когда наблюдаешь мельтешение и слушаешь грозные речи всех этих макронов, боррелей, столтенбергов, фон дер ляйен и т. п., то невольно впадаешь в беспросветную тоску. Эти мелкие и жалкие последыши гитлера реально способны на любое безумие! Особенно характерны фигуры президента и премьер-министра Эстонии, эти фанатичные русофобы грозятся "поставить на колени" Россию, а затем расчленить её на 30 или 40 частей!

Есть ли выход?

Но что же делать нам в такой, скажем прямо, фантасмагорической ситуации? Можно ли предотвратить очередной военный поход натовцев на Восток? Или они, ослепленные чувством собственного превосходства над "русскими варварами", бросятся в пропасть, утащив и нас за собой? Нам нужно чётко понимать, что совокупная экономическая, военная и демографическая мощь НАТО (даже если говорить только о европейских странах без Турции) далеко превосходит потенциал РФ и Белоруссии. Хотя мне кажется, что в случает глобального конфликта Китай не останется в стороне и из чувства самосохранения хотя бы экономически выступит за нас. Кстати, в 1942 году промышленный и демографический потенциал Германии и её союзников намного превышал возможности СССР, однако это не спасло Третий рейх от сокрушительного поражения под Сталинградом.

Впрочем, нам надо думать не о том, как одолеть более многочисленного и экономически развитого противника в войне, а как эту войну предотвратить, не поступившись ни своей честью, ни национальными интересами. СССР победил гитлеровских "крестоносцев" за счёт сплочения всего общества и величайшего напряжения сил каждого гражданина Отечества. Готово ли наше общество, которое три десятилетия воспитывалось в рамках потребительской морали, на огромные материальные жертвы и нравственный подвиг? Что-то мне в это не верится.

До сих пор многие обыватели пребывают в иллюзии, что СВО их никак не касается. Меня умилила информация о том, что налёты украинских БПЛА на Крым и Краснодарский край никак не повлияли на решение наших туристов отдохнуть этим летом у тёплого Черного моря.

Вот уж действительно: пусть весь мир рухнет, лишь бы мне было хорошо! Недавно семиклассники в классах, в которых я работаю, писали сочинение "Мой благородный поступок". Почти все они охотно и бескорыстно помогают бездомным щенкам и котятам. И ни один даже не догадался, что настоящим благородным поступком в наше тревожное военное время является посильная помощь нашим бойцам на передовой, а также вдовам и близким погибших героев СВО. Кстати, сын моего знакомого все деньги, полученные на день рождения, истратил на покупку дрона, который отправил на фронт. Вот это действительно правильный высоконравственный поступок!

Очевидно, что огромная ответственность за развитие ситуации на Украине лежит на российском верховном руководстве. Наш президент делает всё от него зависящее, чтобы каким-то образом (но не любой ценой!) избежать дальнейшей эскалации, постоянно заявляя, что Россия готова к переговорам на приемлемых для неё условиях. Увы, эти призывы не доходят до сознания западных политиков.

Видимо, дело в том, что наиболее влиятельным силам на Западе, в первую очередь в США, война на Украине, на которую они смотрят как на кровавую битву папуасов, чрезвычайно выгодна. А поэтому, если Россия не предпримет отрезвляющих экстраординарных мер, дальнейшие события предсказать нетрудно. Через какое-то время на Украине появятся войска НАТО, затем произойдёт обмен ударами по территории России и стран восточной Европы, вслед за этим последует применение ТЯО, и так до Апокалипсиса. Какие меры следует предпринять, чтобы этого не произошло? Или большинство из нас обречено на неминуемую гибель? Понятно, что кто-то и после Армагеддона уцелеет, особенно это касается представителей элит, однако жить в постапокалиптическом мире современному человеку будет не то, что некомфортно, а просто невыносимо.

На мой взгляд, есть два способа предотвратить разрастание украинского кризиса в общемировой. Оба они чреваты издержками, но так уж получилось, что придётся идти на определённый просчитанный риск. Первый способ. Наших потенциальных военных противников необходимо смертельно испугать, иначе они со своего пути к пропасти не свернут. Как это сделать, думаю, наш президент, ответственные политики и военные знают и без советов бесчисленной и разноголосой рати гражданских экспертов и аналитиков. К сожалению, данный метод может не сработать, поскольку среди представителей западной элиты слишком много безответственных идиотов и кликуш, вроде уже упоминавшейся эстонки Каи Каллас.

Заканчивать нужно в сжатые сроки

Поэтому второй способ мне представляется более реальным. С Украиной надо покончить в самые сжатые сроки. По любым прикидкам, Европа будет разворачивать свой ВПК и готовиться к войне с Россией ещё не меньше года. Это время следует использовать с максимальной эффективностью.

Возможно, я выскажу крамольную мысль, однако готов присоединиться к тем не столь уж малочисленным военным специалистам, которые считают, что нам без новой мобилизации обойтись не удастся. Мало того, её следовало провести ещё полгода назад, призвав в армию примерно 150-200 тысяч военных специалистов. Кроме того, очень странным выглядит положение, когда в армии, ведущей интенсивные боевые действия страны солдаты-срочники служат всего один год. Очевидно, что, учитывая резко возросшую сложность подготовки военных специалистов, за 12 месяцев превратить новобранца в профессионала вряд ли возможно.

Вместе с тем представляется, что залогом одоления коварных, беспощадных и обладающих гигантскими ресурсами врагов в лице псевдодемократического, а по сути либерально-неонацистского Запада и бандеровской Украины должна стать наша безусловная идейная победа.

Мы любим повторять: "Наше дело правое, победа будет за нами".

Однако в Конституции России написано, что у нас нет никакой идеологии! Можно ли одержать идейную победу, не имея точно определённых принципов существования государства? Ответ как будто понятен.

Однако я могу утверждать, что у России, её многонационального народа на самом деле идеология уже имеется. Она чётко определилась в ходе СВО и сводится к следующим основополагающим незыблемым понятиям: "Патриотизм. Традиционные ценности. Социальная справедливость". И хотя далеко не все наши сограждане следуют этим принципам, в российском обществе наблюдается постепенное социальное сплочение. Сим победиши!