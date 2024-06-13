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Андрей Николаев
Противник празднует очередную "перемогу", или Пара слов о неприятельской пропаганде

Как не попадаться на неприятельскую пропаганду по поводу СВО

3:42
Силовые структуры » Военные новости

Есть такой вражеский ТГ-канал под названием "Крымский ветер", который регулярно публикует всякие антироссийские пасквили. Таких каналов, конечно, много в российском сегменте Telegram, но сегодня для примера рассмотрим именно его. Расскажу, как украинская пропаганда сочиняет небылицы на ровном месте и выдумывает всяческие "победы". И как нам не попадаться на такие уловки.

Как не попадаться на неприятельскую пропаганду по поводу СВО
Фото: flickr.com by mikemacmarketing is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Два последних примера из боевых сводок.

Якобы на западной оконечности Крымского полуострова пострадали два боевых корабля Черноморского флота. И, может, даже сильно пострадали.

В украинской прессе эти суда КС-701, именуются не иначе как боевые скоростные транспортно-десантные катера. В реальности всё немного иначе. А вернее, совсем иначе.

В основе своей это рыбацкий каютный катер КС-701 длиной около 8 м. И если вы попытаетесь поискать боевой вариант этого "корабля", то испытаете определённые затруднения. По той простой причине, что боевых версий этого судёнышка нет в природе. Вся его боевитость максимум сводится к патрульным функциям. Какого бы то ни было вооружения этот катер не несёт.

Используется он в частности МЧС, что уже говорит о его мирном характере. И его можно увидеть на любой крупной реке в большом городе.

Да, любое судно можно использовать как десантное средство, даже резиновую лодку на 2-3 человека. Но от этого лодка не станет боевым кораблем.

И, кстати, в качестве иллюстрации этого случая пропагандисты часто используют изображение совсем другого катера, как раз таки боевого скоростного транспортно-десантного. Тем самым демонстрируя значимость якобы своей "великой победы".

Это был случай номер раз. Другой случай тоже из последних феерических сообщений вражеской пропаганды.

Якобы в Керчи пострадал паром "Конро Трейдер". Кто-то пишет, что он получил осколочные повреждения. Но канал "Крымский ветер" пошёл дальше всех. На фото этого судна он увидел якобы вырванный борт.

На самом деле такой вывод могут сделать только совсем недалекие люди или спецы из ЦИПсО, сознательно изобретающие фальшивки, и пытающиеся ввести в заблуждение обычного гражданского человека.

Всё очень просто, "вырванный борт" — это такая конфигурация корабля, форма корпуса, при котором носовая часть судна находится выше основной грузовой палубы. В результате визуально создаётся ощущение, что у корабля действительно вырван кусок борта.

То есть изначально это такое "родное" строение судна. И никаких тут вырванных бортов нет, и повреждений тоже совсем нет. И любое другое фото этого судна подтвердит истинность выше сказанных слов.

Это судно является железнодорожным паромом с открытой грузовой палубой, на которую и загоняются вагоны.

Эти два случая, взятые абсолютно наугад из неприятельского Тelegram-канала и оказавшиеся наглой дезинформацией, наглядно показывают примитивный уровень мышления пропагандистов по ту линию фронта. Мало того, что они сами не блещут интеллектом, так ещё и нас держат за дураков.

Увы, но часто так бывает, что люди в поиске подробной информации о каком-то событии, попадают вот на такие клеветнические источники. Помните, на той стороне правды нет. Правда есть только в России.

Автор Андрей Николаев
Андрей Николаев — военный историк, публицист, автор Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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