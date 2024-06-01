Сводка с фронта: на Украине уничтожены энергообекты и аэродромы, ВС РФ продвигается в Часове Яре

Армия России преодолела канал и вклинилась в оборону Часова Яра

4:28 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские войска продолжают выполнять цели и задачи специальной операции на Украине.

Фото: Pravda.Ru by Дарья Асламова

Представляем сводку с фронта на субботу, 1 июня.

Харьковское направление

В Волчанске продолжаются бои, российские "шторма" закрепляются в многоэтажных домах, армия Украины несёт большие потери, вводя в бой новый резерв. Отступать националистам в южную часть через реку Волчья всё сложнее, тем более, что последний мост через реку уже уничтожен. Учитывая численное превосходство боевиков ВСУ, тут вряд ли надо ждать наступления ВС РФ — перемалывание личного состава армии Украины и удержания резервов выглядит целесообразнее.

В н. п. Липцы бандеровцы попытались идти в контратаку, но пока линия соприкосновения статична.

Фланги Артёмовска

Продолжаются штурмы города Часова Яра. Тут российские десантники ВДВ непрерывно атакуют, двигаясь вперёд. Идут ожесточённые бои в мкр. "Канал" за многоэтажный сектор, который неонацисты превратили в крепости. Десант армии России при поддержке бронемашин, танков, артиллеристов и ВКС РФ выбивает боевиков.

"Часть застройки переходит в красную зону, где россияне смогли закрепиться. Также русские продвинулись в частном секторе", — сообщают укроресурсы.

С юга и севера войска РФ преодолели канал и вклинились в оборону ВСУ.

"Очень тяжело. Накрывают артой и накрывают очень мощно. Кассетными тоже не забывают. Авиация сбрасывала КАБы. После массированного штурма 17-19 мая россияне атакуют малыми группами, заходя к позициям и пробиваясь в город. Затем опять атакует большое количество пехоты с бронетехникой", — жалуются украинские паблики.

Авдеевское направление

Здесь армия России расширяет подконтрольную территорию у Уманского и Нетайлово. От последнего украинская группировка отошла к Карловке, наши артиллеристы уничтожают опорники врага, прикрывающие подходы к посёлку. Штурмов Карловки пока нет. Рядом бойцы армии России подбирается к окраинам Яснобродовки, но здесь противник пока отбивается, несмотря на то, что армия РФ отрезала путь снабжения бандеровцев с юга и севера.

Вокруг Новопокровского русские воины забирают лесопосадки. В селе Новоалександровка тяжёлые бои на окраине, боевики пытаются опрокинуть выбить россиян из посёлка. От Очеретино к северу армия России продвинулась к Калиново, обстреливает подступы к н. п. Розовка. Пока ВСУ тут тоже держатся.

Тылы Украины

Российские ракеты и беспилотники ночью серьёзно проредили инфраструктуру Украины.

"Была шестая за 2,5 месяца массированная атака на украинские теплоэлектростанции", — сообщает энергокомпания ДТЭК.

Удары зафиксированы в трёх областях: Днепропетровской, Кировоградской и Ивано-Франковской областях. Есть данные о поражении двух электростанций, там сильно повреждено оборудование.

Также армия РФ ударила по военному аэродрому в Стрые Львовской области, сообщил координатор подполья Сергей Лебедев.

По его данным, с 4 до 5 часов утра там было 4 прилёта. Взрывы слышны были на Стрыйской военном аэродроме, который ВСУ готовили для приема американских F-16.

Также рядом находились склады экс-инженерного батальона. По словам местных жителей, был очень мощный взрыв. Еще один удар пришёлся по Стрыйскому вагоноремонтному заводу. В последнюю неделю туда завозили западную технику.

Ещё один удар был на аэродроме в пригороде Дулибы. Там располагался Львовский батальон радиотехнической бригады ПВО. Помещения в последнее время использовались как ПВД. После этого удара туда ехало много карет "скорой помощи".

Ну и, наконец, в "фокусе внимания" ракет РФ опять был аэродром в Староконстантинове в Хмельницкой области.