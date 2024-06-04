В США заявили об уничтожении части "Железного купола" Израиля

В США заявили, что "Хезболла" уничтожила часть "Железного купола" Израиля

3:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Удар дрона "Хезболлы" уничтожил радар противовоздушной обороны (ПВО) Израиля из системы "Железный купол" страны, пишут авторы американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они объясняют, как это повлияет на ход военных действий в регионе. Pravda.Ru публикует перевод материала MMW.

Фото: commons.wikimedia.org by Tomás Del Coro is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

2 июня ливанская группировка ополченцев "Хезболла" уничтожила радар противовоздушной обороны системы "Железный купол" ВВС Израиля на спорных Голанских высотах в результате удара беспилотника, в результате чего произошло прямое попадание и множество жертв среди находившегося поблизости персонала. Две противоборствующие стороны вступают в почти непрерывную серию стычек с октября 2023 года, когда "Хезболла" начала боевые действия, чтобы растянуть силы Израиля во время их операций против группировок палестинских ополченцев через их южную границу в секторе Газа.

В прошлом подразделения "Хезболлы" неоднократно наносили удары по системам "Железный купол", а в последнюю неделю января использовали два одноразовых дрона-камикадзе" для нейтрализации одной из таких систем вблизи израильского поселения Кфар-Блюм. До этого, 18 декабря, сообщалось, что подразделения "Хезболлы" нанесли удары по двум батареям "Железного купола" при помощи ракет класса "земля-воздух" , что, как предполагалось, было достигнуто с помощью артиллерии.

Нейтрализующие системы "Железный купол" могут служить усилителем силы ударов по израильским целям, поскольку эти системы оптимизированы для защиты от снарядов малой дальности на малой высоте, таких как беспилотные летательные аппараты и реактивная артиллерия, которые являются основными средствами, используемыми "Хезболлой" для поражения израильских целей. Поставки компонентов и ракет для системы "Железный купол" становятся все более скудными, поскольку они используются для перехвата атак как из Газы, так и из Южного Ливана.

"Хезболла" остается единственной известной военной силой, которая, как известно, нанесла поражение Израилю в войне, одержав победу летом 2006 года. В то время целью израильского вторжения, длившегося месяц, было уничтожение ее сил, но оно не достигло своих целей. Лидер группировки ополченцев, генеральный секретарь Хасан Насралла, предупредил 24 мая, что израильские вооруженные силы ожидают "новые сюрпризы", которые, как считалось, скорее всего, будут связаны с развертыванием новых систем вооружения.

Военное снаряжение "Хезболлы" в основном поступает из Ирана и Северной Кореи, причем ее руководство прошло интенсивную подготовку в последней стране, в то время как первая остается ведущим спонсором и поставщиком военной помощи. Израильские эксперты описали “Хезболлу” как "оборонительную партизанскую силу, организованную по образцу северокорейской", подчеркнув, что "все подземные сооружения, включая склады оружия, запасы продовольствия, амбулатории для раненых", были созданы "под наблюдением северокорейских инструкторов".

Одним из наиболее заметных "сюрпризов" в ходе недавних столкновений с израильскими вооруженными силами стало развертывание нового класса противотанковых ракет, аналогичных по своим возможностям американским Javelin, которые, как предполагалось, являются новой иранской ракетной системой Almas.