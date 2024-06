В Европе высказались о планах МУС преследователь лидеров Израиля

Международный уголовный суд, скорее всего, одобрит ордера на арест лидеров ХАМАС и Израиля, пишет старший научный сотрудник по вопросам политики Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Энтони Дворкин. В своем материале для аналитического центра он утверждает, что страны ЕС должны убедиться, что они не подрывают этот процесс, и изучить способы, которыми они могли бы способствовать прекращению конфликта.

Фото: Israeli Prime Minister Netanyahu Delivers Joint Remarks with Secretary Pompeo and Bahraini Foreign Minister Al-Zayani by Ron Przysucha / U.S. Department of State from United States is licensed under public domain