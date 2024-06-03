В США рассказали об ударной ракете, которая даст F-35 "новые возможности"

США и Норвегия представили новую ударную ракету для F-35

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Совместная американо-норвежская ударная ракета дает F-35 новые наступательные возможности, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье авторы рассказывают об этом новом типе вооружений. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: afrc.af.mil by Senior Airman Ali Stewart is licensed under Public domain

Военно-воздушные силы США разместили свой первый заказ на новую американо-норвежскую совместную ударную ракету, предназначенную для оснащения истребителей пятого поколения F-35. Эти ракеты придадут истребителям столь необходимые противокорабельные возможности за пределами видимости и возможности "воздух-земля", интеграция которых, как ожидается, будет завершена к концу августа 2026 года.

Военно-воздушные силы ранее заявляли, что намерены закупить 48 ракет и потенциально увеличить их количество до 268, что означает, что ими будет оснащена лишь очень небольшая часть парка. Вероятно, это связано не только с тем, что ракеты специализированы для борьбы с судоходством, а задачи "воздух-земля" являются менее оптимальным вспомогательным средством, но и с тем, что американская ракета для F-35, более крупная AGM-158C, как ожидается, поступит на вооружение позднее в этом десятилетии.

Примечательно, что единственный другой истребитель пятого поколения ВВС США, F-22 Raptor, не может нести ракеты за пределами видимости для выполнения каких-либо задач, кроме боя "воздух-воздух", а более мощное вооружение F-35 облегчает интеграцию гораздо более широкого спектра типов боеприпасов. За пределами Соединенных Штатов широко распространена информация о том, что на китайском истребителе пятого поколения J-20 была разработана ракета класса "воздух-поверхность", и в ходе учений было подтверждено, что самолет выполнял ударные задачи, для которых такое оружие было бы оптимальным.

Однако об их конструкции и технических характеристиках остается мало что известно. Российский Су-57, который используется в гораздо меньшем количестве, является единственным истребителем своего поколения, участвовавшим в боях высокой интенсивности, и с начала 2022 года активно использует ракеты из своих внутренних оружейных отсеков за пределами видимости для нанесения ударов по украинским целям, в первую очередь по Х-59МК2.