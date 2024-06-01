Мясорубка не останавливается ни на минуту. Помогает ли ВСУ переброска резервов под Харьков?

Переброска огромных резервов ВСУ на Харьковское направление бесполезно

3:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Боевая техника и живая сила Вооружённых сил Украины стала перебрасываться на Харьковское направление уже через несколько дней после начала российского наступления.

Фото: Официальный сайт президента Украины is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Но против группировки войск "Север" армии России эффективность этих резервов ВСУ оказалась не такой, как Киев считал изначально.

Метания Киева

Сперва высшие командиры украинских войск располагали небольшим оперативным резервом, которые состояли из хорошо оснащённых и мотивированных подразделений. А потом для отражения наступления российской армии были сняты значительные силы с угрожаемых фронтов: Купянского, Херсонского, Запорожского, а, главное, с Артёмовского (Часова Яра). На назначенные военным частям участки украинские резервы стали прибывать 17 мая, а последние подразделения прибыли 20 мая.

Характерно, что эти резервы, даже не вступив в бой, понесли весьма серьёзные потери. И после того, как личный состав ВСУ начал там стремительно таять и попадать в плен, открылась любопытная картина.

Многие формирования армии Украины, к примеру, 71-я пехотная бригада, 57-я мотопехотная бригада или 82-я отдельная десантная штурмовая бригада ВСУ, из-за предыдущих потерь доукомплектовывались: или боевиками бригад теробороны с очень малым боевым опытом, или "мобилизантами" без такого опыта вообще.

Уничтожение ВСУ

Весьма показателен в этом отношении момент с рассказом мобилизованного и взятого в плен военнослужащего под городом Волчанск. Украинский боевик рассказал, что с ним абсолютно никакой подготовки (да и с остальными такими же мобилизованными) командование не проводило, а через 3 дня после того, как его и "побратимов" забрали сотрудники ТЦК, они попали на фронт. Не имея элементарных навыков обращения с воинским имуществом, а также оружием, они сразу попали в плен российским бойцам.

В конце мая экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко сказал, что срок подготовки вновь прибывших мобилизованных в Незалежной сокращается с 2-х месяцев до 1,5. Однако на деле даже и данный срок, в первую очередь, из опасений пропустить российскую армию дальше в Харьковской области, Генштаб не соблюдает и не выдерживает. На самое опасное на сегодня направление украинские командиры ради затыкания дыр в обороне и наполняемости укреплений, гонят всех подряд. Даже того, кто был мобилизован буквально накануне и чья ценность "боевой единицы" равна нулю.

Кто готов сражаться?

При всём этом угрозу для группировки "Север" ВС РФ могут составить только фронтовые украинские подразделения, снятые с других фронтов. Но их численность, физическое и моральное состояние сейчас находятся почти на нуле: боевики устали и зачастую Генштаб Украины не смог восполнить потери. И если и смог, то лишь за счёт таких же бесполезных "мобиков".

Складывается картина, при которой номинально украинская бригада как бы и есть, и даже перебрасывается под Харьков, но фактически боевой частью считать такое подразделение, разумеется, нельзя.

Вывод

Это значит, что тактика украинского командования по заваливанию трупами позиций сохранилась и даже "совершенствуется", поскольку на верную гибель Киев бросает совершенно "зелёных"призывников.

Ну а для русских воинов всё это, конечно, не отменяет необходимости уничтожать такие подразделения ещё до прибытия на передовую.