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Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: масштабная атака ВСУ на Краснодарский край, из Волчанска ждём сегодня хороших вестей

Масштабные удары Киева по Кубани и Татарстану, атака русских под Херсоном

4:04
Силовые структуры » Военные новости

Российские войска продолжают выполнять цели и задачи специальной военной операции на Украине.

Масштабные удары Киева по Кубани и Татарстану, атака русских под Херсоном
Фото: armyinform.com.ua by Army.com.ua is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Представляем сводку с фронта на пятницу, 31 мая.

Харьковское направление

Здесь ВСУ перебрасывают резервы с других направлений, пытаясь переходить в контрнаступление у Липцов. Продолжаются жёсткие встречные бои.

В городе Волчанске российская армия продолжает давить на северном берегу р. Волчанка, вытесняя неприятеля. Русским "штормам" удалось прорвать оборону противника в районе многоэтажных домов и продвинуться вглубь города. Ожидаются позитивные новости из Лицея №2.

Нанесено поражение боевой технике и личному составу ВСУ в районах посёлков Константиновка, Тихое и Гранов. Отражены две контратаки штурмовиков врага в районах сёл Старица и Глубокое.

Уничтожено до 225 бандеровцев и до десяти единиц различной бронетехники.

Южно-Донецкое направление

Тут армия России продолжает вести серьёзные бои в районе населённых пунктов Старомайорское, Великая Новоселка и Урожайное. Группировка ВС РФ также нанесла поражение личному составу и технике националистов в районе посёлка Урожайное, а также отразила атаку бригады ВСУ у села Владимировка.

Киев тут потерял до 145 боевиков и около десяти единиц различной бронетехники.

Авдеевское направление

На этом участке фиксируется продвижение ВС РФ между н. п. Соловьёво и Бердычи, в окрестностях Очеретино продолжаются бои.

Западнее Авдеевки армия РФ расширяет зону контроля у Нетайлово. Между сёлами Новопокровский и Уманский образовался полуохват украинских позиций, русские развивают успех.

Фланги Артёмовска

Здесь российская армия продвигается в окрестностях посёлков Богдановка и Клещеевка. За город Часов Яр идут серьёзные бои.

Херсонское направление

В районе о. Нестрига морпехи 810-й бригады армии России в связи с вытеснением врага с позиций, сосредоточили усилия на закреплении там и выбивании с них националистов для воспрепятствования их переброски на левый берег. Сейчас активность действий на левобережье снизилась.

Террористические удары Киева

Ночью Украина атаковала Краснодарский край беспилотниками и противокорабельными ракетами "Нептун". Уничтожены пять ракет и 29 дронов.

В Темрюкском районе Кубани из-за массированной атаки ВСУ на нефтебазе загорелись три цистерны с нефтепродуктами, сообщает глава региона Вениамин Кондратьев. В результате теракта пострадали два сотрудника, их здоровью ничего не угрожает.

"В результате воздушного удара пострадала инфраструктура нефтебазы", — отметил Кондратьев.

По его словам, пожар на нефтебазе в Темрюке уже ликвидирован. Сгорели три ж/д цистерны с мазутом. Также системы ПВО отразили масштабную атаку БПЛА на Новороссийск, на данный момент проводится обследование и поиск упавших дронов.

Также по одному дрону уничтожено над Белгородской, Воронежской и Тамбовской областями.

В Татарстане утром отмечена очередная попытка применения беспилотников с Украины. Теперь вместо лёгких самолётов А-22 Аэропракт враг применяет БПЛА-камикадзе. Некоторые посажены системой РЭБ, часть сбита.

По всей вероятности, опять противник пытается достать завод по сборке БПЛА в Алабуге.

В некоторых районах Казани на предприятиях объявили эвакуацию из-за угрозы прилёта дронов, заявила пресс-служба главы Республики Татарстан.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу часов яр волчанск
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