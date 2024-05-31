Сводка с фронта: масштабная атака ВСУ на Краснодарский край, из Волчанска ждём сегодня хороших вестей

Российские войска продолжают выполнять цели и задачи специальной военной операции на Украине.
Представляем сводку с фронта на пятницу, 31 мая.
Здесь ВСУ перебрасывают резервы с других направлений, пытаясь переходить в контрнаступление у Липцов. Продолжаются жёсткие встречные бои.
В городе Волчанске российская армия продолжает давить на северном берегу р. Волчанка, вытесняя неприятеля. Русским "штормам" удалось прорвать оборону противника в районе многоэтажных домов и продвинуться вглубь города. Ожидаются позитивные новости из Лицея №2.
Нанесено поражение боевой технике и личному составу ВСУ в районах посёлков Константиновка, Тихое и Гранов. Отражены две контратаки штурмовиков врага в районах сёл Старица и Глубокое.
Уничтожено до 225 бандеровцев и до десяти единиц различной бронетехники.
Тут армия России продолжает вести серьёзные бои в районе населённых пунктов Старомайорское, Великая Новоселка и Урожайное. Группировка ВС РФ также нанесла поражение личному составу и технике националистов в районе посёлка Урожайное, а также отразила атаку бригады ВСУ у села Владимировка.
Киев тут потерял до 145 боевиков и около десяти единиц различной бронетехники.
На этом участке фиксируется продвижение ВС РФ между н. п. Соловьёво и Бердычи, в окрестностях Очеретино продолжаются бои.
Западнее Авдеевки армия РФ расширяет зону контроля у Нетайлово. Между сёлами Новопокровский и Уманский образовался полуохват украинских позиций, русские развивают успех.
Здесь российская армия продвигается в окрестностях посёлков Богдановка и Клещеевка. За город Часов Яр идут серьёзные бои.
В районе о. Нестрига морпехи 810-й бригады армии России в связи с вытеснением врага с позиций, сосредоточили усилия на закреплении там и выбивании с них националистов для воспрепятствования их переброски на левый берег. Сейчас активность действий на левобережье снизилась.
Ночью Украина атаковала Краснодарский край беспилотниками и противокорабельными ракетами "Нептун". Уничтожены пять ракет и 29 дронов.
В Темрюкском районе Кубани из-за массированной атаки ВСУ на нефтебазе загорелись три цистерны с нефтепродуктами, сообщает глава региона Вениамин Кондратьев. В результате теракта пострадали два сотрудника, их здоровью ничего не угрожает.
"В результате воздушного удара пострадала инфраструктура нефтебазы", — отметил Кондратьев.
По его словам, пожар на нефтебазе в Темрюке уже ликвидирован. Сгорели три ж/д цистерны с мазутом. Также системы ПВО отразили масштабную атаку БПЛА на Новороссийск, на данный момент проводится обследование и поиск упавших дронов.
Также по одному дрону уничтожено над Белгородской, Воронежской и Тамбовской областями.
В Татарстане утром отмечена очередная попытка применения беспилотников с Украины. Теперь вместо лёгких самолётов А-22 Аэропракт враг применяет БПЛА-камикадзе. Некоторые посажены системой РЭБ, часть сбита.
По всей вероятности, опять противник пытается достать завод по сборке БПЛА в Алабуге.
В некоторых районах Казани на предприятиях объявили эвакуацию из-за угрозы прилёта дронов, заявила пресс-служба главы Республики Татарстан.
Финляндия разрешила нескольким российским самолётам войти в своё воздушное пространство для обхода грозового фронта.