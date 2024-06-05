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Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: ВС РФ наступают на Угледар, Зеленский требует от Сырского успехов перед саммитом

Годовщина "контрнаступления" ВСУ, "Отважных" прорвались в Новоалександровку

4:08
Силовые структуры » Военные новости

Российские войска продолжают выполнять цели и задачи специальной военной операции на Украине.

Годовщина "контрнаступления" ВСУ, "Отважных" прорвались в Новоалександровку
Фото: www.vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Представляем сводку с фронта на среду, 5 июня.

Угледарское направление

После закрепления на востоке Парасковиевки армия РФ успешно продвигается на нескольких участках. К северо-востоку от села штурмовики заняли "лесополку", продвинувшись до километра в глубину и до 400 метров по фронту. В самой Парасковиевке идут бои в центре и на западе села. Говорить о полном контроле над населёнником пока нельзя.

Южнее Константиновки ВС РФ частично заняли примыкающую лесополосу. Её северная оконечность примыкает к частному сектору, а значит, сегодня-завтра начнутся бои и в самом населённом пункте.

На рубеже Сладкое — Водяное в направлении дороги на Угледар ВС РФ удалось продвинуться на километр в западном направлении. Южнее балки также есть успехи: штурмовики армии РФ продвинулись на несколько сотен метров, заняв опорник ВСУ.

Фланги Авдеевки

Группировка "Отважных" прорвалась в Новоалександровку, продавив оборону противника к северо-западу от Очеретино.

Русские "шторма" выбили врага с ряда опорных пунктов в "лесополках", заняв до трети Новоалександровки. Это признают в сводке и украинские аналитические ресурсы.

Также войска группировки "Центр" продолжают атаки у н. п. Сокол, где не прекращаются жёсткие бои. Накануне бойцы 2-й армии уничтожили посёлка американскую БМП Bradley.

Харьковское направление

На этом фронте в Волчанске и севернее Липцев продолжаются тяжёлые позиционные бои. Националисты отчаянно пытаются добиться хоть какого-то внятного результата в этом выдуманном "контрнаступе", но уже и сами не верят в результат.

Потери ВСУ растут, и если подтвердится информация об уничтожении операторов дронов из группы "птахив Мадьяра", то для Киева это будет весьма болезненной потерей.

Бои идут также и на территории Агрегатного завода. На левом фланге российская группировка закрепилась на высотах восточнее Волчанска, взяв под огневой контроль ряд путей снабжения ВСУ. В посёлке Липцы бандеровцы перебрасывают подкрепления.

Есть информация, что Владимир Зеленский требует от главкома Александра Сырского успешного контрнаступления перед швейцарским саммитом.

Запорожское направление

На этом участке идут позиционные бои, российская армия продвинулись на участке восточнее Работино между населёнными пунктами Мирный и Богатый. Движение на север идёт небыстро, но методично. Бойцы с мест сообщают, что украинская армия строит там аналог "линии Суровикина". Правда, информация об этом поступает уже давно, как поступала она и из Харьковской области, где ВСУ ничего так и не построили.

Годовщина "контрнаступа" ВСУ

Накануне был ровно год с того момента, как начался "контрнаступ" армии Украины, которую снаряжали всем Западом. Пентагон тогда бодро заявлял о существенном преимуществе Киева в бронемашинах и танках, а также артиллерийских системах. До осени российская армия в тяжелейших боях мужественно удерживала фронт, в результате сумев переломить ситуацию в свою пользу, изменив ход спецоперации.

Целью киевской власти и Запада было перерезание сухопутного коридора на Крым и прорыв обороны ВС РФ. По задумке вражеской коалиции, это должно было быть частью процесса "возвращения" к границам 1991 года. По замыслу Запада, остальное Москва должна была оставить сама.

Тогда русские воины испортили националистам весь "сценарий". Сегодня история повторяется.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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