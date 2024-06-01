Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: на Украине уничтожены энергообекты и аэродромы, ВС РФ продвигается в Часове Яре

Армия России преодолела канал и вклинилась в оборону Часова Яра

4:28
Силовые структуры » Военные новости

Российские войска продолжают выполнять цели и задачи специальной операции на Украине.

Армия России преодолела канал и вклинилась в оборону Часова Яра
Фото: Pravda.Ru by Дарья Асламова

Представляем сводку с фронта на субботу, 1 июня.

Харьковское направление

В Волчанске продолжаются бои, российские "шторма" закрепляются в многоэтажных домах, армия Украины несёт большие потери, вводя в бой новый резерв. Отступать националистам в южную часть через реку Волчья всё сложнее, тем более, что последний мост через реку уже уничтожен. Учитывая численное превосходство боевиков ВСУ, тут вряд ли надо ждать наступления ВС РФ — перемалывание личного состава армии Украины и удержания резервов выглядит целесообразнее.

В н. п. Липцы бандеровцы попытались идти в контратаку, но пока линия соприкосновения статична.

Фланги Артёмовска

Продолжаются штурмы города Часова Яра. Тут российские десантники ВДВ непрерывно атакуют, двигаясь вперёд. Идут ожесточённые бои в мкр. "Канал" за многоэтажный сектор, который неонацисты превратили в крепости. Десант армии России при поддержке бронемашин, танков, артиллеристов и ВКС РФ выбивает боевиков.

"Часть застройки переходит в красную зону, где россияне смогли закрепиться. Также русские продвинулись в частном секторе", — сообщают укроресурсы.

С юга и севера войска РФ преодолели канал и вклинились в оборону ВСУ.

"Очень тяжело. Накрывают артой и накрывают очень мощно. Кассетными тоже не забывают. Авиация сбрасывала КАБы. После массированного штурма 17-19 мая россияне атакуют малыми группами, заходя к позициям и пробиваясь в город. Затем опять атакует большое количество пехоты с бронетехникой", — жалуются украинские паблики.

Авдеевское направление

Здесь армия России расширяет подконтрольную территорию у Уманского и Нетайлово. От последнего украинская группировка отошла к Карловке, наши артиллеристы уничтожают опорники врага, прикрывающие подходы к посёлку. Штурмов Карловки пока нет. Рядом бойцы армии России подбирается к окраинам Яснобродовки, но здесь противник пока отбивается, несмотря на то, что армия РФ отрезала путь снабжения бандеровцев с юга и севера.

Вокруг Новопокровского русские воины забирают лесопосадки. В селе Новоалександровка тяжёлые бои на окраине, боевики пытаются опрокинуть выбить россиян из посёлка. От Очеретино к северу армия России продвинулась к Калиново, обстреливает подступы к н. п. Розовка. Пока ВСУ тут тоже держатся.

Тылы Украины

Российские ракеты и беспилотники ночью серьёзно проредили инфраструктуру Украины.

"Была шестая за 2,5 месяца массированная атака на украинские теплоэлектростанции", — сообщает энергокомпания ДТЭК.

Удары зафиксированы в трёх областях: Днепропетровской, Кировоградской и Ивано-Франковской областях. Есть данные о поражении двух электростанций, там сильно повреждено оборудование.

Также армия РФ ударила по военному аэродрому в Стрые Львовской области, сообщил координатор подполья Сергей Лебедев.

По его данным, с 4 до 5 часов утра там было 4 прилёта. Взрывы слышны были на Стрыйской военном аэродроме, который ВСУ готовили для приема американских F-16.

Также рядом находились склады экс-инженерного батальона. По словам местных жителей, был очень мощный взрыв. Еще один удар пришёлся по Стрыйскому вагоноремонтному заводу. В последнюю неделю туда завозили западную технику.

Ещё один удар был на аэродроме в пригороде Дулибы. Там располагался Львовский батальон радиотехнической бригады ПВО. Помещения в последнее время использовались как ПВД. После этого удара туда ехало много карет "скорой помощи".

Ну и, наконец, в "фокусе внимания" ракет РФ опять был аэродром в Староконстантинове в Хмельницкой области.

Бывший боец ВСУ: «Нечисть из правительства не даёт Украине жить и процветать»
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу
Обсудить
Новости Все >
Цены на клубнику будут снижаться по мере сбора урожая в южных регионах
Эксперт указал на признаки неисправности АКПП: звуки и запах гари
Армия РФ атаковала на новом участке фронта на Запорожском направлении
Эксперты рассказали, как подружить взрослого кота с котенком
Скрытые факторы, которые могут придать вам вид старше вашего возраста
Готовим английский крем для торта
Мобилизация на Украине обрушила экономику страны
Сергей Безруков показал, как выглядел в детстве
Киев разочарован, что США разрешили наносить удары лишь по приграничью РФ
Эти грибковые болезни можно лечить безопасным способом
Популярное
Универсальное средство от тли, белокрылки и фитофторы

Вредители и болезни - настоящее бедствие для огородника. Тли, белокрылки, фитофтороз и другие напасти способны в короткие сроки нанести серьёзный ущерб урожаю. Многие пытаются бороться с ними при помощи химических препаратов, но это не всегда безопасно. Но существует универсальное средство защиты растений, которое поможет спасти ваш урожай.

Спасаем огород от вредителей: средство поможет всем
Сергей Лазарев подарил квартиру диско-бабушке Лидии Уляшевой
Неожиданный жест: Сергей Лазарев купил квартиру для популярной диско-бабушки
"До удара по РФ часы или дни, от ТЯО до СЯО один пост Медведева". Эксперты обсуждают будущее обострение в СВО
Даже не пытайтесь прочищать трубы уксусом и содой: всё, что вы получите в результате — дорогостоящий ремонт
Армия России преодолела канал и вклинилась в оборону Часова Яра Дмитрий Плотников РСМД: удары ракетами США по РФ вызовет решение "Атакуем!" Олег Володин Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев
Как избавиться от сорняков с помощью двух простых методов
Как приготовить удобрение из скошенной травы
Стас Михайлов ответил Алле Пугачёвой после скандального заявления о России
Стас Михайлов ответил Алле Пугачёвой после скандального заявления о России
Последние материалы
Эксперты рассказали, как подружить взрослого кота с котенком
Скрытые факторы, которые могут придать вам вид старше вашего возраста
Готовим английский крем для торта
Мобилизация на Украине обрушила экономику страны
Сергей Безруков показал, как выглядел в детстве
Киев разочарован, что США разрешили наносить удары лишь по приграничью РФ
Эти грибковые болезни можно лечить безопасным способом
Фильм "Падение империи" стал наиболее популярным проектом у пиратов в мае 2024 года
Мошенники продают поддельные билеты на церемонию открытия Паралимпийских игр в Париже
В России стартовали продажи нового кроссовера GAC GS3
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников