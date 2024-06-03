Сводка с фронта: потери ВСУ в Волчанске обнулили их артиллерию, Зеленский назвал Трампа "лузером"

На Харьковское направление переброшено элитное подразделение "Птицы Мадяра"

4:27 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские войска продолжают выполнять цели и задачи специальной операции на Украине.

Фото: flickr.com by Нацгвардія України is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Представляем сводку с фронта на понедельник, 3 июня.

Харьковское направление

Под Харьковом группировка "Север" ВС РФ продолжает рвать оборону украинской армии в Волчанске, продвигаясь в многоэтажках. Также "шторма" армии РФ выдавливают врага из Агрегатного завода. Националисты безуспешно контратакуют со стороны леса на излучине Волчьей. В частном секторе русских бойцов — до 350 метров.

На Липцовском участке "северяне" продвинулись в лесу юго-восточнее села Глубокое. Попытки ВСУ вернуть утраченные позиции успехом не увенчались. В тяжёлых боях за прошедшие сутки "Бесстрашные" прорвали укреплённую линию обороны 42-й омбр ВСУ и заняли часть лесополосы, открывающей контроль над дорогой на Липцы.

Потери противника за сутки: около 280 боевиков.

Из-за больших потерь в технике наблюдается сокращение работы артиллеристов ВСУ. Недостаток командиры ВСУ компенсируют FPV-дронами. С этой целью сюда переброшено элитное подразделение "Птицы Мадяра".

Артёмовское направление

Здесь российская армия, по всей вероятности, пробила оборону бандеровцев к северу от города Часов Яр. Русская группировка пытается пройти канал "Северский Донец — Донбасс". В Часове Яре армия РФ оттесняет неприятеля за канал южнее и севернее микрорайона "Канал".

Есть продвижения в многоэтажном секторе, по которому наносились удары несколько недель. Штурмовики ВС РФ взяли данный участок в клещи. По юго-востоку "Канала" бьют российские ТОСы.

Авдеевское направление

Российская армия растянула тут фронт к югу от Калиново и Новоалександровки, и двигается по восточной окраине под ударами украинских беспилотников. Южнее ВС РФ углубились в оборону бандеровцев ещё на километр у посёлка Сокол, создавая угрозу врагу в н. п. Новопокровское.

Южнее российские бойцы продвигаются к Новосёловке Первой от Семёновки. Ниже по фронту штурмовые отряды взяли под контроль участок севернее села Нетайлово, выйдя на южный фланг населённого пункта Яснобородовка.

Донецкое направление

На этом участке СВО в городе Красногоровка российская армия продвинулась на восточном фланге и в центре, а на западе освободила территорию агрокомплекса. Дополнительно, российские войска продвинулись ещё на один километр в сторону трассы Константиновка — Угледар.

Другие участки

На Времьевском участке армия России значительно расширила зону контроля на восточной и северной окраинах населённого пункта Старомайорское, с тяжёлыми боями в селе Урожайное. На Угледарском участке расширена зона контроля на востоке н. п. Парасковиевка, в "лесополках" западнее Сладкого и юго-западнее Новомихайловки.

На Купянском участке ВС РФ сдвигают на запад линию обороны, контратакуя у сёл Новосёловка и Степовое. На Херсонском фронте ситуация осложнена беспилотниками ВСУ, очень активны ночные БПЛА. На Запорожском участке армия России продвигается северо-западнее Работино и около Мирного.

США+Украина=

Накануне и. о. президента Украины Владимир Зеленский назвал Дональда Трампа "лузером". Это случится, если после его прихода к власти в США, он поспособствует завершению конфликта на Украине путем компромисса с Россией, заявил экс-комик.

"Не понимаю, неужели он хочет быть президентом-лузером? Давайте представим, что Трамп стал президентом и решил закончить войну за счет Украины, и получил подтверждение от Путина, что это стоп, это всё. Представьте себе на секунду, что после этого Путин пойдёт дальше. То кем для всего мира будет этот президент США?" — в интервью The Guardian сказал Зеленский.