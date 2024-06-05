В Европе высказались о планах МУС преследователь лидеров Израиля

В ЕС поддержали планы МУС преследовать лидеров Израиля

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Международный уголовный суд, скорее всего, одобрит ордера на арест лидеров ХАМАС и Израиля, пишет старший научный сотрудник по вопросам политики Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Энтони Дворкин. В своем материале для аналитического центра он утверждает, что страны ЕС должны убедиться, что они не подрывают этот процесс, и изучить способы, которыми они могли бы способствовать прекращению конфликта.

Фото: Israeli Prime Minister Netanyahu Delivers Joint Remarks with Secretary Pompeo and Bahraini Foreign Minister Al-Zayani by Ron Przysucha / U.S. Department of State from United States is licensed under public domain

Pravda.Ru публикует перевод материала ECFR. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) объявил 20 мая, что он добивается выдачи ордеров на арест лидеров как ХАМАСА, так и Израиля за военные преступления и преступления против человечности. Это имеет огромные последствия для войны в Газе, более широкого израильско-палестинского конфликта и для международного правосудия. Этот шаг открывает перспективу индивидуальной ответственности за действия в конфликте, который привел к массовым страданиям гражданского населения и очевидному совершению многочисленных преступлений. Кроме того, это первый случай, когда прокурор МУС обратился за выдачей ордера на арест политического лидера западного союзника.

Как европейцы должны отреагировать на это

Заявление об ордере дополняет список доказательств, свидетельствующих о том, что и ХАМАС, и Израиль совершали нарушения международного права. Это должно побудить европейские и другие страны, поддерживающие Израиль, удвоить свою бдительность, чтобы убедиться, что они не поддерживают подобные преступления, и сделать все возможное для того, чтобы Израиль позволил гуманитарной помощи доставляться в Газу в достаточных количествах.

Европейские страны должны признать, что попытки очернить работу Международного уголовного суда или повлиять на решение палаты предварительного производства по выдаче ордеров на арест подрывают их заявления о поддержке международного верховенства права. Было бы также ошибочно со стороны европейских стран нападать на суд за то, что он добивается выдачи ордеров на арест представителей демократического государства, как это сделали некоторые лидеры, поскольку это навело бы остальной мир на мысль, что либеральные демократии считают себя выше закона.

Предстоящие ордеры также могут способствовать прекращению конфликта. Несмотря на первоначальный эффект "сплочения вокруг флага", ордеры могут со временем отодвинуть Нетаньяху на второй план и способствовать избранию нового – и менее жесткого – израильского правительства. В качестве альтернативы, статья 16 статута МУС позволяет Совету Безопасности Организации Объединенных Наций приостанавливать расследования или судебное преследование на 12 месяцев (с возможностью продления).

Члены Совета безопасности могли бы воспользоваться приостановкой работы, чтобы побудить как Израиль, так и ХАМАС предпринять значимые шаги по прекращению конфликта, включая согласие на прекращение огня в Газе и его соблюдение к четко установленному сроку. Перспектива продления действия ордеров может послужить мощным гарантом соблюдения сторонами условий будущей сделки. Однако любые попытки применить статью 16 должны предприниматься в обмен на подлинное соглашение об устойчивом прекращении боевых действий и приверженность жизнеспособному постконфликтному пути стабилизации положения в Газе, а не для того, чтобы оградить виновных в международных преступлениях от ответственности.

Следующие шаги суда

Палата предварительного производства МУС выдаст ордеры, если она убедится в наличии разумных оснований полагать, что причастные к этим преступлениям лица совершили эти преступления. Принятие решения может занять месяцы, но, скорее всего, оно будет одобрено, учитывая количество предполагаемых преступлений, детализацию заявления и тот факт, что авторитетный внешний экспертный орган единогласно поддержал оценку прокурора. Если ордера на арест будут подтверждены, премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и министру обороны Йоаву Галлану грозит арест, если они посетят страны, являющиеся членами Международного уголовного суда, включая большую часть Европы. Могут последовать другие обвинения или ходатайства о выдаче дополнительных ордеров.