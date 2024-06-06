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Олег Володин
НАТО пора страдать: какие ракеты и в какие регионы даст РФ врагам НАТО

"Оперативная линия": врагам НАТО дадут ПВО, ОТРК, ПЗРК и ПКР

Силовые структуры » Военные новости

О возможности отправки современного ракетного оружия "в регионы, где наносятся удары по чувствительным объектам стран, поставляющих оружие в Украину" заявил президент Владимир Путин.

"Оперативная линия": врагам НАТО дадут ПВО, ОТРК, ПЗРК и ПКР
Фото: минобороны.рф by Алексей Иванов is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Экспертное сообщество начало размышлять, на какие конкретные регионы, страны и цели могут быть направлены эти ракеты.

Так, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что это могут быть те, кто считает США своими врагами и подчеркнул — список стран специально не называется.

"И пусть применение российских вооружений не названными пока "регионами" будет максимально разрушительным для их и наших противников. И пусть горят в адском пламени "чувствительные объекты государств, поставляющих оружие Киеву". Горят вместе с теми, кто управляет ими", — добавил Медведев.

Какое оружие РФ может поставить странам-врагам США и НАТО

"Думаю, что оружие будет представлять собой, в первую очередь, ракеты большинства популярных классов (ПВО/ПЗРК, противокорабельные (ПКР), оперативно-тактические (ОТРК) за исключением межконтинентальных, а также противотанковые комплексы", — поделился с Pravda. Ru основатель и руководитель аналитического проекта "Оперативная линия".

Член совета по правам человека Марина Ахмедова напоминает — в России ждали разрешение НАТО бить по "старой" российской территории.

"Многие всерьёз обсуждали, что ответ будет страшным. И вот сейчас Путин сказал. Странам НАТО нужен личный опыт страдания для духовного развития. Америка давно его не имела", — отметила член президентского СПЧ.

В какие страны Россия может поставить ракетное оружие

Эксперт отметил, что президент "всегда тщательно взвешивает слова: он сказал не о странах, а о регионах". "Это очень расширяет географию возможных поставок, хоть в Йемен, хоть в Ирак, хоть в Ирландию", — заключил он.

Также "Политнавигатор" процитировал политологов, которые выдвинули различные гипотезы, включая хуситов из Йемена и непризнанные государства на постсоветском пространстве.

Среди вариантов:

  • Страны Африки,
  • Абхазия,
  • Белоруссия,
  • Никарагуа,
  • Куба,
  • другие страны.

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Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы абхазия никарагуа владимир путин дмитрий медведев
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