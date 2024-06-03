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Петр Ермилин
В США отметили силу ракетной артиллерии Северной Кореи

В США заявили, что КНДР показала силу своей ракетной артиллерии

3:34
Силовые структуры » Военные новости

Северная Корея продемонстрировала возможности ракетной артиллерии чрезвычайно высокой дальности с помощью большого залпа, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они раскрывают потенциальные возможности этого вида оружия. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

В США заявили, что КНДР показала силу своей ракетной артиллерии
Фото: flickr.com by jennybento from Jackson Heights, usa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Вооружённые силы Северной Кореи, Корейская народная армия, 30 мая произвели крупный залп с использованием более десятка новых 600-мм реактивных артиллерийских систем KN-25, использовав как колесные, так и гусеничные варианты этой системы для демонстрации силы. Государственные СМИ подчеркнули, что демонстрация свидетельствовала о готовности страны нанести упреждающие удары по своим противникам, выпустив 18 ракет дальнего радиуса действия KN-25, которая на сегодняшний день является самой дальнобойной реактивной артиллерийской системой в мире, находящейся на вооружении в любой точке мира за пределами Китая, и имеет дальность поражения примерно на 400 км - больше, чем у многих типов баллистических ракет.

Появившиеся в 2019 году многочисленные свидетельства указывают на то, что эта система была произведена в очень больших масштабах и была развернута как в ядерном, так и в обычном вооружении. В западных источниках также высказывались предположения о том, что в некоторых вариантах может быть химическое оружие. США заявили, что Исследовательская служба Конгресса сообщила, что система "стирает грань между ракетой и противоракетой", демонстрируя "передовую авионику, инерциальные и спутниковые системы наведения, а также аэродинамические конструкции".

До эскалации российско-украинского конфликта в феврале 2022 года Северная Корея разместила крупнейшие в мире артиллерийские и ракетно-артиллерийские силы, что свидетельствует о давней мощи вооруженных сил страны. Возможности обычной артиллерии были особенно ярко продемонстрированы в ходе крупных учений с боевой стрельбой, состоявшихся 7 марта.

Развернутые системы KN-25 включали в себя 6- и 4-камерные варианты, при этом варианты с гусеничными пусковыми установками пользовались популярностью из-за их способности работать на бездорожье в горной и лесистой местности страны, что делает их значительно более эффективными.

Параллельно с приобретением баллистических ракетных комплексов KN-23 и KN-24, KN-25 с конца 2010-х годов находится в центре усилий по модернизации ударных возможностей Северной Кореи в области обычных вооружений и сыграла значительную роль в изменении баланса сил на Корейском полуострове.

Это обеспечило относительно недорогостоящее асимметричное средство поражения целей по всей территории Южной Кореи, включая такие высокоприоритетные объекты, как военные базы США, скопления войск противника и базы, на которых размещаются боевые самолеты. Его разработка дополнила значительные успехи в модернизации ударных возможностей Северной Кореи за пределами Корейского полуострова, в том числе против Гуама и материковой части США.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы кндр южная корея северная корея
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