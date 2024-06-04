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Петр Ермилин
В США высказались о решении двух стран НАТО разрешить Киеву удары по РФ

В США заявили, что еще две страны НАТО разрешили Киеву удары по РФ

2:54
Силовые структуры » Военные новости

Дания и Нидерланды заявляют, что Украина может использовать свои истребители F-16 для нанесения ударов по целям на территории России, пишут авторы американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В публикации журналисты рассказывают о деталях поставленного Киеву оружия. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

В США заявили, что еще две страны НАТО разрешили Киеву удары по РФ
Фото: defense.gov by Грег Л. Дэвис is licensed under public domain

Министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен подтвердил, что военно-воздушные силы Украины смогут использовать истребители F-16, предоставленные его страной, для нанесения ударов по целям на международно признанной территории России. Из 40 истребителей F-16, обещанных членами НАТО, Копенгаген получит 19, и премьер-министр Дании Метте Фредериксен подтвердила, что первая партия поступит в июне. Говоря о том, как такие удары соответствовали бы международному праву, Расмуссен заявил: "Мы говорим о возможности уничтожить военные объекты на территории России".

"Это также включает в себя право атаковать военные объекты на собственной территории нападающей стороны. Это не карт-бланш для Украины на использование F-16 для нанесения неизбирательных ударов по территории России", — добавил он.

После заявления Дании министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен подтвердила 3 июня, что Украине также будет разрешено использовать истребители F-16, поставленные в качестве помощи для нанесения ударов по России.

"Мы применяем тот же принцип, который мы применяли к любой другой поставке вооружений, а именно: как только мы передаем их Украине, они могут их использовать", — пояснила она, противопоставив эту политику бельгийскому ограничению на использование самолетов только для нанесения ударов по территории, которая не была признана международным сообществом как российская.

F-16 — это легкий истребитель малой дальности, который впервые поднялся в воздух более 50 лет назад, в 1974 году, и он не очень хорошо подходит для нанесения ударов на далекие расстояния, что выходит за рамки задач, для которых он был разработан. Тем не менее, ожидается, что перед поставкой на Украину истребители будут модифицированы для интеграции ряда классов ракет большой дальности, подобно советским истребителям Су-24 и Су-27.

Такие ракеты, как SCALP и Storm Shadow, обладают значительной дальностью действия, что может облегчить нанесение ударов глубоко в тыл российских войск, хотя F-16 будет ограничен в возможности нести меньшее количество этих ракет, чем существующие на Украине гораздо более крупные боевые самолеты.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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